El ferrocarril: un hito histórico en evolución

El ferrocarril es el mejor ejemplo del vínculo entre la invención de la máquina de vapor y la industrialización. Gracias al ingenio de James Watt, una máquina sobre raíles permitía el desplazamiento masivo de personas y mercancías entre regiones distantes. Atrás quedaban los carruajes y las monturas, mucho más limitadas tanto en velocidad como en capacidad de carga. Los trenes, como serpientes de hierro que atravesaban praderas, bosques y montañas, cambiaron para siempre el entorno y las medidas de espacio y de tiempo. Gracias al ferrocarril se acortaban las distancias. En consecuencia, el flujo de materias primas experimentó un tremendo auge y la movilidad facilitó conexiones antes impensables entre grupos humanos, un camino lleno de inspiración para el arte y la cultura.
También la información fluía mucho más rápidamente. El correo, las noticias, las leyes y en definitiva el progreso se difundían a un ritmo mucho más rápido que abría insospechadas posibilidades de desarrollo. La civilización llegaba a las regiones más remotas, como relatan las viejas historias del Oeste americano en las que un sencillo hombre de Boston con un libro de leyes en la mano llegaba en el ferrocarril para terminar con las salvajes conductas de los primeros colonos.
Esta es una historia visual de la evolución de aquellas primeras máquinas que cambiaron el mundo y aún lo siguen haciendo a día de hoy, convertidas en auténticas maravillas de la ingeniería.
Las pioneras
Las primeras locomotoras de vapor son pioneras en la era del ferrocarril y marcan un hito en la historia de la ingeniería. Hasta su implantación en Reino Unido se emplean caballerías para arrastrar carros sobre rieles.
Locomotoras del Reino Unido
Las locomotoras de vapor del Reino Unido incluyen máquinas históricas como la Flying Scotsman, la primera en alcanzar los 160 km/h, y la última construida por British Railways, la Evening Star. Fueron diseñadas para operar en las principales líneas del país. Los trenes de vapor se retiran del servicio regular en 1968.
Máquinas europeas
Tras el Reino Unido, el ferrocarril de vapor se expande por Europa a partir de la década de 1830, con la inauguración en 1835 de la primera línea de transporte público continental en Bélgica, y se extiende posteriormente a otras naciones como Francia, Alemania y España.
Máquinas americanas
Las primeras vías construidas en Estados Unidos se plantan a finales de la década de 1820 y se completa el ferrocarril transcontinental en 1869, con la unión del este y el oeste del país y la transformación del transporte.
Los gigantes ferroviarios
Las locomotoras de gran tamaño como las Big Boy marcaron un hito en la ingeniería y el desarrollo industrial, demostrando la capacidad de la humanidad para mover grandes cargas de manera eficiente.
Récords del vapor
Una locomotra Mallard gobernada por Joe Duddington, ferroviario inglés de 61 años afincado en Doncaster, metió algo más de presión a la caldera al pasar justo por la pequeña población de Little Bytham y alcanzó la velocidad máxima de 202,58 kilómetros por hora, récord aún en pie para un tren de vapor. Lo consiguió el 3 de julio de 1938, en un trayecto de la East Coast Main Line en una pendiente en leve bajada, rompiendo así el récord de la locomotora alemana DRG Clase 05 Nº2 en 1936 de 200,4 km/h.
Las diésel
Son máquinas de tracción que utilizan un motor de combustión interna diésel para generar potencia. La locomotora diésel-eléctrica (con un generador que alimenta motores de tracción) es el tipo más común y potente, aunque también existen las diésel-hidráulicas.
Las eléctricas
Las locomotoras eléctricas son vehículos ferroviarios que obtienen su energía de una fuente eléctrica externa, como una catenaria o un tercer riel, o de un sistema de almacenamiento a bordo como baterías o supercondensadores. Transmiten esta energía a través de motores eléctricos, los cuales mueven las ruedas para propulsar el tren.
Cada vez más rápidos y con una mayor capacidad de carga, los trenes siguen transformando nuestro mundo. En gran medida, son considerados los transportes más sostenibles a nivel medioambiental, especialmente cuando se trata de trenes eléctricos, porque ayudan a descongestionar las carreteras y a reducir el uso de vehículos menos eficientes y más contaminantes. Por otra parte, se trata del medio de transporte más seguro y también más cómodo, gracias a los distintos servicios que ofrecen como vagones-cafetería o los coches-cama.
Pero tal vez haya algo más en estas máquinas, algo más subjetivo y romántico que nos persigue desde nuestra infancia cuando montábamos nuestro ferrocarril en la sala de estar y lo observábamos circular incansablemente por nuestro pequeño circuito cerrado. O quizá se trata de que entendíamos en propio viaje en tren como una gran aventura... y no como un tiempo muerto hasta llegar a nuestro destino.
