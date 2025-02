La historia de amor de la cácher Terry Donahue llega a Netflix

Judith Romero Martes, 12 de mayo 2020 | Actualizado 14/05/2020 10:08h. Comenta Compartir

Nació en la provincia canadiense de Saskatchewan en 1925 y empezó a jugar al béisbol con su hermano en la granja familiar y en el equipo del instituto, los Moose Jaw Royals. Años después, Terry Donahue se convirtió en una de las pioneras de este deporte al comenzar a enternar con la All-Americans Girl Professional Baseball League (AAGPBL) en Pascagoula, Missisipi. Ese fue el comienzo de su relación con los Redwings de Peoria, Illinois en 1945, momento en que mujeres como la afroamericana Toni Stone se convertían en las primeras jugadoras de béisbol profesional de la historia y este deporte dejaba de ser tan eminentemente masculino.

Permaneció en la liga durante cuatro temporadas, y durante ese tiempo jugó en todas las posiciones excepto en primera base y como lanzadora. Era más frecuente verla como cácher, y su ficha deja 127 tantos en 287 partidos. Además, sólo cometió 56 errores en 1052 oportunidades. También estuvo en el equipo de sóftbal Convinton Belles y en 1950 se unió a las Admiral Music Maids de la National Girls Baseball League en Chicago, equipo con el que finalizó su carrera deportiva. Falleció en 2019 a la edad de 93 años tras varios años aquejada de Parkinson. Antes recibió numerosos títulos y reconocimientos, se la incluyó en el museo y salón nacional de la fama del Béisbol de Cooperstown en Nueva York y en salón de Saskatchewan, y ahora, el mundo conoce una faceta muy distinta de su vida.

Donahue trabajaba como dependienta mientras se dedicaba al béisbol. También fue administrativa para una agencia de diseño de interiores en Chicago durante 38 años y se retiró en 1990. Lo que pocos sabían es que durante más de setenta años ocultó su relación con Emma Marie «Pat» Henschel, la mujer con la que se despidió de este mundo. Apenas unos pocos amigos que tampoco se habían atrevido a dar a conocer su sexualidad sabían de su relación. «Nos teníamos la una a la otra, eso es lo importante», explican en el documental 'A Secret Love' que Netflix estrenó el pasado 29 de abril.

Rechazo en el asilo

Ambas se conocieron en 1947 durante un partido de hockey y no dieron el paso de contar su relación al mundo hasta el siglo XXI. Se casaron el día del cumpleaños de Donahue en 2015, cuatro años antes de su muerte, tras décadas sosteniendo que vivían juntas porque eran muy amigas. El documental trata la relación con su familia, la homofobia instaurada en la sociedad y la persecución policial que sufrieron los homosexuales durante años. Donahue y su esposa Pat no lo tuvieron fácil ni para encontrar un asilo en el que vivir, y es que algunas personas LGTBI se enfrentan al rechazo cuando intentan trasladarse a uno en pareja.

«La verdad es que me he pasado la vida rompiendo reglas y por eso soy feliz. No me arrepiento, lo haría otra vez», dijo Donahue antes de morir. El esfuerzo de las deportistas como ella que impulsaron el béisbol femenino en la AAGPBL quedó inmortalizado en películas como 'A League of their own' ('Ellas dan el golpe' en España) y ahora su larga y hermosa historia de amor también queda recogida para la posteridad.

Ampliar 'A Secret Love' se estrenó en la plataforma de contenidos Netflix el pasado 29 de abril. NETFLIX