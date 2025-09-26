El viaje que cambió el mundo
27 de septiembre de 1825. George Stephenson conduce una locomotora de vapor de su invención en un trayecto de 42 kilómetros entre Stockton y Darlington
Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:45
Martes, 27 de septiembre de 1825. Amanece un día claro y soleado. Una pequeña locomotora de vapor se acopla a un tren en Shildon, en el condado de Durham (noreste de Inglaterra). Mucho antes de que salga el sol, la gente se lanza al camino desde todos los rincones de West Auckland, Durham, Bishop Auckland, West Country y desde ambos lados de la línea hasta Stockton. A lo largo de todas las carreteras se dirigen a pie, a caballo y en coche a la gran cita. Algunos incluso llegan en tren, eso sí, tirado por caballos. Esa noche apenas si se concilia el sueño en toda la región. Y no es para menos. El día promete. Está previsto que funcione el primer tren de pasajeros a vapor en un ferrocarril público. Un viaje que cambiará el mundo, aunque nadie en ese momento es consciente de un acontecimiento tan trascendental.
Desde las cinco y media de la mañana, varios vagones equipados con asientos para los forasteros y otros para los obreros se llenan a rebosar en Darlington y son arrastrados por caballos hasta los límites de la línea férrea que se ha tendido en los últimos meses. Será la primera vez que muchos de los visitantes viajen en tren. Para los obreros no constituye ninguna novedad. Durante la construcción de la línea resulta una práctica habitual subirse, siempre que sea posible, a los vehículos ferroviarios. Aproximadamente a la misma hora en que los vagones parten de Darlington con destino a Shildon, la mayoría de los miembros del Comité Ferroviario, acompañados de amigos y familiares, se dirige por carretera a Bishop Auckland. Viajan en coches de caballos. Al llegar a West Auckland, los miembros del comité se encuentran con un ambiente alegre y bullicioso. Un reportero declara que «la escena superaba todo lo que se había visto antes en ese distrito. Carruajes de caballeros, carruajes de postas, coches de caballos, coches de paseo, carros, carretas, llenos de gente, se veían entrar en el pueblo desde todas las direcciones; mientras que los jinetes, montados en briosos corceles, y otros en herraduras desvencijadas y burros estúpidos, aumentaban el efecto general, que se incrementaba aún más por una gran multitud de peatones, que avanzaban ansiosos por contemplar un espectáculo totalmente nuevo en esa parte del país». Las crónicas de la época aseguran que hay, al menos, 10.000 personas a lo largo de la línea. Lo nunca imaginado.
Había bancos para unas 300 personas, pero con tal festejo el pasaje se duplicó
«Las máquinas suscitaron expresiones de admiración por parte de todo el mundo, por lo hermosa que es su construcción y lo bien que ejecutan su trabajo», describe el cronista. Después de una breve estancia en el depósito de Brusselton, los vagones son bajados por el otro lado de la colina; media milla (864 metros) en unos cinco minutos. Una vez realizada satisfactoriamente la maniobra llega la gran estrella de la jornada. La 'Locomotion', donde sobresale el famoso 'No. I', luce muy brillante con su capa de pintura fresca. Se encuentra al pie de la pendiente, a la espera de que inicie una marcha largamente esperada. George Stephenson, su hermano James y su hijo Robert realizan ajustes y maniobras en la máquina desarrollada íntegramente en su taller de Forth Street, Newcastle (Inglaterra). La locomotora, bautizada inicialmente como 'Active', pesa 6,6 toneladas y muchos de sus elementos (caldera, cilindros y ruedas) son de hierro fundido, aunque el bastidor es de madera. Tiene cuatro ruedas motrices de 4 pies (1,219 metros) de diámetro. Posiblemente es la primera locomotora en utilizar bielas de acoplamiento para unir sus ruedas motrices con el fin de reducir la posibilidad de que resbalen sobre los raíles.
La 'Locomotion' se coloca a la cabeza de los vagones cargados parcialmente con carbón y harina de trigo, si bien la mayoría van provistos de bancos para unas 300 personas que han pagado para presenciar el festejo desde el tren. Pero la multitud allí congregada se lanza desaforadamente hacia los vehículos, que llegan a transportar el doble de viajeros inicialmente previsto. No queda sitio para nadie. Forman el tren, además de la máquina y el ténder, seis vagones cargados de harina y carbón; un elegante coche ('Experiment') en el que viajan los promotores y consejeros del ferrocarril; veintiún vagones donde se colocan unos bancos provisionales y se acomodan los invitados, a los que se agrega una multitud de viajeros espontáneos; y, por último, otros siete vagones cargados de carbón. Es decir, un total de treinta y cinco vehículos. El propio Stephenson conduce la locomotora, a la que precede un jinete que, montado en un caballo blanco, enarbola una bandera para advertir a otros vehículos de la presencia del tren. En la enseña se observa claramente la advertencia: «Periculum privatum utilitas publica» (El peligro privado es el bien público).
Justo antes de partir, la 'Locomotion' provoca un gran sobresalto entre los cientos de curiosos agolpados junto al convoy al soltar un fuerte chorro del vapor acumulado en la caldera. Un reportero un tanto imaginativo describe así el suceso: «La locomotora, o caballo de vapor, como se la denominaba más generalmente, dio una 'nota de preparación' con algunas respiraciones pesadas, que parecieron alarmar a los 'Johnny Raws' (principiantes), que habían sido llevados por la curiosidad al lugar y quienes, cuando se soltó una parte del vapor, huyeron asustados, acompañados por las ancianas y los niños pequeños que los rodeaban, bajo la idea, suponemos, de que estaba a punto de ocurrir una horrible explosión. Sin embargo, después encontraron coraje para regresar, pero solo para volar de nuevo cuando se abrió la válvula de seguridad. George Stephenson, su hermano James y otro miembro de la familia, Ralph, estaban a cargo de la máquina, y aparentemente el ingeniero Timothy Hackworth actuó como una especie de vigilante de seguridad». Por fin se inicia la marcha. Son las diez de la mañana.
Parece que la locomotora no puede superar las seis u ocho millas por hora (de 9,6 a 12,8 kilómetros por hora), aunque quienes presencian el acontecimiento de esa jornada están convencidos de que los «caballeros que iban a caballo» junto a la vía del tren no pueden seguir el ritmo de la máquina, al menos no mientras se encuentra con pendientes favorables. Antes de llegar a Darlington, se produce el primer incidente: descarrila el vagón que transporta a los topógrafos e ingenieros. Superada esa dificultad, ocurre un segundo descarrilamiento y el vehículo siniestrado se dirige a una vía secundaria. En Simpasture, el tren se detiene inesperadamente. Muchos pasajeros se apresuran a llegar a la locomotora para averiguar qué sucede. «Se había metido un poco de estopa en la bomba de alimentación, eso era todo; pronto estaría bien», relata nuestro cronista. Solucionada la dificultad, se reanuda el viaje a Darlington. En Aycliffe Level se registra una velocidad de 15 millas por hora (24 kilómetros por hora).
El convoy entra en Darlington casi completo, con la única pérdida del vagón retirado. Ha empleado unas dos horas en cubrir una distancia de nueve millas (14,5 kilómetros), aunque después de tres paradas en el recorrido que duran en total 55 minutos. En Darlington, donde para media hora, se eliminan seis vagones de carbón y se acoplan otros donde se acomodan como pueden los componentes de la banda de Yarm. El tren transporta muchos más pasajeros de los que permite su capacidad, ya que la gente se aferra a los vehículos de todas las formas imaginables. A excepción de una parada en Goosepool para beber agua, el trayecto hasta Yarm y luego hasta Stockton se realiza sin dificultad. La 'Locomotion' tira de treinta vagones con unos 600 pasajeros. En los 8 kilómetros de vía casi nivelada al este de Darlington, el tren lucha por superar los 6,4 kilómetros por hora. Al acercarse a Stockton, gana velocidad y alcanza de nuevo los 24 kilómetros por hora, antes de que un hombre que se aferra al exterior de un vagón se caiga y su pie sea aplastado por el vehículo que lo sigue.
Como las obras en el último tramo de la vía hasta el muelle de Stockton todavía están en curso, el tren se detiene en la terminal de pasajeros temporal de St John's Well tres horas y siete minutos después de salir de Darlington. La llegada a Stockton se marca con un saludo de 21 cañonazos. La banda desciende del tren y encabeza una procesión hasta el Ayuntamiento, donde las masas se dirigen a los distintos pubs y restaurantes, y los 102 invitados oficiales a un gran banquete en el Consistorio, donde se realizan no menos de 23 brindis. Todo un acontecimiento.
200 años de tren
Primeras líneas de países
Récords
velocidad
Mejoras técnicas, innovaciones
Grandes
recorridos
EL CABALLO DE HIERRO
1804-1838
1800
1804
Primera locomotora fabricada por Trevithick que inaugura la era del vapor en el sur de Gales
1808
La locomotora ‘Catch me who can’ de Trevithick hace una demostración en Londres
1810
1813-14
William Hedley construye la ‘Puffing Billy’ para la mina de carbón Wylam en el noreste de Inglaterra
1825
Apertura del ferrocarril británico Stockton & Darlington, la primera línea del mundo de pasajeros, financiada mediante suscripción pública
1828
Primera locomotora francesa construida por Marc Séguin
1830
Las ‘Tom Thumb’ y ‘The Best Friend of Charleston’ inauguran la fabricación de locomotoras en EE UU
1830
Inauguración de la línea Liverpool & Manchester. Primera del mundo en transportar mercancías y pasajeros de pago
1830
1832
Charles Fox patenta el cambio agujas en las vías
1834
Primer ferrocarril del mundo de cercanías entre Dublín y Kingstown (Irlanda)
1835
Primer ferrocarril alemán entre Nuremberg y Fürth
1835
Puesta en marcha de la Great Western Railway en Inglaterra
1837
Primer ferrocarril español La Habana-Bejucal (Cuba es provincia española)
CONSTRUYENDO NACIONES
1839-1869
1840
1841
Thomas Cook organiza el primer tren “chárter” para un grupo de activistas anti-alcohol en Inglaterra
1842
Un jefe de estación inglés, T. Edmondson, implanta el sistema de billetes previamente impresos
1842
La reina Victoria respalda públicamente el ferrocarril al viajar con la GWR
1845
La Comisión de Anchos de Ferrocarril elige el de Stenphenson (1.435 mm)
1.435 mm
1850
1848
Primer ferrocarril de la Península Ibérica, 28,25 km de Barcelona a Mataró
1851
Ferrocarril Moscú-San
Petersburgo
1853
India inaugura su primer tren de pasajeros entre Bombay y Thane
1860
1863
Primer ferrocarril subterráneo del mundo, el Metropolitano de Londres,
el ‘Tube’
1865
Pullman introduce en Estados Unidos el coche cama
1869
El americano G. Westinghouse inventa el freno de aire que permite el control de los frenos desde la locomotora
1870
UN MUNDO DE VAPOR
1870-1894
1870
Sistema eléctrico
‘track circuit’ (circuito de vía) que indica a los encargados de las señales la posición de los trenes
1871
Gran Central Station de Nueva York (actual Grand Central Terminal)
1872
Primer ferrocarril japonés entre Tokio y Yokohama
1872
Primer tren transcontinen-
tal que conecta el Este y el Oeste de los EE UU
1880
1883
Comienza a circular el Orient Express, también conocido como "Express d'Orient", un tren de lujo que conecta París con Constantinopla (hoy Estambul)
1891
Arrancan las obras del Transiberiano, uno de las más ambiciosos proyectos de la ingeniería mundial
1890
Arrancan las obras del Transiberiano, uno de las más ambiciosos proyectos de la ingeniería mundial
1890
EDAD DE ORO
1895-1913
1895
Se electrifica la línea Baltimore & Ohio a través del túnel Howard Street, que marca el inicio de la era eléctrica en el ferrocarril
1896
1ª locomotora de fuel a presión, precursora de las modernas diésel.
Año de transición de las locomotoras de vapor a las de diésel y eléctricas
1900
1900
Se abre la primera sección del Metro de París, con entradas Art Nouveau diseñadas por Hector Guimard
1902
La locomotora 4-6-0 de Churchward para el ferrocarril GW da un giro total a su diseño
1903
Un tren eléctrico alemán alcanza los 211 km/h
1904
Se inaugura la primera sección del Subway de Nueva York
1906
El túnel del Simplón atraviesa los Alpes. 20 km conectando Italia y Suiza
1909
En servicio la 1ª locomotora a vapor articulada
1910
1912
La primera locomotora diésel del mundo opera en Suiza
EL CÉNIT DEL VAPOR
1914-1939
1914
Estallido de la 1ª Guerra Mundial. El ferrocarril es fundamental para transportar tropas y suministros
1916
Apertura del Transiberiano.
9.289 km de conexión estratégica Asia-Europa
RUSIA
Moscú
KAZAJISTÁN
Vladivostok
1920
IRÁN
CHINA
1917
El Transaustraliano incluye el tramo recto más largo del mundo (483 km)
1931
El ‘Schienenzeppelin’, con un motor de gasolina e impulsado por una hélice, bate el récord sobre raíles, 230 km/h
1930
1934
La locomotora a vapor Flying Scotsman alcanza la velocidad récord de 161 km/h. Solo le duró cuatro años
1936
Récord para la tracción diésel, un alemán serie ‘Leipzig’ viaja a 205 km/h
1938
El ‘Mallard’ alcanza los 203 km/h, récord de velocidad de vapor que sigue vigente
1938
Los ferrocarriles franceses se unifican bajo la SNCF
1938
2025
1940
GUERRA Y PAZ
1940-1959
1941
La Union Pacific Railroad lanza sus gigantescas locomotoras a vapor ‘Big Boy’
1942
Alemania construye las “Kriegslok” BR-52 (locomotoras de guerra), con un diseño simplificado para los tiempos bélicos
1948
Nacionalización de los ferrocarriles en Reino Unido. Aparece la British Railways
1950
1955
Récord mundial de velocidad para las locomotoras eléctricas francesas BB 9004 y CC 7107 alcanzando los 331 km/h
ALTA VELOCIDAD
1960-1979
1960
1964
El primer tren bala de Japón circula entre Tokio y Osaka. También conocido como Shinkansen, supone el inicio de la alta velocidad
1968
La red nacional de ferrocarriles británicos pone fin a la edad del vapor. (España lo hace siete años después)
1970
1971
Nace Amtrak para servicios ferroviarios interurbanos de pasajeros en los Estados Unidos
1972
Un TGV propulsado por turbina de gas alcanza 318 km/h y establece un récord mundial
1973
El prototipo del British High Speed Train (HST), récord de velocidad para un tren diésel, 230 km/h
CAMBIANDO DE VÍAS
1980-1999
1980
1981
Francia introduce la alta velocidad con el TGV, establece un récord mundial de 380 km/h y lanza la primera línea exclusiva entre París y Lyon
1990
1991
Récord mundial de velocidad para las locomotoras eléctricas francesas BB 9004 y CC 7107 alcanzando los 331 km/h
1991-1992
Alta velocidad en Alemania (ICE) y en España (AVE)
1994
Surge Deutsche Bahn, fusión de compañias del Este y Oeste
1994
Túnel del Canal de la Mancha, conecta Gran Bretaña y Francia por el Estrecho de Dover
Londres
Bruselas
Folkestone
Calais
Lille
2000
FRANCIA
París
50 km
VUELTA DEL FERROCARRIL
DESPUÉS DEL 2000
2013
Nace Ouigo, servicio de TGV de bajo coste, con un éxito inmediato. Unos años más tarde, la SNCF lo lleva a España
2010
2014
Línea de transporte de mercancías que conecta España con China, el mayor mercado mayorista del mundo
13.052 km
Cruza ocho países
2015
El Talgo Avril alcanza los 363 km/h en pruebas
2015
Un tren japonés de levitación magnética (Maglev), alcanza los 603 km/h en una prueba
2020
2020
En China, primer tren (bala) sin conductor del mundo
2023
Récord histórico de viajeros
665,2
millones
2024
Gran crecimiento de la industria ferroviaria mundial. Valor de mercado:
589,9
mil millones de $
2025
Celebración del 200 aniversario del ferrocarril en Reino Unido. Eventos en la fábrica de Hitachi y la Locomotion Nº 1, la primera locomotora de vapor moderna
-
Un nuevo concepto del tiempo
Es el principio de una nueva era. La máquina de vapor representa un gran salto en el viaje y el transporte. Proporciona un impulso masivo a las industrias en desarrollo del carbón, el hierro y el acero, y allana el camino para la Revolución Industrial. El ferrocarril impulsa una transformación radical en la sociedad, dando origen a grandes proyectos de infraestructuras como puentes, túneles y estaciones. Esta revolución tecnológica no solo facilita el transporte, sino que también tiene un impacto profundo en la economía, la cultura y la vida cotidiana. Al permitir viajes más rápidos y accesibles a largas distancias, el ferrocarril favorece la expansión de los suburbios y estimula la migración hacia las ciudades. Además, genera una gran cantidad de empleos en áreas como la ingeniería, la construcción, la logística y la atención al público. En el ámbito económico, posibilita el transporte ágil de mercancías, lo que impulsa el comercio, fortalece nuevas industrias y favorece la expansión del capitalismo.
También introduce un nuevo concepto de tiempo: la necesidad de puntualidad y la implementación de horarios unificados contribuyen a la estandarización del tiempo y la reorganización de las rutinas diarias. Desde el punto de vista cultural, el tren abre el acceso a nuevos paisajes y culturas, fomenta el turismo y el interés por la exploración. Se convierte en símbolo de modernidad y progreso e inspiración de artistas plásticos, escritores y músicos. Asimismo, facilita las relaciones sociales a distancia, lo que promueve el surgimiento de una cultura popular más amplia y favorece la articulación de movimientos sociales. Los viajes ferroviarios derriban barreras culturales y sociales, y propician la comunicación de masas. El mundo no parece ya tan grande.
