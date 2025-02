Mapi León niega los tocamientos en las partes íntimas a una jugadora del Espanyol: «No se me pasaría por la cabeza»

Marina León Lunes, 10 de febrero 2025, 22:07 | Actualizado 22:16h. Comenta Compartir

Mapi León se pronuncia tras la gran polémica en la liga femenina durante el derbi catalán. La futbolista culé le tocó las partes íntimas a la jugadora del Espanyol Daniela Caracas. «En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión», expresa a través de las redes sociales del Barça.

Según cuenta, en las imágenes se aprecia «que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: 'Qué te pasa'», añade y niega que haya habito ningún tipo de tocamiento. «En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar las partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca».

Era el minuto 15 del partido cuando las dos jugadoras chocaron sin que el balón mediara en la disputa. León miró a su rival y dirigió su mano a la entrepierna de la futbolista perica. El asunto quedó ahí porque rápidamente el partido se reanudó y comenzó la disputa entre ambas.

Mapi León ha condenado también en el comunicado «el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo», puntualiza. La futbolista denuncia «el ruido y la polémica» que se han generado a su alrededor «buscando dañar mi imagen y mis principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos».

Por último, cuenta que se encuentra «disgustada y decepcionada». Es por este motivo «por el que me reservo el derecho de emprender acciones legales contra quien pretenda aprovechar este lance del juego para perjudicarme y seguir difamando sobre pruebas infundadas», concluye.