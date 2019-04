Fútbol Sala El Bilbo empata en Galicia y está a un paso del título BILBO FS Las de José Andrés Muñoz igualaron a dos en una pista muy complicada y se quedan a solo un punto de ganar el campeonato a tres jornadas para el final JOSÉ A. PÉREZ CAPETILLO Lunes, 29 abril 2019, 01:26

El Bilbo Fútbol Sala arrancó un trabajado empate a dos en el pabellón gallego de Os Remedios, donde tuvo que sudar para evitar la derrota ante un Cidade As Burgas que necesitaba la victoria para aspirar al play off. Con 22 triunfos, dos empates y una sola derrota, las de José Andrés Muñoz tienen ahora 68 puntos, por los 60 del Valdetires Ferrol. A solo tres jornadas para el final de la Liga regular en la Segunda División, a las rojillas les vale con sumar solo un punto para llevarse el título. Ante el Cidade As Burgas, el tercer clasificado, el líder Bilbo tuvo que igualar dos veces las ventajas locales con los goles de Isa y Diana cuando las bilbaínas actuaban con portera-jugadora.

«Tal y como preveíamos fue un partido muy tenso en el sentido de que ellas necesitaban la victoria. Arrancaron muy intensas, pero nosotras llegábamos bien a gol y ahí nos faltó acierto. Antes de la mitad del primer tiempo, en un error de la salida del balón, nos hicieron el 1-0. Eso nos condicionó durante resto del partido y al equipo, entre el largo viaje y las alturas de la temporada en las que nos encontramos, no le vi suelto y fino. No nos hicieron después demasiado daño, pero a nosotras nos costaba llegar a gol. Tras el descanso comenzamos bien. A ellas parecía que les valía el 1-0 y nos dieron el balón. Mediado ya el segundo tiempo empezamos con portera-jugadora para tener la posesión y gozar de ocasiones más claras. Logramos el empate aunque faltando tres minutos, en el único despiste importante, nos marcaron el 2-1. Quedando un minuto conseguimos el 2-2 y aún así creamos ocasiones para ganar el partido. Matemáticamente, aún no somos campeonas. Nos falta un punto», manifestó José Andrés Muñoz, entrenador del Bilbo Fútbol Sala.

Alineación Bilbo F. S.: Raquel, Almu, Garbi, Pitxi y Esti, equipo inicial. Isa, Andrea, Diana, Jess, Elena y Enara.