Bárbara Goenaga abandona Twitter tras los ataques de una feminista por estar casada con Borja Sémper Bárbara Goenaga / E .C. «Demasiada inquisición para alguien que no cree en la censura ni en la persecución», afirma EL CORREO Domingo, 9 junio 2019, 18:54

La donostiarra Bárbara Goenaga ha anunciado este domingo que abandona Twitter tras los ataques de una feminista por estar casada con el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper. «Demasiada inquisición para alguien que no cree en la censura ni en la persecución», afirma.

Goenaga se ha despedido hoy a través de la red social, después de que este sábado condenara la agresión homófoba a dos lesbianas en un autobús de Londres, y la conocida feminista Irantzu Varela, que fue candidata al Senado por EH Bildu en 2015, le respondiera con la frase: «Díselo al hombre con el que compartes proyecto vital y crianza, cuyo partido pacta con quienes lanzan los mensajes y proponen las leyes que legitiman la LGTBIfobia», afirma.

La actriz vasca se mostró sorprendida porque alguien que se autodenomina «feminista», le pida cuentas, no ya de lo que su marido opina, si no de lo que hace el partido de su pareja. «Por lo visto, mi opinión queda anulada, está supeditada por ser 'la mujer de', agotador», apuntó.

Este domingo la donostiarra Bárbara Goenaga ha asegurado que se va de Twitter «una larga temporada». «Hace nueve años me hice esta cuenta para informarme sobre cosas interesantes, y leer noticias de arte y de cine, que es a lo que me dedico y me interesa, pero cada vez es más complicado abstraerse de la parte más desagradable que también hay por aquí», ha añadido.

Queridas personas, me voy de twitter una larga temporada. Hace 9 años me hice esta cuenta para informarme sobre cosas interesantes, y leer noticias de arte y de cine (que es a lo que me dedico y me interesa), (abro hilo) — Barbara Goenaga (@BarbaraGoenaga) 9 de junio de 2019

Tras afirmar que le «fastidia mucho» abandonar temporalmente la red social, apunta que «hay demasiada presencia de sectarios, de blanco y de negro sin escala de grises, de 'yo soy mejor que tú', de 'conmigo o contra mí'».

«Demasiada inquisición para alguien que no cree en la censura ni la persecución. No hay espacio para charlar de manera sensata, desde el respeto. Y, sin darte cuenta, empiezas a bailar en una frecuencia que no es la tuya, que no es la mía», apunta, para destacar que, «para basura», prefiere la que recogieron este sábado «unos cuantos 'waterlovers' en la cala de San Juan».