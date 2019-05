'Campeona de la semana' Virginia Pérez, de correr por afición a campeona de España en tres años Virginia Pérez se emociona al cruzar la meta. / E. C. La atleta guadalajareña se cuelga el oro en el campeonato nacional. «Nunca antes había corrido esta prueba» JON ANDER GOITIA Lunes, 6 mayo 2019, 22:32

De correr por afición a convertirse en la actual campeona de España de Trail. La vida de Virginia Peréz ha cambiado por completo en los últimos tres años. Y es que en 2016 decidió apuntarse al club de atletismo BM Bilbao porque creía que era hora de profesionalizar sus entrenamientos. Llevaba 15 años corriendo por su cuenta, pero había llegado el momento de dar un paso más allá en una práctica que «siempre» le había apasionado. Ahora, tras tres años de duras jornadas en la pista, la guadalajareña ha conseguido colgarse el oro en la prueba Trail-Running de La Todolella (Castellón). El broche a una carrera de una deportista a la que todavía le quedan kilómetros hasta llegar a meta y a la que EL CORREO ha querido distinguir como 'Campeona de la semana' por luchar por su sueño. «Este reconocimiento supone un impulso para que se me dé a conocer», celebra.

La cita era nueva para Virginia. Nunca antes había participado en esta prueba, pero admite que ahora le ha abierto una nueva puerta. «Me encontré cómoda, me gustó. Es una prueba corta, pero intensa». Y es que la corredora del club bilbaíno superó los 13,8 kilómetros de carrera en apenas 1 hora y 14 minutos, con más de dos minutos de ventaja sobre su inmediata perseguidora. Superó todas las adversidades -incluidas las rocas en el camino-, asecendió hasta pasados los 1.100 metros y descendió hasta los 680. «Me encontré con bajadas muy técnicas, me esperaba algo menos exigente la prueba. Pero estoy acostumbrada a estos terrenos, por lo que creo que me pudo incluso hasta beneficiar», sostiene la atleta.

«Correr es un desafío contra uno mismo, un reto que al superarlo ganas ilusiones»

Y, como a toda campeona, la suerte también estuvo de su lado. «Acudía a la cita para participar en la prueba por equipos. Al final no conseguimos conformar un grupo, por lo que no tomamos la salida. Pero yo quería correr y me apunté a la individual», recuerda sobre una decisión que a la postre terminaría siendo decisiva. Y es que, además de lucir la medalla en el podio, también ejerció como campeona durante toda la prueba. «Me puse la primera desde los primeros metros y ya no perdí nunca más la posición», comparte una corredora habituada a distancias más largas, «de maratón o de 50 kilómetros». Por lo que, «salí a hacer mi carrera, sin preocuparme de los demás. Competía contra gente -tomaron parte una treintena de corredoras- que está acostumbrada a estas distancias cortas, así que me centré en lo mío».

«Soñaba con ser atleta»

No vive de ello. Incluso pierde horas de su vida social, pero Pérez ama este deporte. Y lo demuestra. «Correr es un desafío contra uno mismo, un reto que al superarlo ganas ilusiones». «Correr te permite salir cuando quieras y cuando puedas, te da libertad. Me ha permitido mejorarme con los años». La lista podría ser interminable, pero basta con escuchar desde cuándo siente admiración por la carrera para cerciorarse de que ama de verdad este deporte. «Siempre me ha gustado esta práctica. Es más, desde pequeña soñaba con ser atleta». Apenas tenía 15 años cuando se anudó por primera vez las zapatillas. Lo hizo impulsada por su padre y su tío. «Vi que salían a correr y me animé a salir con ellos». 15 años después es la campeona de España.