Gema Martín: «Mi deseo es dar otra alegría al equipo» BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 23 febrero 2019

Gema Martín destaca el valor de su equipo como motor que les ha llevado hasta el podio en las grandes citas y del que esperan tirar de nuevo mañana en Linares para retener el título estatal de cross por clubes. Tras una pérdida personal dolorosa, la atleta del BM volvió a sacar el gigante que lleva dentro en Portugal donde fue décima y después en la carrera de Ulía, donde cruzó primera la meta. Ahora toca de nuevo recorrer kilómetros en equipo para seguir haciendo historia en el atletismo.

- De nuevo a hacer las maletas, esta vez hay que dejar hueco para traer de Linares el segundo gran objetivo como club.

- Lo más emocionante que tiene este deporte, además de la competición en sí, son los días de convivencia con el resto de las compañeras, sobre todo los días previos a competir juntas por un objetivo común, así que por mi parte estoy deseando estar viviendo el ambiente previo a un nuevo Campeonato de España de clubes, donde estoy segura de que todas aportaremos nuestro 100% para que sea un fin de semana inolvidable a muchos niveles.

- Decía que todos tenemos un gigante dentro dispuesto a salir cuando le necesitamos, ¿el suyo ha salido para quedarse?

- Mi única opción ahora mismo es luchar contra emociones que si no se gestionan bien puede ser muy destructivas. Nadie en esta vida se va a librar de sufrir la perdida de personas a las que quiere. La vida puede tener momentos realmente crueles, pero yo soy de las personas que se agarra a cualquier circunstancia para seguir adelante, y en este caso 'mi gigante interior' me está ayudando a luchar por amor a mi familia y por ser responsable con mi club, el cual me ha tendido una mano y no ha dejado de confiar en mí.

- En Portugal décimo puesto, segunda mejor del equipo, todo esto supuso una gran inyección moral...

- Realmente la inyección de moral fue cuando vi a Amaya asomarse a la carpa de llegada y nos confirmó el subcampeonato. Sí, por supuesto que estoy contenta con mi actuación, pero no a título individual, sino porque la suma de mi puesto con el resto de las integrantes de mi club nos llevó a seguir haciendo historia. Tuve la suerte de que estaba también en Albufeira mi familia apoyándome por lo que lo más importante que me llevo de esa competición es el trabajo en equipo que realizamos las integrantes del club por un objetivo común, y el trabajo de familia que hicimos para que no me faltaran fuerzas a nivel individual.

- Necesitaba ese subidón mental para completar su buen estado de forma y además la victoria en Donosti le ha reforzado.

- No te voy a negar que ganar los 10km de Gimnastica de Ulía era una hazaña que me hacía mucha ilusión, pero no sabía que sería este año. Iba a la competición con bastante cautela debido a la gran participación femenina, y de la cual me alegro, ya que sabía mi estado de forma, pero hacía tiempo que no coincidía con el resto de mis compañeras así que me limite a intentar leer la carrera y hacerla de menos a más, lectura que me llevó a la victoria en un día duro de viento y lluvia, condiciones climatológicas positivas para mí, ya que soy una atleta más de fuerza que de ligereza. Pero sí, una victoria siempre alegra el alma y ayuda a seguir trabajando de una forma más positiva la semana siguiente.

- A esta cita estatal acude el mismo equipo de plata europeo, con el cambio de Zulema por Teresa. ¿Cómo ve el sexteto para renovar el triunfo? ¿Cuáles son los valores de este equipo?

- Nos veo con ganas de luchar en equipo, que es quizá lo más importante que hay que llevar a una competición como esta, ser conscientes de que el trabajo debe ser en beneficio de todas, ya que luchamos por un objetivo mayor que nuestros puestos individuales, evidentemente sin quitarle el valor a estos ya que de eso depende el resultado final. Más que los valores, es el valor: la confianza de las unas en las otras, de saber que pase lo que pase nos vamos a estar apoyando, por lo menos así lo siento yo. Y un valor de tan amplia magnitud solo puede aportar resultados buenos.

- Además, sería el octavo consecutivo, se seguiría haciendo historia.

- Si en tu vida tienes que realizar acciones que requieren responsabilidad, es porque alguien ha confiado en ti, y cree que puedes hacerlo. Por lo tanto, esa combinación de exigencia y confianza será la que haga que demos el 100% de cada una de nosotras para así poder esperar satisfechas el resultado en meta. El cual deseo que sea una nueva alegría para el Bilbao Atletismo.

- ¿Qué le parece la apuesta del club de fomentar el deporte femenino?

- Aportan un ejemplo de lucha para el 50% de la población y un ejemplo de avance para el otro 50%, evidentemente hablo de mujeres y hombres respectivamente. Siempre ha habido mitos en cuanto a las relaciones entre mujeres basados en castillos de arena: que, si las mujeres solo saben criticarse entre ellas y un largo etcétera, cuando ese tipo de comportamientos son universales en ambos sexos y solo demuestran nuestra lucha por sobrevivir y la falta de autoeducación a nivel individual seas del sexo que seas... Por lo tanto, que mi club apueste por un club formado solo por mujeres es un ejemplo para el resto de las mujeres, demostrando que si crees en algo de una forma consistente y trabajas en ello de forma consciente puedes conseguirlo. Y un avance respecto a los hombres, ya que es una muestra real de que podemos, igual que ellos, atarnos fuertes las zapatillas y salir a pelear por un triunfo.

- Cierra aquí la temporada de cross como equipo, ¿cuáles son los próximos objetivos a nivel individual?

- Ir poco a poco trabajando en la base para correr en un futuro maratón, pero mientras eso ocurre mi objetivo más cercano será el mismo que el de mis compañeras, llegar a Cáceres en el mejor estado posible de forma e intentar estar lo más adelante posible en el Campeonato de España de Cross que se celebrará el día 10 de marzo.