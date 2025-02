Cañizares, sobre la polémica de Mapi León: «No tiene nada que ver lo que pasa cuando es un hombre y cuando es una mujer»

Bruno Vergara Martes, 11 de febrero 2025, 14:28 | Actualizado 14:37h. Comenta Compartir

Lo ocurrido entre Mapi León y Daniela Caracas durante el derbi Barça - Espanyol sigue dando que hablar. Uno de los últimos en pronunciarse sobre los tocamientos de la jugadora culé, que niega lo ocurrido, ha sido Santiago Cañizares. «No hay nadie que la pueda justificar. Es injustificable lo que hizo. No se puede justificar ni ella misma», ha afirmado el exguardameta.

Cañizares sostiene que Mapi debería pedir perdón. «Es lo que hay que hacer cuando alguien comete un error», apunta el exfutbolista quien opina que «nadie está exento de cometer un error». No obstante, afirma que si se disculpa «reconoce un error que puede ser un delito».

Ante la posibilidad que el caso se judicialice, Cañizares cree que «la jugadora del Espanyol no va a dar ese paso por toda la carga psicológica y mediática que tiene este proceso y que no va a querer asumir».

Lo que tiene claro el exjugador del Valencia es que «hay tocamiento, claro que lo hay, las imágenes hablan por sí solas». Para Cañizares «esto va de respeto y principios y aquí se han vulnerado».

Asimismo, se ha pronunciado sobre cómo ha actuado la sociedad. «No puede ser de otra forma que no sea condenar. Si no llega a ser por el Ciudad Zamora, esto ningún medio de comunicación lo hubiera publicado», opina. Y dice que se ha tratado de ocultar lo que pasó. «Lo primero que se hace es cortar las imágenes, tratar de hacer desaparecer el vídeo. Los estamentos oficiales quieren hacer que no ha pasado. Luego la propia Mapi León habla del caso Rubiales, porque habla de esta semana, así que nos abre la puerta a hablar de cierto paralelismo. Políticamente nadie se ha pronunciado».

Cañizares hace hincapié en que lo ocurrido «no va de géneros. No va de ser masculino o femenino. Va de principios y de educación. Las reacciones me dejan un poco frío, de cómo se trata estas cosas de cuando viene de un hombre o de una mujer y eso no es justo».