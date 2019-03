La bilbaína Helene Alberdi, campeona de España de Duatlón de Media Distancia El podium femenino y masculino, con Helene Alberdi y Gustavo Rodríguez como campeones de España. / E. C. La vizcaína ha sido la protagonista indiscutible de las carreras a pie, donde ha marcado un ritmo imposible para sus rivales HIZKUNTZE ZARANDONA Domingo, 3 marzo 2019, 22:09

La triatleta bilbaína Helene Alberdi (Yepa! Triatloi) ha sido la flamante ganadora del campeonato de España de Duatlón de Media Distancia (10 km de carrera a pie – 60 km en bici – 9 km corriendo) que este domingo se ha celebrado en Numancia (Soria). La vizcaína ha sido la protagonista indiscutible de la prueba, aunque a priori, con el alto nivel de las participantes y las condiciones del circuito no lo iba a tener demasiado fácil.

Las deportistas, además de luchar contra el intenso frío -los termómetros no superaban los 2-3 grados-, se enfrentaron también a un circuito 'ratonero' con infinidad de giros -tres de ellos de 180 grados-, tramos de tierra y varios repechos. Era misión imposible coger el ritmo. A pesar de todas las trabas, la bilbaína fue la más rápida y realizó los 10 kilómetros en 38 minutos y 38 segundos. «Me he sentido cómoda y he podido llegar a la primera a la transición con un poco de ventaja», comentaba la joven al término de la prueba. Después, llegaban los 60 km de bici. Sabía que sus perseguidoras, al tenerla como referencia, le podían dar caza. Y así fue. Tras 15-20 kilómetros en solitario, la madrileña Sonia Julia Sánchez, y las catalanas Merce Tussell y Anna Rovira -que marcó el mejor parcial- alcanzaron a la vizcaína. A Helene no le quedaba otra que aguantar como fuese: «es una prueba sin drafting -no se puede ir a rueda- y sabía que si mantenía las distancias y llegaba cerca de ellas, la victoria estaba muy cerca«. Al final, las cuatro llegaron a la T2 con pocos segundos de diferencia. Por delante, nueve kilómetros sufridos de carrera. Helene marcó un ritmo fuerte desde el principio para abrir hueco con sus rivales y le salió bien. Después de conseguir una diferencia considerable, solo le quedaba aguantar. La campeona paró el reloj con un tiempo de 02:56:39, seguida de Merce Tussell (02:57:48) y Sonia Julia Sánchez (02:58:54). «Estoy muy contenta con la victoria. He tenido buenas sensaciones entrenando y hoy se han confirmado. Me da un chute de energía para los triatlones, que son mi objetivo y cada vez están más cerca«, apunta la deportista, que seguro que esta temporada vuelve a repetir victoria en más de una ocasión.

Podium femenino: Merce Tussell, Helene Alberdi y Sonia Julia Sánchez. / E. C.

Por equipos femeninos, el Triatlón Clavería Móstoles se impuso a Saltoki Diquesí Trikideak y C.E. Katoa Barcelona.