El parón del fútbol femenino se hará efectivo el 2 y 3 de noviembre

La Primera Iberdrola parará los próximos días 2 y 3 de noviembre, cuando debería disputarse la jornada ocho del campeonato de élite femenino. Esa es la fecha elegida por los sindicatos AFE, Futbolistas ON y UGT para realizar la huelga después de que las futbolistas decidieran plantarse como respuesta al bloqueo que sufre la firma del convenio colectivo. Las jugadoras reclaman desde hace más de un año su aprobación, que no ha sido posible tras 18 reuniones con la patronal de clubes.

Los tres sindicatos iniciaron este miércoles los trámites para poner en marcha una huelga histórica, ya que será la primera del fútbol femenino en nuestro país. «A nadie le gusta llegar a estos extremos, pero las jugadoras no se merecen más retrasos», decía el sindicato Futbolistas ON, que ya venía apostando por esa medida de presión después de constatar que el convenio del fútbol femenino no avanzaba tras más de un año de negociación.

Mientras, el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), Rubén Alcaine, no comparte esta convocatoria de huelga, documento con el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para tratar de llegar a un acuerdo con la patronal antes de que llegue la fecha del paro. «Teníamos que hacerlo ya porque después, el 9 y 10 de diciembre, la competición se detiene por la concentración de la selección española y no queríamos que la convocatoria de huelga se dilatara más», explicó Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON.

El siguiente paso llegará este viernes, cuando el órgano de mediación convoque a todas las partes implicadas para acordar quienes serán los interlocutores. Después, la próxima semana se acordará un día para que los mediadores se reúnan e intenten llegar a un acuerdo para desbloquear la competición. En caso de alcanzarlo, la huelga fijada para 2 y 3 de noviembre se desconvocaría. De no ser así, el fútbol femenino está dispuesto a seguir adelante para lograr un «convenio de igualdad, digno, en el que a las futbolistas se les reconozcan lo que hacen en el deporte».

Un sueldo de 12.000 euros

En la reunión del martes, Ainhoa Tirapu confirmó que el fútbol femenino parará hasta que se atiendan sus peticiones. «Hemos rebajado algunas líneas rojas y aún así no se ha llegado a un acuerdo». La portera del Athletic es la portavoz de un colectivo que reclama que se atiendan algunas cuestiones básicas en su profesión como la cotización y la parcialidad de la jornada laboral. «No pedimos mucho más que el salario mínimo interprofesional. Tampoco queremos dinamitar el fútbol femenino, pero no queremos que otros se enriquezcan a nuestra costa. La jugadoras somos las protagonistas y creemos que merecemos mucho más».

Tirapu admitió que es «duro llegar a esta situación», pero recordó que «estamos pidiendo unos derechos mínimos como trabajadoras. Tenemos que protegernos». Recordó que piden una parcialidad del 75% y que eso se traduciría en un sueldo mínimo de «12.000 euros».

Respaldadas por el fútbol internacional El sindicato internacional de futbolistas, FIFPro, ofreció su total respaldo a las jugadoras de la Primera Iberdrola tras el anuncio de la convocatoria de un paro indefinido como «medida drástica» de actuación ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. «Huelga histórica en el fútbol femenino de España. FIFPro apoya a todas las futbolistas que están luchando para que avance el fútbol femenino en su país», manifestó el organismo como muestra de su respaldo a la medida acordada por el 93% de las 189 jugadoras que acudieron a una reunión convocada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Hasta la fecha y después de más de un año de reuniones entre la Asociación de Clubes y los sindicatos, el fútbol femenino carece de un documento que regularice la situación de las jugadoras de los 16 equipos de la máxima categoría. La duración de la jornada, el salario mínimo, la cobertura en caso de maternidad e incapacidad son temas que no están articulados y que suponen algunas de las reivindicaciones de las afectadas, decididas a conseguir este «convenio de la igualdad». En este sentido, FIFAPro anunció públicamente su apoyo a las profesionales de la Primera Iberdrola y aplaudió la lucha por los derechos de las futbolistas.