La atleta Chaunté Lowe se prepara para sus quintos Juegos mientras lucha contra el cáncer La estadounidense, especialista en salto de altura, fue diagnosticada de cáncer de mama en junio. Ahora se ejercita para llevar un mensaje de esperanza y prevención a Tokio La norteamericana en los Juegos de Londres y actualmente. / EFE e INSTAGRAM LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 23 octubre 2019, 13:35

El pasado mes de junio, tan solo dos días después del fallecimiento de la legendaria Gabriele Grunewald, quien libró una batalla contra el cáncer que duró una década, la también atleta Chaunté Lowe recibió una noticia fatal, al conocer el resultado de los análisis tras encontrarse un bulto en uno de sus pechos. La estadounidense, campeona del mundo en salto de altura y bronce en los Juegos de Pekín (2008), sufría cáncer de mama. «Ese momento fue devastador. No me lo podía creer y en lo primero que pensé fue en que iba a dejar a mis tres hijos sin su madre Pero justo después me dije 'no hay forma de que yo me vaya de aquí y les deje'».

Y así, aferrada a la vida, es como lleva esta deportista estos últimos cuatro meses, con un objetivo claro en la cabeza, acudir los Juegos de Tokio en 2020, las que serán sus quintas Olimpiadas. «Sé lo grande que es esta competición. Hay millones de personas que la siguen y si con mi presencia puedo crear conciencia y decir que esto puede pasar estaré contenta. No quiero ir solo con la idea de conseguir una medalla. Siempre he corrido por mí, por mis hijos, mi familia o mi país, pero esto es algo más», declara en un reportaje para la NBC.

Ella misma hace mucho énfasis en la prevención a través de sus perfiles en las redes sociales. «Tengo 35 años. Yo no fumo, no bebo, tengo una vida saludable, y nada de eso lo ha evitado. Al cáncer no le importa, no discrimina», resalta. Por ello se ha convertido en una activista por la prevención, animando a todas las mujeres a que se sometan a exámenes antes de los 40, edad a la que a partir de ahí están recomendadas las mamografías. «Esa enfermedad malvada busca robar, matar y destruir. Conoces tu cuerpo mejor que cualquier médico. No dejes que te digan que no es nada. Sigue presionando hasta que estés satisfecho. La detección temprana salva vidas», afirma, denunciando que a ella misma tardaron tiempo en hacerle caso debido a su juventud. «Me hice autoexámenes de los senos al menos una vez por semana en la ducha y sé el día exacto en que apareció el bulto, y aun así el personal médico tardó entre 9 y 10 meses en tomarme en serio debido a mi edad».

Lucha compartida

Para evitar riesgos, la plusmarquista estadounidense (2.02 en 2012) no dudó en realizarse una doble mastectomía. «Fue una decisión muy fácil de tomar. Mirar las caras de mis tres hijos y mi marido me hizo darme cuenta que el riesgo era demasiado grande». Las sesiones de quimioterapia la han obligado a raparse el pelo. Cuenta que cuando su hijo la vio sin su melena, la miró pero no quiso abrazarla. «Dijo que tenía miedo de hacerme daño».

Desde el momento en que supo de su enfermedad ha compartido su lucha con sus seguidores en su cuenta de Instagram. «A veces el entrenamiento es solo dar una caminata porque no tengo fuerzas para más, pero quiero estar en Tokio y mandar ese mensaje». En Río de Janeiro rozó el podio, finalizando cuarta con un salto de 1,97. Ahora a través del deporte solo quiere conquistar conciencias y ganar esta dura carrera, para seguir abrazando por mucho más tiempo a los suyos.