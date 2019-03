El festival Break On Stage reunirá a 5.000 espectadores en el Bilbao Arena Los holandeses The Ruggeds serán uno de los principales atractivos del festival Un concierto del rapero Nach completará el certamen, en el que competirán grupos de break dance de talla internacional JULIO ARRIETA Viernes, 22 marzo 2019, 12:34

«La venta de entradas está marchando muy bien a dos semanas antes de su celebración», por lo que todo apunta a que el festival de culturas urbanas Break On Stage atraerá «a unas 5.000 personas al Bilbao Arena» el sábado 6 de abril. Organizado por la asociación Arriola Kultur Elkartea en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, el certamen cumple su edición número veinte. Han sido dos décadas de recorrido que, como ha recordado esta mañana su director, Imanol Garaizabal, han visto crecer y evolucionar el encuentro, desde que arrancó en Elorrio como una fiesta de break dance. Esta edición contará con participantes de nivel internacional y se cerrará con un concierto de Nach, «referente ineludible del rap en castellano durante las dos últimas décadas».

Break On Stage nació a una escala menor a la que ha llegado a alcanzar en las últimas ediciones. Garaizabal ha recordado en la presentación del festival que «empezamos en Elorrio, a una escala muy pequeña. Con los años hemos ido añadiendo al break dance otras expresiones de cultura urbana». La segunda edición ya se celebró en un recinto notable, «el auditorio del Palacio Euskalduna. Luego estuvimos en Landako Gunea, en Durango, de nuevo en Bilbao en La Casilla... El año pasado se celebró en Derio y este regresa» a la villa.

El espectáculo, cuyas entradas están a la venta a través de los cajeros de Kutxabank y en www.breakonstage.com al precio de 10 euros, arrancará a las 18.45 de la tarde. «El formato será muy ágil. En algo más de dos horas, hasta que empiece el concierto de cierre, habrá una gran cantidad de actividades muy variadas». Este año Break On Stage «se ha articulado en cuatro grandes ejes». El primero es el concurso de danza urbana. Tal y como ha explicado el director del festival «en las clasificatorias para participar han competido más de 100 grupos», de los que solo se ha seleccionado a los 6 mejores, los que estarán sobre el escenario del Bilbao Arena«. El nivel es altísimo, «y el jurado se ha visto en serias dificultades para decidirse». Habrá dos categorías. Urban dance Junior, en la que participarán tres grupos de Bizkaia -Slippery, Fidias We Are y B-Duckis-, y la absoluta con otros tres: «Breathless y B-Breath de Iruñea y Bamboo de Donostia».

El segundo apartado es el de concurso internacional de break dance, en el que participarán artistas de talla mundial, como el grupo «holandés The Ruggeds, que ha recibido el premio al mejor espectáculo del mundo de break dance, The Immigrandz, los actuales campeones de Francia» de esta especialidad y «el joven y prometedor grupo bilbaíno Feel The Sound».

Los deportes urbanos protagonizarán la tercera parte del festival: «Riders de prestigio participarán en la prueba de Scooter Freestyle» o patinete, para los no iniciados. Destacan Alex Pérez, de Barcelona; Rubén Dóniga, de Madrid; e Izan Garcia de Lezama. También habrá espectáculo de saltos «con bicis BMX en rampa gigante y exhibición de parkour en un circuito anexo al escenario».

El broche del festival será el concierto de Nach, nombre artístico de Ignacio José Fornés. Escritor, poeta y actor, como rapero ha desarrollado una sólida carrera materializada en siete discos. Llega a Bilbao para presentar el contenido del último, 'Almanauta', lanzado el año pasado por Universal. También actuará «con un breve show de rap en euskara el joven MC tolosarra Nikotina», ha detallado Garaizabal.

Break On Stage es «un festival hecho por gente joven pensando en gente joven, por eso los precios de las entradas son muy económicos», -10 euros por adelantado que serán 14 en taquilla-. «Pero está abierto para todo el mundo, para personas de todas las edades», ha concluido su director.