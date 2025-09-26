El viaje que cambió el mundo

Mikel Iturralde Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:45 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

Martes, 27 de septiembre de 1825. Amanece un día claro y soleado. Una pequeña locomotora de vapor se acopla a un tren en Shildon, en el condado de Durham (noreste de Inglaterra). Mucho antes de que salga el sol, la gente se lanza al camino desde todos los rincones de West Auckland, Durham, Bishop Auckland, West Country y desde ambos lados de la línea hasta Stockton. A lo largo de todas las carreteras se dirigen a pie, a caballo y en coche a la gran cita. Algunos incluso llegan en tren, eso sí, tirado por caballos. Esa noche apenas si se concilia el sueño en toda la región. Y no es para menos. El día promete. Está previsto que funcione el primer tren de pasajeros a vapor en un ferrocarril público. Un viaje que cambiará el mundo, aunque nadie en ese momento es consciente de un acontecimiento tan trascendental.

'Apertura del ferrocarril entre Stockton y Darlington en 1825' (1949), de Terence Tenison Cuneo. Museo Nacional del Ferrocarril del Reino Unido

Desde las cinco y media de la mañana, varios vagones equipados con asientos para los forasteros y otros para los obreros se llenan a rebosar en Darlington y son arrastrados por caballos hasta los límites de la línea férrea que se ha tendido en los últimos meses. Será la primera vez que muchos de los visitantes viajen en tren. Para los obreros no constituye ninguna novedad. Durante la construcción de la línea resulta una práctica habitual subirse, siempre que sea posible, a los vehículos ferroviarios. Aproximadamente a la misma hora en que los vagones parten de Darlington con destino a Shildon, la mayoría de los miembros del Comité Ferroviario, acompañados de amigos y familiares, se dirige por carretera a Bishop Auckland. Viajan en coches de caballos. Al llegar a West Auckland, los miembros del comité se encuentran con un ambiente alegre y bullicioso. Un reportero declara que «la escena superaba todo lo que se había visto antes en ese distrito. Carruajes de caballeros, carruajes de postas, coches de caballos, coches de paseo, carros, carretas, llenos de gente, se veían entrar en el pueblo desde todas las direcciones; mientras que los jinetes, montados en briosos corceles, y otros en herraduras desvencijadas y burros estúpidos, aumentaban el efecto general, que se incrementaba aún más por una gran multitud de peatones, que avanzaban ansiosos por contemplar un espectáculo totalmente nuevo en esa parte del país». Las crónicas de la época aseguran que hay, al menos, 10.000 personas a lo largo de la línea. Lo nunca imaginado.

Había bancos para unas 300 personas, pero con tal festejo el pasaje se duplicó

«Las máquinas suscitaron expresiones de admiración por parte de todo el mundo, por lo hermosa que es su construcción y lo bien que ejecutan su trabajo», describe el cronista. Después de una breve estancia en el depósito de Brusselton, los vagones son bajados por el otro lado de la colina; media milla (864 metros) en unos cinco minutos. Una vez realizada satisfactoriamente la maniobra llega la gran estrella de la jornada. La 'Locomotion', donde sobresale el famoso 'No. I', luce muy brillante con su capa de pintura fresca. Se encuentra al pie de la pendiente, a la espera de que inicie una marcha largamente esperada. George Stephenson, su hermano James y su hijo Robert realizan ajustes y maniobras en la máquina desarrollada íntegramente en su taller de Forth Street, Newcastle (Inglaterra). La locomotora, bautizada inicialmente como 'Active', pesa 6,6 toneladas y muchos de sus elementos (caldera, cilindros y ruedas) son de hierro fundido, aunque el bastidor es de madera. Tiene cuatro ruedas motrices de 4 pies (1,219 metros) de diámetro. Posiblemente es la primera locomotora en utilizar bielas de acoplamiento para unir sus ruedas motrices con el fin de reducir la posibilidad de que resbalen sobre los raíles.

Litografía de la época que muestra el cruce del puente sobre el río Skerne en el primer viaje del tren. Museo Nacional del Ferrocarril del Reino Unido

La 'Locomotion' se coloca a la cabeza de los vagones cargados parcialmente con carbón y harina de trigo, si bien la mayoría van provistos de bancos para unas 300 personas que han pagado para presenciar el festejo desde el tren. Pero la multitud allí congregada se lanza desaforadamente hacia los vehículos, que llegan a transportar el doble de viajeros inicialmente previsto. No queda sitio para nadie. Forman el tren, además de la máquina y el ténder, seis vagones cargados de harina y carbón; un elegante coche ('Experiment') en el que viajan los promotores y consejeros del ferrocarril; veintiún vagones donde se colocan unos bancos provisionales y se acomodan los invitados, a los que se agrega una multitud de viajeros espontáneos; y, por último, otros siete vagones cargados de carbón. Es decir, un total de treinta y cinco vehículos. El propio Stephenson conduce la locomotora, a la que precede un jinete que, montado en un caballo blanco, enarbola una bandera para advertir a otros vehículos de la presencia del tren. En la enseña se observa claramente la advertencia: «Periculum privatum utilitas publica» (El peligro privado es el bien público).

Justo antes de partir, la 'Locomotion' provoca un gran sobresalto entre los cientos de curiosos agolpados junto al convoy al soltar un fuerte chorro del vapor acumulado en la caldera. Un reportero un tanto imaginativo describe así el suceso: «La locomotora, o caballo de vapor, como se la denominaba más generalmente, dio una 'nota de preparación' con algunas respiraciones pesadas, que parecieron alarmar a los 'Johnny Raws' (principiantes), que habían sido llevados por la curiosidad al lugar y quienes, cuando se soltó una parte del vapor, huyeron asustados, acompañados por las ancianas y los niños pequeños que los rodeaban, bajo la idea, suponemos, de que estaba a punto de ocurrir una horrible explosión. Sin embargo, después encontraron coraje para regresar, pero solo para volar de nuevo cuando se abrió la válvula de seguridad. George Stephenson, su hermano James y otro miembro de la familia, Ralph, estaban a cargo de la máquina, y aparentemente el ingeniero Timothy Hackworth actuó como una especie de vigilante de seguridad». Por fin se inicia la marcha. Son las diez de la mañana.

Ampliar El ingeniero Timothy Hackworth

Parece que la locomotora no puede superar las seis u ocho millas por hora (de 9,6 a 12,8 kilómetros por hora), aunque quienes presencian el acontecimiento de esa jornada están convencidos de que los «caballeros que iban a caballo» junto a la vía del tren no pueden seguir el ritmo de la máquina, al menos no mientras se encuentra con pendientes favorables. Antes de llegar a Darlington, se produce el primer incidente: descarrila el vagón que transporta a los topógrafos e ingenieros. Superada esa dificultad, ocurre un segundo descarrilamiento y el vehículo siniestrado se dirige a una vía secundaria. En Simpasture, el tren se detiene inesperadamente. Muchos pasajeros se apresuran a llegar a la locomotora para averiguar qué sucede. «Se había metido un poco de estopa en la bomba de alimentación, eso era todo; pronto estaría bien», relata nuestro cronista. Solucionada la dificultad, se reanuda el viaje a Darlington. En Aycliffe Level se registra una velocidad de 15 millas por hora (24 kilómetros por hora).

El convoy entra en Darlington casi completo, con la única pérdida del vagón retirado. Ha empleado unas dos horas en cubrir una distancia de nueve millas (14,5 kilómetros), aunque después de tres paradas en el recorrido que duran en total 55 minutos. En Darlington, donde para media hora, se eliminan seis vagones de carbón y se acoplan otros donde se acomodan como pueden los componentes de la banda de Yarm. El tren transporta muchos más pasajeros de los que permite su capacidad, ya que la gente se aferra a los vehículos de todas las formas imaginables. A excepción de una parada en Goosepool para beber agua, el trayecto hasta Yarm y luego hasta Stockton se realiza sin dificultad. La 'Locomotion' tira de treinta vagones con unos 600 pasajeros. En los 8 kilómetros de vía casi nivelada al este de Darlington, el tren lucha por superar los 6,4 kilómetros por hora. Al acercarse a Stockton, gana velocidad y alcanza de nuevo los 24 kilómetros por hora, antes de que un hombre que se aferra al exterior de un vagón se caiga y su pie sea aplastado por el vehículo que lo sigue.

Como las obras en el último tramo de la vía hasta el muelle de Stockton todavía están en curso, el tren se detiene en la terminal de pasajeros temporal de St John's Well tres horas y siete minutos después de salir de Darlington. La llegada a Stockton se marca con un saludo de 21 cañonazos. La banda desciende del tren y encabeza una procesión hasta el Ayuntamiento, donde las masas se dirigen a los distintos pubs y restaurantes, y los 102 invitados oficiales a un gran banquete en el Consistorio, donde se realizan no menos de 23 brindis. Todo un acontecimiento.

200 años de tren

Primeras líneas de países Récords velocidad Mejoras técnicas, innovaciones Grandes recorridos EL CABALLO DE HIERRO 1804-1838 1800 1804 Primera locomotora fabricada por Trevithick que inaugura la era del vapor en el sur de Gales 1808 La locomotora ‘Catch me who can’ de Trevithick hace una demostración en Londres 1810 1813-14 William Hedley construye la ‘Puffing Billy’ para la mina de carbón Wylam en el noreste de Inglaterra 1825 Apertura del ferrocarril británico Stockton & Darlington, la primera línea del mundo de pasajeros, financiada mediante suscripción pública 1828 Primera locomotora francesa construida por Marc Séguin 1830 Las ‘Tom Thumb’ y ‘The Best Friend of Charleston’ inauguran la fabricación de locomotoras en EE UU 1830 Inauguración de la línea Liverpool & Manchester. Primera del mundo en transportar mercancías y pasajeros de pago 1830 1832 Charles Fox patenta el cambio agujas en las vías 1834 Primer ferrocarril del mundo de cercanías entre Dublín y Kingstown (Irlanda) 1835 Primer ferrocarril alemán entre Nuremberg y Fürth 1835 Puesta en marcha de la Great Western Railway en Inglaterra 1837 Primer ferrocarril español La Habana-Bejucal (Cuba es provincia española) CONSTRUYENDO NACIONES 1839-1869 1840 1841 Thomas Cook organiza el primer tren “chárter” para un grupo de activistas anti-alcohol en Inglaterra 1842 Un jefe de estación inglés, T. Edmondson, implanta el sistema de billetes previamente impresos 1842 La reina Victoria respalda públicamente el ferrocarril al viajar con la GWR 1845 La Comisión de Anchos de Ferrocarril elige el de Stenphenson (1.435 mm) 1.435 mm 1850 1848 Primer ferrocarril de la Península Ibérica, 28,25 km de Barcelona a Mataró 1851 Ferrocarril Moscú-San Petersburgo 1853 India inaugura su primer tren de pasajeros entre Bombay y Thane 1860 1863 Primer ferrocarril subterráneo del mundo, el Metropolitano de Londres, el ‘Tube’ 1865 Pullman introduce en Estados Unidos el coche cama 1869 El americano G. Westinghouse inventa el freno de aire que permite el control de los frenos desde la locomotora 1870 UN MUNDO DE VAPOR 1870-1894 1870 Sistema eléctrico ‘track circuit’ (circuito de vía) que indica a los encargados de las señales la posición de los trenes 1871 Gran Central Station de Nueva York (actual Grand Central Terminal) 1872 Primer ferrocarril japonés entre Tokio y Yokohama 1872 Primer tren transcontinen- tal que conecta el Este y el Oeste de los EE UU 1880 1883 Comienza a circular el Orient Express, también conocido como "Express d'Orient", un tren de lujo que conecta París con Constantinopla (hoy Estambul) 1891 Arrancan las obras del Transiberiano, uno de las más ambiciosos proyectos de la ingeniería mundial 1890 Primeras líneas de países Récords velocidad Mejoras técnicas, innovaciones Grandes recorridos EL CABALLO DE HIERRO 1804-1838 1800 1804 Primera locomotora fabricada por Trevithick que inaugura la era del vapor en el sur de Gales 1808 La locomotora ‘Catch me who can’ de Trevithick hace una demostración en Londres 1810 1813-14 William Hedley construye la ‘Puffing Billy’ para la mina de carbón Wylam en el noreste de Inglaterra 1820 1825 Apertura del ferrocarril británico Stockton & Darlington, la primera línea del mundo de pasajeros, financiada mediante suscripción pública 1828 Primera locomotora francesa construida por Marc Séguin 1829 'The Rocket’ de Stephenson, modelo a seguir por las nuevas locomotoras, gana el concurso de Rainhil para el ferrocarril Liverpool & Manchester 1830 Las ‘Tom Thumb’ y ‘The Best Friend of Charleston’ inauguran la fabricación de locomotoras en EE UU 1830 Inauguración de la línea Liverpool & Manchester. EDAD DE ORO 1895-1913 1895 Se electrifica la línea Baltimore & Ohio a través del túnel Howard Street, que marca el inicio de la era eléctrica en el ferrocarril 1896 1ª locomotora de fuel a presión, precursora de las modernas diésel. Año de transición de las locomotoras de vapor a las de diésel y eléctricas 1900 1900 Se abre la primera sección del Metro de París, con entradas Art Nouveau diseñadas por Hector Guimard 1902 La locomotora 4-6-0 de Churchward para el ferrocarril GW da un giro total a su diseño 1903 Un tren eléctrico alemán alcanza los 211 km/h 1904 Se inaugura la primera sección del Subway de Nueva York 1906 El túnel del Simplón atraviesa los Alpes. 20 km conectando Italia y Suiza 1909 En servicio la 1ª locomotora a vapor articulada 1910 1912 La primera locomotora diésel del mundo opera en Suiza EL CÉNIT DEL VAPOR 1914-1939 1914 Estallido de la 1ª Guerra Mundial. El ferrocarril es fundamental para transportar tropas y suministros 1916 Apertura del Transiberiano. 9.289 km de conexión estratégica Asia-Europa RUSIA Moscú KAZAJISTÁN Vladivostok 1920 IRÁN CHINA 1917 El Transaustraliano incluye el tramo recto más largo del mundo (483 km) 1931 El ‘Schienenzeppelin’, con un motor de gasolina e impulsado por una hélice, bate el récord sobre raíles, 230 km/h 1930 1934 La locomotora a vapor Flying Scotsman alcanza la velocidad récord de 161 km/h. Solo le duró cuatro años 1936 Récord para la tracción diésel, un alemán serie ‘Leipzig’ viaja a 205 km/h 1938 El ‘Mallard’ alcanza los 203 km/h, récord de velocidad de vapor que sigue vigente 1938 Los ferrocarriles franceses se unifican bajo la SNCF 1938 2025 1940 GUERRA Y PAZ 1940-1959 1941 La Union Pacific Railroad lanza sus gigantescas locomotoras a vapor ‘Big Boy’ 1942 Alemania construye las “Kriegslok” BR-52 (locomotoras de guerra), con un diseño simplificado para los tiempos bélicos 1948 Nacionalización de los ferrocarriles en Reino Unido. Aparece la British Railways 1950 1955 Récord mundial de velocidad para las locomotoras eléctricas francesas BB 9004 y CC 7107 alcanzando los 331 km/h ALTA VELOCIDAD 1960-1979 1960 1964 El primer tren bala de Japón circula entre Tokio y Osaka. También conocido como Shinkansen, supone el inicio de la alta velocidad 1968 La red nacional de ferrocarriles británicos pone fin a la edad del vapor. (España lo hace siete años después) 1970 1971 Nace Amtrak para servicios ferroviarios interurbanos de pasajeros en los Estados Unidos 1972 Un TGV propulsado por turbina de gas alcanza 318 km/h y establece un récord mundial 1973 El prototipo del British High Speed Train (HST), récord de velocidad para un tren diésel, 230 km/h CAMBIANDO DE VÍAS 1980-1999 1980 1981 Francia introduce la alta velocidad con el TGV, establece un récord mundial de 380 km/h y lanza la primera línea exclusiva entre París y Lyon 1990 1991 Récord mundial de velocidad para las locomotoras eléctricas francesas BB 9004 y CC 7107 alcanzando los 331 km/h 1991-1992 Alta velocidad en Alemania (ICE) y en España (AVE) 1994 Surge Deutsche Bahn, fusión de compañias del Este y Oeste 1994 Túnel del Canal de la Mancha, conecta Gran Bretaña y Francia por el Estrecho de Dover Londres Bruselas Folkestone Calais Lille 2000 FRANCIA París 50 km VUELTA DEL FERROCARRIL DESPUÉS DEL 2000 2013 Nace Ouigo, servicio de TGV de bajo coste, con un éxito inmediato. Unos años más tarde, la SNCF lo lleva a España 2010 2014 Línea de transporte de mercancías que conecta España con China, el mayor mercado mayorista del mundo 13.052 km Cruza ocho países 2015 El Talgo Avril alcanza los 363 km/h en pruebas 2015 Un tren japonés de levitación magnética (Maglev), alcanza los 603 km/h en una prueba 2020 2020 En China, primer tren (bala) sin conductor del mundo 2023 Récord histórico de viajeros 665,2 millones 2024 Gran crecimiento de la industria ferroviaria mundial. Valor de mercado: 589,9 mil millones de $ 2025 Celebración del 200 aniversario del ferrocarril en Reino Unido. Eventos en la fábrica de Hitachi y la Locomotion Nº 1, la primera locomotora de vapor moderna EDAD DE ORO 1895-1913 1895 Se electrifica la línea Baltimore & Ohio a través del túnel Howard Street, que marca el inicio de la era eléctrica en el ferrocarril 1896 Primera locomotora de fuel a presión, precursora de las modernas diésel. Un nuevo concepto del tiempo

Ampliar Locomotora que se conserva en el museo ferroviario de Darlington Museo Nacional del Ferrocarril del Reino Unido / Frith & CO.

Es el principio de una nueva era. La máquina de vapor representa un gran salto en el viaje y el transporte. Proporciona un impulso masivo a las industrias en desarrollo del carbón, el hierro y el acero, y allana el camino para la Revolución Industrial. El ferrocarril impulsa una transformación radical en la sociedad, dando origen a grandes proyectos de infraestructuras como puentes, túneles y estaciones. Esta revolución tecnológica no solo facilita el transporte, sino que también tiene un impacto profundo en la economía, la cultura y la vida cotidiana. Al permitir viajes más rápidos y accesibles a largas distancias, el ferrocarril favorece la expansión de los suburbios y estimula la migración hacia las ciudades. Además, genera una gran cantidad de empleos en áreas como la ingeniería, la construcción, la logística y la atención al público. En el ámbito económico, posibilita el transporte ágil de mercancías, lo que impulsa el comercio, fortalece nuevas industrias y favorece la expansión del capitalismo.

También introduce un nuevo concepto de tiempo: la necesidad de puntualidad y la implementación de horarios unificados contribuyen a la estandarización del tiempo y la reorganización de las rutinas diarias. Desde el punto de vista cultural, el tren abre el acceso a nuevos paisajes y culturas, fomenta el turismo y el interés por la exploración. Se convierte en símbolo de modernidad y progreso e inspiración de artistas plásticos, escritores y músicos. Asimismo, facilita las relaciones sociales a distancia, lo que promueve el surgimiento de una cultura popular más amplia y favorece la articulación de movimientos sociales. Los viajes ferroviarios derriban barreras culturales y sociales, y propician la comunicación de masas. El mundo no parece ya tan grande.

