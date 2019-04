«Ir al límite se entrena» La vizcaína en el transcurso del sector en bicicleta en el Ironman de Sudáfrica. / G. FRADES La triatleta vizcaína Gurutze Frades logra la plata en el Ironman de Sudáfrica y de paso el billete para Hawai, cuna mundial de este deporte, cita a la que acudirá por cuarta vez consecutiva LAURA GONZÁLEZ Bilbao Miércoles, 10 abril 2019, 22:05

«El compromiso, mi entrega y mi actitud me llevaron lejos», escribió en las redes sociales este domingo poco después de subirse al podio en Sudáfrica. La vizcaína Gurutze Frades (Durango, 1981) lo había vuelto a conseguir. El pasaporte al Ironman de Hawai, la mayor cita mundial de este más que exigente deporte, estaba por cuarta vez consecutiva en sus manos. Un premio al esfuerzo y a la plata conseguida en la prueba africana, en la que la corredora del BM Bilbao y del Mugarra Triatloi Taldea, aprovechó la carrera a pie para remontar posiciones y firmar el «mejor Ironman de mi vida», aseguró, logrando un tiempo de 8 horas, 48 minutos y 40 segundos.

-¿Esta ha sido la carrera que más satisfecha le ha dejado en los últimos años?

-Ha sido el Ironman en el que mi rendimiento ha sido el mayor, pero satisfecha me he quedado en muchas otras carreras.

-Prometía dar guerra antes de la salida pero, ¿se ha sorprendido a sí misma con ese segundo puesto?

-Sí y no. Son números y ritmos que no son desconocidos para mí aunque sacarlos no es nada fácil. Con lo que sí me he sorprendido ha sido con mi mejor maratón en un Ironman. Correr de la hora 6 a la hora 9 de carrera esos kilómetros no es fácil y no tienes las mejores sensaciones.

-Y eso que tuvieron un duro 'compañero', el viento.

-Fue despegando a lo largo del día y donde más nos castigo fue en la carrera a pie. Era un circuito de cuatro vueltas donde en cada mitad el viento te dejaba parada. Había que dosificar bien el esfuerzo.

-¿Cuándo se dio cuenta de que subirse al podio y como segunda no se le iba a escapar?

-La segunda plaza la tuve que luchar hasta los últimos metros. La tercera clasificada hizo la carrera muy cerca de mí. En la maratón estuvo a 1,5 minutos todo el rato.

-¿En qué fue lo primero que pensó cuando atravesó la línea de meta?

-Durante la carrera reconozco que me emocioné varias veces, pero al llegar pensé en el dolor de piernas que tenía y el alivio que sentía de acabar.

-¿Cómo se logra aguantar casi 9 horas sin bajar la guardia?

-He llegado muy bien preparada y creo que mi actitud fue muy importante.

-¿Tratar de ir al límite engancha?

-Ir la limite se entrena.

Con las mejores

-Una plata que le llevará por cuarta vez consecutiva hasta Hawai. ¿Qué supone para una triatleta estar allí?

-Volver a preparar el Ironman más importante del mundo. Competir contra las mejores al máximo nivel.

-¿Cómo resumirías sus anteriores participaciones? La pasada se fue un tanto decepcionada.

-Hawai es una carrera muy dura, de condiciones y sobre todo de nivel. Sacar lo que uno vale en un Ironman no es fácil y lucharlo allí contra las mejores es muy difícil. Uno prepara la carrera a conciencia, y además esto siempre me ha hecho llegar en mi mejor versión, pero las dificultades allí se pagan mucho y hacerse un hueco de honor es muy difícil.

-Hasta el 12 de octubre, fecha en la que se celebrará esta gran cita, ¿que le espera? ¿Cómo tiene pensado llevar a cabo su preparación?

-Ahora toca planificar bien. De momento tengo el Mundial con la Selección Española en Pontevedra, en cuatro semanas. Mi experiencia estos últimos años ha sido preparar la prueba en al Car de Sierra Nevada en Granada y hacer una buena aclimatación posterior a la isla de Kona, en Hawai.

-El objetivo no es solo ir allí a disfrutar.

-El disfrute es obtener un gran rendimiento y conseguir brillar en esta carrera.