Las corredoras vitorianas, 'sincronizadas' con Elena Loyo Una docena de mujeres disfrutó de este entrenamiento abierto con la atleta vitoriana. / RAFA GUTIÉRREZ La campeona de España de Media Maratón dirige un entrenamiento para todos los niveles en el parque del Prado JUDITH ROMERO Viernes, 10 mayo 2019, 22:40

Hay distintos motivos para salir y para no salir a correr. El amor por el deporte, los horarios del trabajo, el mal tiempo, las prisas… pero ayer una docena de corredoras alavesas se enfundó las zapatillas para disfrutar de un entrenamiento de lujo. Elena Loyo, campeona de España de Media Maratón, dirigió una sesión para todos los niveles en el parque del Prado en el marco de la iniciativa 'Sincronizadas', de la que es embajadora. Esta aplicación móvil desarrollada por la energética EDP permite a las mujeres organizar 'quedadas' en cualquier lugar del mundo para ejercitarse con otras chicas de su nivel en los horarios que más les convengan.

El de ayer fue el primer entreno en equipo para Rebeca Martínez de Compañón. «Suelo salir a correr sola o con mi hermana, pero se ha lesionado y he decidido apuntarme para probar», sonreía esta joven que acostumbra a salir por Olarizu, el Prado o Armentia. «¡A mi hermana le va a dar envidia ver que he entrenado con Elena Loyo!», bromeaba. La atleta se declaraba emocionada con la idea de dirigir esta carrera en la capital alavesa. «Es un encuentro para todo aquél que quiera sumarse, si hace falta nos adaptamos a las corredoras que vengan con un circuito más o menos sencillo», explicaba antes de las 18.30, la hora de empezar a trotar antes de realizar algunos estiramientos. La aplicación permite crear quedadas de nivel básico, intermedio o avanzado, pero la docena de corredoras hizo piña desde el principio.

«Vamos al tajo, que es lo que nos gusta. Y si empezáis a cogerle el gusto hoy, espero que podáis quedar juntas para pasarlo mejor», deseó Loyo. La vitoriana llevaba meses esperando este momento. «Ya ha habido salidas oficiales de 'Sincronizadas' en lugares como Madrid y Galicia y me apetecía traer la iniciativa a mi ciudad, este es un buen momento entre maratones», sonríe la atleta, que este domingo correrá la EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz.

Maite Lliano acudió acompañada de su hijo, pero no corrieron juntos en esta tarde soleada. «¡Él entrena de forma habitual y no puedo seguirle el ritmo ni en bicicleta! A veces salgo sola cuando tengo un rato por Salburua, pero este era el empujoncito que necesitaba, porque si vas sola, a veces al final no sales», celebraba la mujer, quien no descarta empezar a organizar sus propias quedadas. Desde que 'Sincronizadas' entró en funcionamiento hace cuatro meses, 121 corredoras se han dado de alta en Álava y han organizado una decena de entrenamientos. La 'app' ya ha llegado hasta Dubai de la mano de la periodista y runner Cristina Mitre.

Encontrar grupo

Elena Pérez se encontraba entre la docena de corredoras que ayer se unió a Loyo para sudar un poco, y un par de hombres también participaron en esta cita. «Antes corría pero tuve que dejarlo hace años y esta es una gran oportunidad para retomarlo, trabajo a turnos y a veces es complicado quedar con amigas para correr», valoraba Pérez. Y es que aunque 'Sincronizadas' está dirigida a mujeres no tiene un carácter excluyente. Además, para corredoras como Loyo la motivación que supone correr en compañía es inigualable.

«No se trata únicamente de sentirnos seguras, sino también de disfrutar de las demás, crear relaciones, echarnos unas risas y, en definitiva, sentirnos bien», afirma. Un individuo la persiguió con el coche durante un entrenamiento el pasado mes de octubre en Murgia, pero Loyo sostiene que no permitirá que nada la pare. «Me da rabia que, a veces, sean las propias mujeres las que se limitan a la hora de salir a correr por el horario o los lugares que tienen que atravesar. Tenemos que dar un golpe en la mesa y reclamar estos espacios para salir a correr y vestirnos como queramos», anima a todas las campeonas.