Leire Martínez presenta su nueva canción y lanza un dardo a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»

A. Mateos Jueves, 10 de abril 2025, 23:41 | Actualizado 23:52h.

«Me he quedado a gusto». Con una sonrisa y de forma muy rotunda, Leire Martínez ha presentado a lo grande su nueva canción ya en solitario y con pulla a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh. La artista vasca ha visitado esta noche el teatro Príncipe de 'La Revuelta' y ha cantado en directo 'Mi nombre', su nuevo sencillo.

El día que España retumbó con el despido de Leire por un comunicado. Patada y sin darle una vuelta después de 17 años. #LaRevuelta @LeireMo pic.twitter.com/To4A2t0o8o — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 10, 2025

Para Broncano, la nueva canción «es un apuñalamiento». Tal cual. Y no le falta razón. Se pueden escuchar frases como «búscate a alguien que me sustituya... ya lo hiciste una vez» o «rompiste todo cuando casi estaba perfecto». No es la primera vez que a los chicos de 'La Oreja' sus ex les dedican una canción. Ya lo hizo en su día Amaia Montero con 'Tulipán', aunque en dicha ocasión el tono fue amistoso.

El sentimiento de Martínez hacia la banda guipuzcoana es contradictorio. En las últimas entrevistas ha confesado que todavía siente cierta rabia por lo que sucedió hace seis meses, cuando el grupo decidió prescindir de sus servicios. Sin embargo, también ha aceptado que su corazón aún guarda un hueco de cariño para la banda.

Este jueves en 'La Revuelta' ha vuelto a mostrar sus sentimientos pero quiso poner un punto y aparte en la polémica que viene agigantándose desde que se confirmó su salida del grupo. «Este capítulo lo cierro aquí. Me he ganado hablar de música», le ha dicho a Broncano.

Aquellos días fueron muy difíciles para Leire. «Estaba entre el sofá y la cama... Fueron días reguleros», ha confesado. La cantante le había prometido a Broncano una entrevista pues en octubre, cuando La Oreja de Van Gogh saltó por los aires, Martínez le pidió posponerla al no encontrarse con fuerzas. «El primer día fue terrible vomité y tuve fiebre. Todavía conecto con el enfado pero estoy más tranquila y concentrada en lo mío», ha afirmado.

Cómo se ha quedado de a gusto Leire 🔪



Que nadie le extrañe la gira "Me cago en tus muertos World Tour" #LaRevuelta @LeireMo pic.twitter.com/DALR6xqAdR — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 10, 2025

«¿Cuánto tiempo estuviste de bajón?», preguntó Brocano. «Hasta después de la Navidad. Me di de margen hasta después de Reyes para que se me acabara la tontería», ha reconocido. «Mi punto de vista siempre ha sido el mismo porque yo tenía más información. No es que me pillara de sorpresa ese comunicado pero me llamó la atención la lectura porque hubo mucho revuelo mediático. Me gustó que la gente se diera cuenta de la letra pequeña. En 17 años pasan muchas cosas y a veces se puede reconducir y a veces no. Yo no me había planteado dejarlo, me hubiera gustado darle una vuelta».

Se ve que no hubo mayoría absoluta en la votación, votaron los rabos y ciao.#LaRevuelta @LeireMo pic.twitter.com/5zAtaGaBNQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 10, 2025

Otro de los puntos polémicos que afectó a su salida tuvo que ver con si había sido contratada por la banda, que aún mantenía a Amaia Montero como socia. Leire Martínez lo desmintió y aseguró que también fue «socia directa del grupo». «No sé cómo se hizo la salida porque no estuve presente en la votación», bromeó antes de asegurar que «no se me ha indemnizado»: «La gente se cree que se cree que estoy forrada... Tengo menos de lo que la gente cree. Contando todo y quitando lo que debo sobre los 300.000 euros».