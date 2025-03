¡El juego de mesa de Disney que está arrasando! Entra al lado oscuro con Villainous

Álvaro Martí Martín Jueves, 6 de marzo 2025, 09:19 Compartir

Reconozcámoslo: a todos nos gusta ser el malo de la película de vez en cuando. Ceñirnos la capa, poner la voz grave, dar órdenes a nuestros esbirros… ¿quién se puede resistir a eso?

Ahora bien: si hay que elegir un modelo de malo maloso al que parecerse, pocas opciones resultan más atractivas que los villanos de Disney. Maléfica, el Capitán Garfio, Jafar, Úrsula o Scar, por citar sólo algunos ejemplos que ya forman parte de la cultura popular, son arquetipos complejos e interesantes de la parte más oscura que todos llevamos dentro.

Y ahora, gracias a Ravensburger, podemos sacarla a la luz de una forma divertida y desafiante. Hoy, en De Tiendas, vamos a hablaros un poquito de Villainous: el juego de mesa de los villanos de Disney que lleva unos años enamorando tanto a los veteranos del mundillo friqui como a los novatos que se acercan por primera vez a esta forma de ocio alternativo.

VILLAINOUS: UN JUEGO DISNEY CON MECÁNICAS DESAFIANTES

Fue en el año 2018 cuando la editorial Ravensburger lanzó en inglés el juego base de Villainous, cuyo diseño pertenece al célebre estudio Prospero Hall, responsables de otras maravillas del tablero como Tiburón o el muy popular Horrified: ambos basados también en franquicias cinematográficas.

VILLAINOUS: THE WORST TAKES IT ALL Villainous es un juego competitivo para grupos de 2 a 6 personas a partir de 10 años, en el que cada jugador toma el papel de un villano de Disney. En la caja base se puede elegir entre el Príncipe Juan, Maléfica, Jafar, la Reina de Corazones, el Capitán Garfio y Úrsula, representados por unos coloridos peones que son el sello visual distintivo de este título. Comprar en Amazon por 50,69€

Respecto a sus mecánicas, Villanous es un juego de gestión de cartas con facciones asimétricas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada villano cuenta con sus propias reglas específicas y sus propios objetivos exclusivos, de modo que cada partida es completamente diferente en función de qué personaje se elija, lo que aporta una enorme rejugabilidad.

Cada jugador cuenta con un tablero personal dividido en 4 localizaciones únicas, que están relacionadas con la historia del villano. A través de ellas se van moviendo los peones para usar las acciones correspondientes, jugar las cartas adecuadas o cumplir objetivos secundarios para ganar Fichas de Poder, que son necesarias para activar el efecto de ciertas cartas.

Respecto a este punto, cabe decir que hay dos mazos en el juego: las cartas de Villano (30 para cada uno) y las de Destino (15 para cada uno). Las primeras son las que empleas como jugador para progresar en la partida, mientras que la segundas están a disposición de los adversarios para bloquear tus acciones y, en general, ponerte las cosas más difíciles.

A todo esto, hay que añadir uno de los puntos fuertes de Villainous: su apartado gráfico. Hablamos de un juego que entra por los ojos desde el primer momento, con un arte que captura a la perfección la esencia del Disney más clásico, con un colorido atrayente y unos dibujos preciosos.

No dejes esta oportunidad que te ofrece De Tiendas para conseguir a buen precio tanto el juego base de Villainous como una selección de sus 3 expansiones más divertidas… ¡y también una sorpresa que dejamos para el final!

VILLAINOUS: THE WORST TAKES IT ALL – JUEGO BASE

Ampliar

Todo lo que necesitas para empezar a jugar a Villainous lo tienes en Amazon ahora mismo por 50,69€, con un 20% de descuento. Partidas de 45 a 120 minutos, para grupos de 2 a 6 jugadores a partir de 10 años, con componentes 100% en español. Ha vendido más de 50 unidades en el último mes y tiene una nota de 4,7/5 estrellas, basada en más de 1200 comentarios positivos.

VILLAINOUS: DESPICABLE PLOTS – EXPANSIÓN

Ampliar

En Villainous: Despicable Plots, sumamos a la familia de los malos malosos de Disney a tres nuevos miembros: Gastón, en engreído villano de La Bella y la Bestia; el Rey del Mal, de Taron y el Caldero Mágico; y por último, también tenemos a la mítica Madrasta de La Cenicienta. Una expansión de lo más divertida que te espera en Amazon por 34,95€.

VILLAINOUS: WICKED TO THE CORE – EXPANSIÓN

Ampliar

Con esta expansión podrás añadir al juego base de Villainous tres nuevos personajes jugadores para seguir haciendo el mal a diestro y siniestro: Hades, el enemigo de Hércules; la malvada Reina de Blancanieves y también el Doctor Facilier, de Tiana y el sapo. En Amazon ha conseguido una nota de 4,8/5 estrellas y tiene un precio de 49,99€.

VILLAINOUS: EVIL COMES PREPARED – EXPANSIÓN

Ampliar

«¡Preparaaaos!» ¿Quién no recuerda la mítica canción de Scar en El Rey León? Pues con esta expansión podrás jugar con el ladino hermano de Mufasa, así como con villanos igual de malvados como Ratigan (Basil, el ratón superdetective) e Yzma (El emperador y sus locuras). Este título lo puedes encontrar ahora mismo en Fnac por 49,35€.

Y ADEMÁS…

LORCANA PRELUDIO

Ampliar

Y si te ha gustado el universo Villainous… ¡amplia tu ludoteca Disney con este Lorcana Preludio! Se trata de un juego de cartas coleccionables para 2 personas, con reglas fáciles de aprender y una alta dosis de estrategia, para que os rompáis el coco encontrando el combo ganador en cada partida. Cuenta con más de 200 ilustraciones originales de Disney y su precio en Amazon es de sólo 23,74€. ¡Recomendadísimo!

