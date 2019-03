Las deportistas se reivindican Una ventana al mundo EL CORREO repasa las noticias más importantes de deporte femenino a nivel internacional OLATZ HERNÁNDEZ Viernes, 8 marzo 2019, 22:53

Esta semana, con la fecha del 8 de marzo marcada en el calendario, ha estado caracterizada por las reivindicaciones. También en el deporte, donde las mujeres luchan a diario por conseguir un reconocimiento igual al de los hombres. Por ello es buen momento para recordar la gesta de Tracy Edwards y su tripulación, el primer equipo femenino en completar la vuelta al mundo en yate en 1989. Ahora se estrena la película, donde se narra su aventura y lucha contra el machismo. Desde entonces el deporte femenino ha ido ganando peso, el mayor campeonato de squash femenino por ejemplo se celebrará este año frente a la pirámide de Giza. EL CORREO repasa las noticias más importantes de deporte femenino a nivel internacional de la semana.

1 Tracy Edwards Pioneras de la navegación

Un barco corta las olas en un día soleado y se oye la voz de Tracy Edwards. «Para mí la navegación era libertad, una libertad de todo», dice. Son los primeros segundos de la película que cuenta la historia de esta británica, que en 1989 formó el primer equipo femenino que participó en la Whitbread Round the World Race. Ella y su tripulación no solo se enfrentaron a la carrera de navegación más dura en duración y dificultad del mundo, sino que tuvieron que hacer frente al machismo de sus competidores, la prensa y la opinión pública.

La capitana Edwards mostró una gran capacidad de liderazgo y energía incluso antes de la competición, a la hora de lograr patrocinadores. Su embarcación se llamó 'Maiden' (Dama) y la cinta que narra su aventura se apropia también de ese nombre. Dirigida por Alex Holmes, el film reconstruye la aventura alrededor del mundo con cantidad de metraje propio, que grabaron ellas mismas durante el viaje. «Cuántas veces escuchamos 'no eres lo suficientemente fuerte ni habilidosa. Vais a morir'», relatan las navegantes. También aparecen algunos de los que fueron sus contrincantes: «Pensábamos que no llegarían a superar la primera etapa», confiesan. Pero no solo lo lograron, sino que consiguieron acabar en el decimoctavo lugar, superando a muchos de ellos.

2 Sabrina Vega Jaque mate contra el machismo

La ajedrecista Sabrina Vegas. / E. C.

Esta semana ha trascendido el gesto que tuvo la ajedrecista Sabrina Vega en 2017, cuando se negó a competir en el Mundial de Arabia Saudí por la discriminación que sufren las mujeres en ese país. La canaria, fichada por el Club de Ajedrez de Sestao, renunció a participar en un campeonato donde las mujeres debían cubrirse la cabeza con un velo. Un acto simbólico que casi dos años más tarde se ha visto recompensado. Hace apenas unos días se dio a conocer que la ajedrecista ha recibido el Premio Reina Sofía, por su nobleza a favor de erradicar la violencia en el deporte. Lea la historia completa aquí.

3 PSA Women's World Championship Squash frente a la pirámide de Giza

Imagen del campeonato que tuvo lugar frente a la pirámide de Giza en 2006. / PSA

El mayor campeonato de squash femenino, la PSA Women's World Championship, se jugará entre octubre y noviembre frente a la pirámide de Giza. El torneo llevará a Egipto a 64 de las mejores jugadoras del mundo que competirán en un enclave inmejorable, frente a una de las maravillas del mundo antiguo. «Es una de las más icónicas localizaciones de este campeonato», explicó el presidente de PSA, Alex Gough. Y eso es decir mucho, ya que la pista con paredes de cristal se ha colocado en Nueva York, Shanghai y Nantes entre muchas otras.

4 Tenis Las estadounidenses dominan Indian Wells

Hasta quince tenistas estadounidenses participan en el torneo de Indian Wells. Entre ellas se encuentran Danielle Collins, que fue una sorpresa en el Open de Australia, y la jovencísima Amanda Anisimova, llamada a ser una de las grandes del tenis en el futuro. Anisimova dio el salto al circuito profesional con apenas 16 años y ahora compite al más alto nivel. En el Open de Australia llegó a la cuarta ronda y en el Masters de Indian Wells batió a Aleksandra Krunić en dos sets.

5 Fútbol Un cartel de empoderamiento

El cartel emula la ilustración que se ha convertido en imagen universal del empoderamiento de la mujer. / RCD Espanyol

El Espanyol ha querido celebrar el 8 de marzo con un cartel anunciando su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid. Se trata de un diseño con gran carga simbólica. En él aparece una jugadora del RCD Espanyol emulando la conocida ilustración de 'Rosie, the riveter', una imagen universal del empoderamiento de la mujer. «Es una muestra de apoyo a los años de lucha de las mujeres por la igualdad y la justicia», afirma el equipo. El encuentro se disputará el 22 de abril y será de entrada libre.