Estos son los dos primeros concursantes de 'El Conquis' La bilbaína Nerea Pérez y el navarro Aimar Marcos competirán por hacerse con la ikurriña

Lorena Gil Martes, 14 de octubre 2025, 13:55

Cuando acaba un 'Conquis' ya se está preparando el siguiente. O eso dicen los entendidos. Pues bien, con el verano terminó la vigesimoprimera edición del programa con Marcela ondeando la ikurriña, y con el final del verano empezamos a conocer los primeros nombres de quienes protagonizarán las siguiente aventura.

Los castings han acabado, tanto presenciales como a través de redes sociales. Y vamos al grano: ya tenemos dos valientes. La primera se llama Nerea Pérez. Es bilbaína, de Rekalde, y tiene 24 años. Ha sido elegida a través de Gazteak y solo con ver su vídeo de presentación si algo queda claro es que esta joven que aspira a ser profesora de Educación Primaria está en plena forma. Con cuatro años empezó a practicar gimnasia rítmica, un deporte en el que estuvo inmersa hasta los 17. Las horas y horas de entrenamiento la llevaron a curtirse en «disciplina, autoexigencia y resiliencia». No se le daba nada mal. Prueba de ello es que los tres últimos años antes dejarlo fue campeona de Bizkaia y Euskadi en esta disciplina.

Su siguiente sueño, afirma contundente, «el Conquis». Lleva cuatros años preparándose. Gimnasio, zumba... Todo lo que se propone, asegura, lo consigue o está en ello...

El palillo en la boca

El siguiente nombre en salir a la luz es el de Aimar Marcos. Navarro -de Ansoain- y 25 años, este albañil de profesión no tiene pinta de que vaya a pasar desapercibido. Chisposo, impulsivo... Llegó hasta a equivocarse en el día que debía presentarse al casting. «Me planté el lunes y el de la garita me dijo que era el jueves», comparte con el programa entre risas.

«Hago fútbol, natación, he practicado la pinza y he ido a crossfit... Un día», se presenta. «Yo creo que puedo sorprender en los duelos y dar en el morro a más de uno», dice. Su chica le dijo que si se presentaba al programa se casaba con él. «Y aquí que vine», revela.

Si hay algo que le caracteriza, además de su claro sentido del humor, es ese palillo que no se quita de la boca. «Tengo la cartera llena de ellos. Es porque he dejado de fumar. Me quitaba resistencia para 'El Conquis', así que me dije: Al palillo».

Aún está por conocerse la lista completa de particiantes de la que será la 22 edición de 'El Conquistador del fin del mundo'. Concursantes, equipos, capitanes... El reality de aventuras calienta motores.