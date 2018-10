Triatlón «Las chicas estamos demostrando un nivel espectacular» Gurutze Frades en Iurreta, donde descansa tras finalizar la temporada. / Igor Martín Gurutze Frades La deportista vizcaína, mejor marca nacional de larga distancia, reclama más apoyo por el buen momento del triatlón femenino M. VARGAS Jueves, 1 noviembre 2018, 00:14

Tras regresar de su tercer Ironman de Hawai consecutivo, Gurutze Frades, da por concluida una temporada, que califica de positiva. Pero, la triatleta de Iurreta no tendrá mucho tiempo de descanso, ya que en breve comenzará su rutina de entrenamientos con el objetivo de repetir participación en Hawai.

-¿Por qué ha renunciado al campeonato de Europa, celebrado recientemente en Ibiza?

-En principio quería ir porque era en España y suponía una buena motivación. Pero no iba a llegar en condiciones, tenía muy poco tiempo desde la vuelta de Hawai y suponía volver a viajar. Así que decidí dar por terminada la temporada.

-¿Y cuál es su balance?

-Positivo. Para estar en Hawai hay que ganarse la plaza. Y estar en ese ránking significa que la temporada ha sido buena, que he evolucionado y me he mantenido entre las 35 mejores del mundo.

-¿Y de su tercera participación en Hawai?

-Hice muy buena carrera, rendí muy bien. Este circuito requiere dar tu mejor versión, evolucionar y pelear. Además este año, el nivel ha sido más alto que nunca. Tengo la sensación de que otros años la carrera me había podido, pero esta vez acabé muy fuerte.

«Hawai es la carrera de las carreras y formar parte de ella es muy gratificante»

-La suiza Daniela Ryf ganó su cuarto título consecutivo. ¿Es un listón muy alto?

-Es que tiene un nivel superior, pero también respecto a los chicos. Y además hay diez chicas que bajaron de 9 horas y eso es una brutalidad. Formar parte de todo esto es muy gratificante. Yo lo disfruto mucho, a pesar del sufrimiento y la dureza de la carrera, pero es una prueba en la que hay que demostrar todo lo que vales.

-¿El reto es volver a clasificarte para Hawai 2019?

-Sí, es el objetivo porque Hawai es la carrera de las carreras. El año que viene cambia el sistema de clasificación, hay que ganar una carrera de Ironman o quedar segunda. Pero la idea es mantener esa exigencia.

-Vitoria ha entrado en el circuito Ironman, ¿participará?

-Para mí sería una pasada, pero hay que cuadrar el calendario. Yo siempre compito fuera, sola, no tengo público, nadie te anima, así que poder hacerla sería increíble.

-¿Qué puede suponer para Euskadi este Ironman?

-La carrera ya estaba bastante consolidada. Yo valoro este nivel, que es la máxima categoría que le pueden dar a la carrera, y es muy grande que traigan la prueba a mi casa. Y me gusta que toda la gente que me encuentro en carreras por el mundo pueda venir a Vitoria. El nivel va a cambiar, antes era alto, pero nacional, y ahora habrá triatletas de todo el mundo.

«Tengo patrocinios que me apoyan en mi carrera deportiva, pero no al nivel que apoyarían a un chico»

-¿Cuándo comienza a preparar la temporada?

-En este deporte, y más a mi edad, no se para mucho. No es la exigencia como cuando estás en rutina, pero me mantengo activa. A mi ritmo, pero intento correr, nadar, ir al monte. Aunque ya a partir de la próxima semana, ya empezaré a preparar el calendario y al lío.

-Cuenta con la mejor marca española de la historia en larga distancia: 9:01:00. ¿Su meta es superarse a si misma?

-La evolución que hay en el triatlón femenino te hace crecer, pero sería muy bonito bajar de las 9 horas este año.

-Antes de ir a Hawai, casi le pierden la bici en un vuelo al regresar de Dinamarca. ¿Suele ser frecuente?

-Sí, y cuando fui a Hawai mi bici llegó también dos días más tarde. Cuando llego al destino, hasta que no tengo la bici, no se acaba el viaje, ni la incertidumbre. No tengo repuesto, así que estoy vendida.

«Siempre compito fuera, sola y sin público, así que estar en el Ironman de Vitoria sería increíble»

-¿Por ello también es importante contar con patrocinadores?

-Sí, pero es complicado. En el deporte minoritario está difícil y en el femenino, más todavía. En triatlón siempre estamos detrás, aunque estamos demostrando un nivel espectacular. Yo no me puedo quejar, tengo patrocinios que me apoyan en mi carrera deportiva, pero no al nivel que apoyarían a un chico.

-También ha creado una marca personal…

- Sí, quería hacer una imagen de mi nombre y una amiga me ayudó. Hemos hecho camisetas, pegatinas, chapas y bañadores y la gente me pide cosas de GURU. Pero es muy compleja la producción. Queremos hacer cosas, pero poco a poco.