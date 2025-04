«Yo hubiera acabado de otra manera: me habría esforzado en seguir un poco más»

Leire Martínez (Rentería, 1979) inicia justamente hoy una nueva vida profesional. La cantante lanza 'Mi nombre', su primera canción en solitario, seis meses después de ... que La Oreja de Van Gogh anunciara que el grupo y la solista seguirían «caminos separados». El tema habla del fin de la relación con sus excompañeros. «Es lo que me pedía el cuerpo, cerrar una etapa con una canción que se centra en lo que me ha pasado. Es como la tirita para curar la herida. El resto de mis canciones serán ya de otros temas», explica. Leire repasa en esta entrevista la ruptura del grupo sin esquivar preguntas y revela alguna de las claves poco explicitadas hasta ahora: «Sé que a los otros no les gustaba que hiciera en solitario trabajos de actriz y presentadora, pero de algo debía vivir durante los parones».

- ¿Cómo vive la vuelta, con una intensa gira de promoción?

- Me encanta que la gente tenga tanto interés en hablar conmigo, aunque estoy un poco harta de no poder hablar de música y tener que responder del pasado. Pero bueno, estaba mentalizada.

- Es que sigue pendiente una explicación de lo que ha ocurrido en La Oreja de Van Gogh. Y ante el silencio de sus compañeros...

- Yo no tengo inconveniente en hablar de mi sentir, pero también sé que la percepción de la realidad es distinta según cada cual. Evidentemente falta una parte.

- Eran la imagen del 'buen rollo' y de pronto, la ruptura. Sus fans se quedaron en shock.

- Vivimos en un mundo en el que se trata de ser siempre lo más estupendo posible, pero la realidad siempre es más amplia. El grupo no era un infierno: no es todo o nada. Ha habido momentos maravillosos y otros de crisis en 17 años: en la vida pasan cosas.

- ¿Por qué se separaron?

- Porque ya no podíamos seguir. ¿Podíamos haberlo intentado un poquito más? Quizá sí. ¿Yo lo hubiera intentado? Sí. Pero no soy la única que formaba parte del grupo y las decisiones se respetan.

- ¿La 'echaron' del grupo?

- Bueno, se acabó.

- En el anuncio de la ruptura Leire no participó. Y repite que lo hubiese hecho de otra forma.

- Tal vez con un texto, más explicaciones... Y sobre todo, acabar celebrándolo, homenajeando y honrando esa etapa en formato concierto, gira o disco.

- ¿Ha hablado con sus compañeros desde aquel día?

- No.

- Ellos dicen que no quieren hablar de la ruptura, pero alucinan con las descalificaciones que sufren en las redes, que se les tache hasta de maltratadores.

- No comparto que se digan cosas terribles de ellos, ni que se les dé tanta caña, pero tampoco creo que lo hicieran bien.

- Si generas una noticia de impacto y no informas, otros lo hacen por ti. Aunque no tengan ni idea.

- Es así. Por eso nunca tengo inconveniente en hablar: prefiero contar mi verdad antes de que se la inventen otros.

- Ha estado 17 años ahí, supongo que querrá saber qué ocurrirá en el futuro con La Oreja.

- Sí, claro. Ellos siempre han mostrado las ganas de continuar. Imagino que ninguno se pondrá a cantar ahora, por lo que entiendo que buscarán a alguien. Y ahí, honestamente no tengo información: algunos plantean el regreso de Amaia, que sería hasta lógico, otros la búsqueda de una nueva voz. Se oye que Amaya está confirmada, pero ella parece desmentirlo. Ni idea.

- Mientras Vd. seguía en el grupo salieron los primeros rumores sobre la vuelta de Amaia Montero. ¿Sabía de contactos?

- A ver, yo de contactos sí he sabido. En mis comienzos, cuando ellos se separan y entro yo, no había contacto alguno, y durante un tiempo no lo hubo, pero después sí. De hecho a Amaya la hemos invitado a algunos de nuestros conciertos y ha venido y ha estado con nosotros. ¿Hasta dónde llegaba ese contacto o qué conversaciones había? No lo sé, a mí internamente nadie me dijo nada.

Al margen de la cuadrilla

- Dice que los chicos eran como una cuadrilla cuando llegó. ¿En 17 años no pudo entrar ahí?

- Ha habido muchas épocas en las que me he sentido parte, aunque es verdad que había roles muy establecidos y maneras de hacer las cosas. Y ahí no ha sido tan fácil.

- En uno de los discos, 'Cometas por el cielo', sí se implicó en la composición, pero ya en ninguno más. ¿Por qué?

- Por decisión mía. Decidí no participar en las composiciones porque participé en la de 'Cometas' y no fue ni fácil ni cómodo para mí.

- ¿Influyó en la ruptura el hecho de que Leire empezara a hacer más trabajos por su cuenta, como actriz o presentadora?

- Había una explicación para hacer otras cosas. Uno de los argumentos que se esgrimen para la ruptura es que yo «ya no me interesaba por el grupo», y no es cierto. Nunca he negado cuáles eran mis intereses o mis pasiones, y se me dijo que no iba a haber ningún problema. Ha habido épocas en las que el grupo no estaba en activo y tampoco les parecía bien que yo hiciera otros trabajos. Llega un momento en el que dices 'yo necesito facturar, necesito vivir', y si el grupo en este momento no da, pues tendré que buscar otras opciones. Y eso es lo que hice.

- Así que sus trabajos por libre pudieron influir.

- Seguro que ha sido parte del desencuentro, porque nunca ha gustado que yo hiciera otras cosas.

- ¿Desde la ruptura tuvo claro que tendría una carrera en solitario?

- Nunca tuve dudas al respecto.

- Su amigo y productor del nuevo disco, Andrés Suárez, dice que es una compositora de talento.

- Estoy súper agradecida a Andrés, un gran amigo y una de las primeras personas que me abrió las puertas de su casa para sentarme a escribir y echarme una mano. A mí escribir letras me ha gustado siempre, pero tenía más dudas a nivel musical. He estudiado en el Conservatorio, pero no tocaba la guitarra ni el piano, instrumentos que facilitan el poder componer. Ahora he estado bien acompañada y ha habido mucha gente que me ha ayudado a poder materializar las canciones. Ha sido gratificante, porque aunque no me planteo objetivos muy a largo plazo, mi objetivo más inmediato era demostrarme que era capaz de hacer un disco.

- La primera canción, 'Mi nombre' -sale hoy- ha sido definida como un 'shakirazo', porque repasa el pasado con el grupo como hacía Shakira con Piqué.

- Comprendo los paralelismos porque, efectivamente, en esa canción hablo del grupo. Esa canción nace en un momento en el que todas las emociones se centraban en lo que estaba viviendo, conectadas con dolor, con decepción y con enfado por el desenlace. No estamos acostumbrados a que alguien hable de una forma tan directa de lo que no es políticamente correcto. Pero entonces me dije, ¿por qué no validar esas emociones? ¿Por qué no les voy a dar su lugar? A nivel terapéutico me ha servido, ha sido una forma de cerrar un capítulo. Si en el disco va a haber una canción que habla de esa emoción, empecemos con ella. Es la única que habla del tema. Es un poco la tirita. Ya está.

- ¿Ya hay una fecha para la salida del disco completo?

- No, la idea es que esté antes de fin de año. También iré haciendo una serie de conciertos para despedirme de alguna manera del público del que no me pude hacerlo.

Algunos versos de la canción 'mi nombre'

«Solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya. Búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez pero tú ya no podrás esconder más dos caras y un nombre. ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que tan bien escondes? Sabes que yo aunque duela no voy a olvidar esos años y siempre serás bienvenido a este lugar».