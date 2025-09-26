El ferrocarril: un hito histórico en evolución Con las primeras locomotoras de vapor comienza una nueva era en el transporte de pasajeros y mercancías. Su historia está intrínsecamente ligada a la modernización de la sociedad y la economía

Isabel Toledo, Anartz Madariaga, Mikel Iturralde y Tanya Aguilera Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:24 Comenta Compartir

El ferrocarril es el mejor ejemplo del vínculo entre la invención de la máquina de vapor y la industrialización. Gracias al ingenio de James Watt, una máquina sobre raíles permitía el desplazamiento masivo de personas y mercancías entre regiones distantes. Atrás quedaban los carruajes y las monturas, mucho más limitadas tanto en velocidad como en capacidad de carga. Los trenes, como serpientes de hierro que atravesaban praderas, bosques y montañas, cambiaron para siempre el entorno y las medidas de espacio y de tiempo. Gracias al ferrocarril se acortaban las distancias. En consecuencia, el flujo de materias primas experimentó un tremendo auge y la movilidad facilitó conexiones antes impensables entre grupos humanos, un camino lleno de inspiración para el arte y la cultura.

También la información fluía mucho más rápidamente. El correo, las noticias, las leyes y en definitiva el progreso se difundían a un ritmo mucho más rápido que abría insospechadas posibilidades de desarrollo. La civilización llegaba a las regiones más remotas, como relatan las viejas historias del Oeste americano en las que un sencillo hombre de Boston con un libro de leyes en la mano llegaba en el ferrocarril para terminar con las salvajes conductas de los primeros colonos.

Esta es una historia visual de la evolución de aquellas primeras máquinas que cambiaron el mundo y aún lo siguen haciendo a día de hoy, convertidas en auténticas maravillas de la ingeniería.

1 Las pioneras

Las primeras locomotoras de vapor son pioneras en la era del ferrocarril y marcan un hito en la historia de la ingeniería. Hasta su implantación en Reino Unido se emplean caballerías para arrastrar carros sobre rieles.

1804. Trevithick Richard Trevithick construye la primera máquina de vapor en funcionar sobre raíles, pero el peso los daña. 1812. La Salamanca Diseñada por John Blenkinsop y construida por Matthew Murray, es la primera de éxito comercial. 1815. Puffing Billy William Hedley construye la primera locomotora de vapor de tracción adherente del mundo. 1825. Locomotion George Stephenson construye la primera locomotora de vapor en arrastrar trenes de transporte público. 1829. The Rocket Stephenson la construye para la línea Liverpool-Mánchester y establece las bases de las futuras locomotoras. 1 /

2 Locomotoras del Reino Unido

Las locomotoras de vapor del Reino Unido incluyen máquinas históricas como la Flying Scotsman, la primera en alcanzar los 160 km/h, y la última construida por British Railways, la Evening Star. Fueron diseñadas para operar en las principales líneas del país. Los trenes de vapor se retiran del servicio regular en 1968.

1923. Flying Scotsman Quizá la locomotora de vapor más famosa del mundo. Construida en 1923, es la primera en alcanzar los 160 kilómetros por hora. 1927. GWR Clase King Desarrollada por el Great Western Railway, esta serie de locomotoras 2-3-0 fue introducida en 1927 y nombrada en honor a los reyes del Reino Unido LMS 8P 4-6-2. 1933. Clase 8P Princess Royal Perteneciente a las locomotoras de vapor London Midland and Scottish Railway (LMS), construidas por William Stanier para tareas de expreso entre 1933 y 1935. 1937. Sir Nigel Gresley Locomotora de vapor británica de la Clase A4, construida para el Ferrocarril de Londres y del Noreste. A lo largo de los años, recibió tres numeraciones distintas: 4498 (original), 7 (FL&NE 1946) y 60007 (British Rail). 1960. BR Standard Class 9F 92220 Evening Star Es la última locomotora de vapor construida para las líneas principales de British Railways, terminada en marzo de 1960. 1 /

3 Máquinas europeas

Tras el Reino Unido, el ferrocarril de vapor se expande por Europa a partir de la década de 1830, con la inauguración en 1835 de la primera línea de transporte público continental en Bélgica, y se extiende posteriormente a otras naciones como Francia, Alemania y España.

1949. 241 P 17. Francia La locomotora de vapor más grande de Europa, construida por Schneider en Le Creusot y restaurada por voluntarios en 2006. 1926-1938. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) Serie 01. Alemania Locomotoras alemanas de gran potencia con diseños aerodinámicos que alcanzaron 140 km/h. 1910-1911. Locomotora de Bousquet. Francia Con una caldera y caja sobre dos bogies giratorios, le daba una configuración inusual y una disposición de depósito incorporado. 1889. Luzern n6 BRB. Suiza Del Ferrocarril suizo Brienz-Rothorn-Bahn (BRB). Está asignada a la flota del tren cremallera suizo, operando desde Brienz hasta la cima del Brienzer Rothorn. 1890. FS-Gr-685-362. Italia Máquina de principios del siglo XX para el transporte de mercancías y pasajeros, testimonio de la ingeniería ferroviaria italiana. 1 /

4 Máquinas americanas

Las primeras vías construidas en Estados Unidos se plantan a finales de la década de 1820 y se completa el ferrocarril transcontinental en 1869, con la unión del este y el oeste del país y la transformación del transporte.

1830. Tom Thumb Diseñada por Peter Cooper, la Tom Thumb es la primera locomotora de vapor construida en los Estados Unidos. 1855. The General Esta locomotora del tipo 2-2-0 protagoniza «La gran persecución en locomotora», un evento que tiene lugar en 1862, durante la Guerra de Secesión. 1927. Santa Fe 3751 Es la clase de locomotora 2-4-3 más antigua que aún existe, un vestigio de la historia ferroviaria estadounidense. 1914. Pennsylvania K4 Pacific Una famosa locomotora de la clase Pacific, construida por la Pennsylvania Railroad y preservada en varios museos. 1925. Reading T1 Class Construida durante la Segunda Guerra Mundial, esta clase demostró la adaptabilidad y el ingenio de la época. 1 /

5 Los gigantes ferroviarios

Las locomotoras de gran tamaño como las Big Boy marcaron un hito en la ingeniería y el desarrollo industrial, demostrando la capacidad de la humanidad para mover grandes cargas de manera eficiente.

1914. Big Boy 4014 La locomotora de vapor más grande del mundo, con un parque de fábrica de 25 unidades construidas entre 1941 y 1944. 1969. EMD DDA40X Centennial Es una locomotora diésel-eléctrica del Union Pacific, la más grande y potente jamás construida, con 6.600 caballos de fuerza. 1954. GMAM Garratt n.° 4122 Es una máquina habitual de los distritos montañosos de Sudáfrica que podía transportar 14,2 toneladas de carbón y 9.720 litros de agua. 1950. N&W-J-Nº 611. Considerada la cúspide de la tecnología de vapor, fue la última locomotora de vapor para pasajeros de línea principal construida en los Estados Unidos. Usa una turbina de gas como motor principal para generar potencia, a menudo convertida en electricidad para alimentar los motores de tracción de las ruedas. 1958. Big Blow La locomotora eléctrica con turbina de gas (GTEL) de 8500 hp de Union Pacific construida por General Electric entre 1958 y 1961, de alto coste de combustible y mantenimiento. 1 /

6 Récords del vapor

Una locomotra Mallard gobernada por Joe Duddington, ferroviario inglés de 61 años afincado en Doncaster, metió algo más de presión a la caldera al pasar justo por la pequeña población de Little Bytham y alcanzó la velocidad máxima de 202,58 kilómetros por hora, récord aún en pie para un tren de vapor. Lo consiguió el 3 de julio de 1938, en un trayecto de la East Coast Main Line en una pendiente en leve bajada, rompiendo así el récord de la locomotora alemana DRG Clase 05 Nº2 en 1936 de 200,4 km/h.

1938. «Mallard» La locomotora LNER Class A4 número 4468 «Mallard» ostenta el récord de velocidad, 202,58 km/h para la máquina británica. 1935. DRG Clase 05 Nº2 La locomotora alemana logra una velocidad máxima de 200,4 km/h en 1936 y sienta un precedente en la historia al ser la primera en superar los 200 km/h. 1927. Pennsylvania Railroad 7002 En 1905 esta máquina logra una velocidad de 115 mph (185 km/h); pese a ello pasa al desguace, aunque se conserva una réplica en el museo local. 1960. DR 18 201 Alcanza una velocidad máxima de 113 mph (181 km/h) durante una carrera de prueba en 1972, pese a ser la suma de varias partes de antiguas locomotoras alemanas. 1901. Reading T1 Class Es la primera construida para operar regularmente a más de 100 mph. La número dos registra su velocidad máxima de 113 mph (181 km/h) en 1935. 1 /

7 Las diésel

Son máquinas de tracción que utilizan un motor de combustión interna diésel para generar potencia. La locomotora diésel-eléctrica (con un generador que alimenta motores de tracción) es el tipo más común y potente, aunque también existen las diésel-hidráulicas.

2007. Euro 4000 Es la máquina diésel-eléctrica más potente de Europa, diseñada para el mercado europeo, de alta potencia e interoperable, construida por Stadler Rail Valencia. 1939. EMD «F-Unit» Es una de las locomotoras más famosas e icónicas, producida en múltiples modelos desde finales de los años 30 hasta 1960, con más de 7.500 unidades construidas. 1995. GE AC6000CW Fabricada por GE Transportation, es una de las máquinas de un solo motor más potentes del mundo con 6.000 caballos de fuerza. 1958. British Rail Clase 42 Conocida por ser la base del personaje Diesel 10 de la serie Thomas and Friends, es una pieza británica de gran potencia. 1972. BN SD40-2 Destacada por su diseño y rendimiento, es un modelo muy representativo de la compañía Burlington Northern (BN) en Estados Unidos. 1 /

8 Las eléctricas

Las locomotoras eléctricas son vehículos ferroviarios que obtienen su energía de una fuente eléctrica externa, como una catenaria o un tercer riel, o de un sistema de almacenamiento a bordo como baterías o supercondensadores. Transmiten esta energía a través de motores eléctricos, los cuales mueven las ruedas para propulsar el tren.

1879. La locomotora Siemens La máquina pionera, la primera en su tipo, presentada por Werner von Siemens en Berlín, sentando las bases para el futuro del transporte eléctrico. 1919. Cocodrilo SBB Ce 6-8. Se llaman así porque tienen largas «narices» en cada extremo, que recuerdan el hocico de un cocodrilo, que alojan los motores y los ejes de accionamiento. 2000. Siemens Taurus La locomotora eléctrica más rápida de la historia que en 2006 registró una velocidad de 357 km/h. 2017. WAG-12B Una locomotora de alta potencia y eficiencia para carga, que revoluciona el transporte de mercancías en la India. 2023. FLXdrive Primera locomotora eléctrica a batería del mundo que reduce el consumo de combustible de los trenes de mercancías en un 11%. 1 /

Cada vez más rápidos y con una mayor capacidad de carga, los trenes siguen transformando nuestro mundo. En gran medida, son considerados los transportes más sostenibles a nivel medioambiental, especialmente cuando se trata de trenes eléctricos, porque ayudan a descongestionar las carreteras y a reducir el uso de vehículos menos eficientes y más contaminantes. Por otra parte, se trata del medio de transporte más seguro y también más cómodo, gracias a los distintos servicios que ofrecen como vagones-cafetería o los coches-cama.

Pero tal vez haya algo más en estas máquinas, algo más subjetivo y romántico que nos persigue desde nuestra infancia cuando montábamos nuestro ferrocarril en la sala de estar y lo observábamos circular incansablemente por nuestro pequeño circuito cerrado. O quizá se trata de que entendíamos en propio viaje en tren como una gran aventura... y no como un tiempo muerto hasta llegar a nuestro destino.