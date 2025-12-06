El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Mercedes Albaina frente al modernista Edificio Guridi, donde vivió el músico en los años 30. Bernardo Corral
Música

El mapa de Bilbao es una partitura

Paseos sonoros. ·

Mercedes Albaina invita a recorrer la ciudad a partir de los símbolos, emblemas y rincones vinculados a los grandes músicos que vivieron en ella

Asier Vallejo Ugarte

Asier Vallejo Ugarte

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:11

Comenta

En toda ciudad hay rincones que laten distinto, lugares donde las historias resuenan a través del tiempo. En Bilbao algunos de esos lugares nos hablan ... de sus grandes músicos, de aquellos que debemos recordar para no diluirlos en nuestro pasado ni convertirlos en figuras sin rostro, invisibles. De ahí le vino a Mercedes Albaina la idea de invitar a pasear por el Bilbao de la música clásica y encontrarse con «los símbolos, emblemas y rincones donde ha ido dejando sus huellas». La tenía avanzada, pero el impulso para llevarla finalmente a término fue la posibilidad de destinar los beneficios a la Asociación de Inés de Pablo Llorens, comprometida con la investigación de tumores infrecuentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  2. 2

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  3. 3 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  4. 4

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  5. 5

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  6. 6

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Getxo solicita a la Fiscalía que investigue si hay delito en la reforma de la casa de La Galea
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El mapa de Bilbao es una partitura

El mapa de Bilbao es una partitura