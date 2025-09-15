Ya está aquí la Cozy Season: personaliza tu hogar y crea un rincón de lo más acogedor con estos detalles de Ikea

Aunque la llegada del otoño significa la vuelta a la rutina, trabajo, estudios, compromisos… hay que aprender a reservarnos un rato para nosotros mismos. Es justo entonces cuando tenemos que coger aire y pensar qué nos gustaría tener a mano en esos momentos de relajación y disfrute.

Estoy convencida de que tú tampoco eres inmune a la agradable sensación de tomarte una bebida caliente arropada por tu manta preferida. Pero todavía puedes llevar la comodidad un paso más allá.

Si tú también eres fan de Ikea como yo, seguro que relacionas rápido el concepto “cozy” con los artículos de la marca sueca. Así que, si aún no conoces las últimas novedades y te apetece crear un entorno a tu gusto sin gastarte mucho dinero, aquí te dejo mis 10 imprescindibles para esta temporada.

Manta KLIPPOXEL

Tener una manta más nunca sobra. Sobre todo si tiene un diseño tan bonito como este y, además, tiene un tacto que te recordará al mohair. Está disponible en varios colores, tiene unas medidas de 130 x 170 cm y un precio de 19,99€.

Puf Sandared

Siéntate en él o apoya los pies para descansar aún más tras tu día de trabajo en este puf de 45 cm de diámetro y con base antideslizante. Lo que más me gusta de él es que es muy fácil de lavar y encaja con cualquier estilo decorativo. Está sólo en Ikea y cuesta 49,99€.

Mesa auxiliar DUBBLA

Utiliza esta mesa de altura regulable y tu imaginación para darle el uso que prefieras. Desde tenerla como mesa auxiliar al lado de tu puf o para elevar tu portátil. Tiene un precio de 34,99€ y está disponible en 2 colores.

Altavoz Bluetooth NATTBAD

La música no puede faltar en tu momento cozy del día. Así que échale un ojo a este altavoz Bluetooth de líneas minimalistas pero de espíritu vintage que incorpora función Spotify Tap. Está disponible en 3 colores y te lo llevas por 49,99€.

Lámpara de mesa STOCKHOLM

Lo que más me ha llamado la atención de esta lámpara con pantalla de lino es diseño llamativo pero combinable con cualquier estilo. Está disponible en color amarillo o con estampado. Elige la que prefieras y dale un toque de luz cálida a tu hogar por 49,99€.

Juego de 2 cestas OMMJÄNGE

No hay otoño que se precie, sin cestas decorativas para guardar tus mantas, cojines, revistas… ¡y también tus ovillos de lana! Están fabricadas con láminas de álamo trenzado y tiene un precio de sólo 22,99€ por las dos.

Florero PELARBJÖRK

El blanco pega con todo. ¿Y lo mejor?, que queda precioso con los tonos cálidos propios de la Cozy Season. Este diseño mide 14 cm y está fabricado en gres. Su precio es de 7,99€.

Ramo artificial SMYCKA

Para combinar el jarrón, te propongo este ramo artificial con flores de colores otoñales, fabricado con un 50% de plástico reciclado. Te va a costar sólo 4,99€ y será el punto de color exacto que necesitas para tu rincón cozy.

Espejo con marco de ratán GRINSBOL

Decora tu pared con este espejo con diseño único que está fabricado con ratán y que tiene unas medidas de 55 cm. Un toque rústico y artesanal por sólo 29,99€.

2 posters de frutas vintage KNOPPÄNG

Y para terminar, te propongo que le eches un ojo a estos posters vintage con motivos frutales que terminarán de darle a tu hogar ese toque cálido y relajante que buscas. Incluyen el marco y cuestan solo 29,99€ las dos láminas.

