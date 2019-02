Atletismo Un solo punto separa al Bilbao BM de su octavo título nacional Las atletas del club de Santutxu no pudieron subirse a lo más alto del podio. / BM Bilbao Gebre se impone en una carrera marcada por el calor y la velocidad del circuito, pero no evita que el Barcelona dé la sorpresa y acabe con la hegemonía vizcaína M. GARCÍA Domingo, 24 febrero 2019, 23:45

No pudo ser. Tan solo un punto separó al BM Bilbao de un nuevo título. Después de siete años consecutivos proclamándose campeonas de España de cross por clubes este curso no pudo llegar el octavo seguido. El club vizcaíno era el gran aspirante a repetir el oro, y más tras su segundo puesto en el campeonato de Europa hace escasamente un mes. Era el objetivo de la escuadra de Santutxu, seguir dominando el cross nacional. Sin embargo, se topó con el FC Barcelona, que puso fin a la magnífica dinámica. Sin embargo, no todo es negativo para las vizcaínas ya que Trihas Gebre volvió a demostrar la calidad que atesora y dominó la carrera con mano de hierro. La atleta evidenció su potencial, pero no se pudo redondear su gran actuación con el título colectivo.

El nacional se celebró en la localidad andaluza de Linares. El parque de la Garza fue el lugar escogido para la celebración del campeonato de España. Un circuito rápido de 7.650 metros, que estuvo marcado por el calor. 25 grados de temperatura que condicionaron el desarrollo de la prueba.

La carrera comenzó con Trihas Gebre marcando la pauta. Si bien en los primeros metros la atleta quedó algo rezagada, no tardó en asumir el mando de la prueba. Sola se fue en busca del triunfo y sumó los primeros puntos. A partir de ese momento, solo quedaba que las cuentas cuadrasen.

Con Gebre al mando, el grupo perseguidor contó con Gema Martín, Zulema y Tania, como bazas del BM Bilbao para seguir sumando puntos. También formó parte de ese grupo Tere Urbina, que no había sido seleccionada por el club y y participó a título individual en busca de puntos para el Mundial.

Fallaron las cuentas

Gebre logró el triunfo y tras ella, el Barcelona logró colar a dos de sus atletas. Marta García y Blanca Fernández fueron segunda y tercera, respectivamente. Dos buenos puestos que complicaban al BM Bilbao Atletismo. Gema Martín logró la sexta plaza, mientras que Tania fue decimosegunda y Elena Loyo decimotercera. Hubo que recurrir a las matemáticas para dilucidar al campeón y los 24 que sumaron las bilbaínas fueron insuficientes para ganar. Las vizcaínas se quedaron a un punto de la gloria, y la historia podría haber sido bien distinta si Tere Urbina hubiese estado seleccionada, ya que su octavo puesto habría cambiado las cosas.

A pesar de ello, se logró un gran segundo puesto que aunque no deja del todo satisfecha a las bilbaínas hay que asumirlo como una nueva demostración del buen hacer de este grupo. A partir de ahora el objetivo debe ser volver a tener la mente puesta en recuperar el cetro nacional, y por qué no, asaltar el continental que tanto han rozado las atletas del Bilbao Atletismo las últimas campañas.

Del mismo modo, en categoría promesas el club se clasificó en octava posición, mientras que Idaira Prieto logró el tercer puesto individual. Lo que da muestras del prometedor futuro de esta entidad bilbaína.