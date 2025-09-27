Sonia Moldes detalla cómo Lequio orquestó la ruptura entre Mar Flores y Fernández Tapias La exmodelo gallega asegura también que el conde habría grabado en la cama a varias mujeres sin su consentimiento

Johana Gil Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:01 | Actualizado 11:33h.

Sonia Moldes ha reaparecido en la televisión con fuerza. En su reciente visita al programa '¡De Viernes!', la exmodelo gallega ha desvelado los detalles de uno de los episodios más mediáticos de los años 90, la relación entre Alessandro Lequio y Mar Flores. La entrevista llega poco después de que Flores haya publicado sus memorias.

Según Moldes, el conde le confesó personalmente que su intención era provocar la ruptura entre la modelo y el empresario Fernando Fernández Tapias. Y lo hizo, asegura, a través de una estrategia planificada con precisión. «Estaba muy enamorado de Mar».

Las ya conocidas fotografías junto a una farola habrían sido parte de ese plan, según su testimonio. «Lo hizo para que Fernando les pillara y la dejara. Y así poder estar con ella». Sin embargo, aquello no fue suficiente.

Asegura que, cuando la modelo le confesó que había sido perdonada, el aristócrata decidió filtrar nuevas imágenes comprometedoras. «Ahí sí llegó la ruptura definitiva», afirma. De hecho, Interviú publicó en su portada a Lequio y Flores en una cama, destapando la infidelidad. Esta escena coincidió con la relación que Moldes tenía con el conde. Ambos fueron pareja oficial entre 1997 y 1999.

Uno de los momentos más delicados de las «confesiones» de Moldes ha sido cuando aseguró que Lequio habría grabado a varias mujeres famosas sin su consentimiento. Explicó que descubrió una rejilla extraña en el techo de la habitación del conde y que, al preguntarle, él simplemente se rió. «Eres la primera persona que se ha dado cuenta de eso», sentenció.

«No sé qué quería hacer con ese material, pero algo bueno no era. ¿Chantajear? No lo sé», declaró con contundencia.