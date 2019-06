El Bilbo Fútbol Sala formaliza su inscripción en Primera Algunas jugadoras y miembros del cuerpo técnico y directiva fueron recibidos en el Ayuntamiento. / B. F. S. El conjunto vizcaíno, que contará una temporada más con su técnico José Andrés Muñoz, certifica su presencia en la máxima categoría nacional pero sigue buscando apoyos J. A. PÉREZ CAPETILLO Viernes, 28 junio 2019, 23:02

El Bilbo Fútbol Sala Femenino, recibido en el Ayuntamiento en la tarde del jueves por el alcalde de Bilbao Juan María Aburto y por un grupo de concejales, ha formalizado su inscripción en la Primera División Nacional de fútbol sala femenino tras lograr el ascenso el pasado sábado 8 de junio en Gran Canaria.

Tras la consecución de este logro deportivo en la cancha ha existido muy poco tiempo para encontrar en los despachos las mejores condiciones para participar en esta categoría -el plazo límite para hacer efectiva la inscripción y el pago de la fianza fue este 28 de junio-, por lo que la Junta Directiva sigue trabajando ahora en la búsqueda de sponsors tras inscribirse en la máxima competición nacional.

Además, el entrenador José Andrés Muñoz ha anunciado que renueva con el principal equipo femenino de Bilbao de Fútbol Sala. «La decisión está fundamentada en dos razones. La primera es de marcado carácter deportivo, para tratar de conseguir la permanencia en este año de vuelta a Primera, algo que no se pudo conseguir cuando subimos y jugamos en la temporada 2014-15. Me gusta plantearme retos y éste es uno grande para todas nosotras. La otra razón es por el enorme compromiso que han demostrado toda la plantilla y el cuerpo técnico, y la ilusión que han transmitido para jugar en la élite. No puedo hacer menos que seguir con todo este grupo», afirma el entrenador José Andrés Muñoz, una institución en el club bilbaíno.

Tras la inscripción en Primera, la entidad rojilla sigue con su lucha para completar un presupuesto digno de cara a afrontar este nuevo reto de la mejor manera. Hace apenas unos días confirmaba que le gustaría llegar a alcanzar la cifra de 120.000 euros, por lo que esa aparición de nuevos sponsor es vital.