El escritor y editor Enrique Murillo. Adrián Quiroga

Memorias de un editor apasionado

Enrique Murillo narra su larga experiencia en el mundo editorial español y dibuja un retrato poco caritativo del sector

César Coca

César Coca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02

Personaje secundario

Personaje secundario

  • Enrique Murillo

  • Ed: Trama

  • 538 páginas

  • 29 euros

El editorial es el sector más importante de cuantos se mueven en el ámbito de la cultura en España. Trabaja con pocas subvenciones, tiene un ... nivel de exportaciones significativo y marcas que son conocidas fuera del país, organiza un premio cuya dotación no queda lejos de la del Nobel pese a referirse a una única obra y su volumen de facturación crece año tras año, eludiendo crisis y pandemias. Es más, la pandemia le supuso un empujón seguramente inesperado. Y, sin embargo, ese gigante tiene los pies de barro.

