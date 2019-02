Europeo de cross Irene Loizate: «Es una oportunidad correr con un equipo tan fuerte» Irene Loizate entra ganadora en el cross de Berriz. / Mireya López Campeona continental sub'23 de duatlón, se ha ganado el puesto para el Europeo de clubes gracias a su primer título provincial IGOR BARCIA Sábado, 2 febrero 2019, 02:52

Irene Loizate es toda una realidad en el mundo del duatlón y triatlón. De hecho, en octubre fue campeona de Europa de Duatlón sub'23 y bronce Élite en Ibiza. Pero este invierno, la de Durango se ha destapado como una gran crossista, como lo demostró hace un par de semanas en el Campeonato de Bizkaia de Berriz, donde se ganó la plaza con el BM Bilbao para el Europeo de clubes de Albufeira (Portugal) de este domingo, donde el reto es sumar el séptimo podio consecutivo.

- Se ganó la plaza después de rendir a gran nivel en un complicado Campeonato de Bizkaia de cross...

- El trabajo constante es necesario y da resultados. Tambien cuenta cómo te sientes en la carrera, en Berriz disfruté y salió bien. Parece que las cosas van por buen camino, y eso ayuda a seguir entrenando fuerte. Ganar con rivales tan fuertes, como son las compañeras de club, tiene más mérito.

- ¿Esperaba el nivel que dio sobre el barro de Berriz?

- Bueno, sabía que estaba bien, pero ha sido un poco sorpresa porque los crosses me llegan al principio de mi temporada. Pero en la San Silvestre de Galdakao me vi muy bien y el otro día también. Estoy muy satisfecha.

- Porque su preparación va encaminada a otros objetivos, ¿no?

- Sí, estamos pensando en la temporada de duatlón y triatlón, de pensar en competiciones en primavera, pero estas carreras me han servido para ver que estoy bien.

- ¿Qué supone ganarse la plaza para el Europeo de clubes?

- Pocas veces se tiene la oportunidad de tomar parte en competiciones de tan alto nivel, y menos aún con un equipo tan fuerte. Voy con muchas ganas y a hacer lo mejor que pueda.

- ¿El reto es volver a estar en el pidio por séptima temporada consecutiva?

- Sí, tiene mucho mérito. No es nada fácil mantenerse durante tantos años en el podio. Tenemos muy buen equipo y vamos a por el séptimo.

- Después del barro de las últimas citas, pasan a un escenario diferente en el sur de Portugal.

- El circuito no lo conozco. Son seis kilómetros, me imagino que estará el terreno seco y creo que hay una pequeña subida. Es muy diferente al circuito de Berriz, donde había barro y una subida muy dura, el de Albufeira será mucho más rápido. La verdad es que no sé qué tipo de circuito me puede ir mejor.

- Ha dado un importante salto de calidad desde el pasado año. Se le ve más suelta corriendo.

- En 2018 tuve buenos resultados y, lo que es más importante, mejoré y aprendí mucho. El objetivo para este 2019 es seguir aprendiendo y mejorando, y disfrutando en los entrenamientos y en las carreras.

- El pasado octubre fue medalla de bronce élite y una medalla de oro sub'23 en el Campeonato de Europa de Duatlón celebrado en Ibiza. ¿Supone un antes y un después en su carrera?

- En parte sí, puede ser. Porque me reafirmó en lo que soy capaz de hacer en el duatlón. Este año voy a prepararlo de nuevo bien.

- Incluso va a competir en ciclismo con el Bizkaia-Durango.

- Sí, bueno, voy a hacer un par de carreras porque quiero probar el competir en carretera, pero luego me centraré en mi especialidad.