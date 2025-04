En la jungla del sinsentido de la guerra

Bing Crosby sentenció el futuro de Saigón. Cuando la radio de la embajada estadounidense comenzó a emitir su clásico 'White Christmas' en el caluroso 30 ... de abril de 1975, los habitantes de la capital vietnamita supieron que la suerte estaba echada. La canción navideña era la señal para iniciar la apresurada evacuación del personal diplomático. Mientras el 'crooner' aludía al dulce sonido de las campanas colgadas de trineos, los rotores de los helicópteros posados en las azoteas difundían una melodía de pánico. El ejército del Vietcong avanzaba hacia el centro urbano y miles de personas se agolpaban frente a las verjas de la legación demandando una plaza para huir. Finalizaba el conflicto que había generado un drama colectivo, propio y foráneo, desolación y cine, mucho cine. Con la ayuda de dos expertos, repasamos aquella oleada de películas medio siglo después.

La implicación directa de Washington en el conflicto se reduce al periodo comprendido entre 1965 y 1973, pero fue tan intensa que inspiró decenas de películas, todo un subgénero. «Es parte del bélico, pero no lo engloba del todo al poseer un carácter diferente», asegura Javi Godoy, creador de contenido y divulgador en redes sociales que en breve estrenará el pódcast 'Haz que pare'. . «Tiene personalidad propia, ya que critica la guerra y la participación norteamericana». Denunciar el sinsentido de la contienda y exponer sus devastadores efectos son características compartidas por la extensa producción. Se abordan cuestiones como el estrés postraumático, la deshumanización o la alienación con «una perspectiva psicológica muy acentuada». La estética y la forma de contar también se hallan influidas por esta circunstancia. «Suele ser a menudo alucinógena o psicodélica, y la narrativa recurre a la fragmentación y el simbolismo».

Los precedentes lejanos, sin embargo, remiten al Hollywood más clásico, caso de 'Saigon', rodada en 1948 con Alan Ladd y Veronica Lake, y que tan sólo buscaba el exotismo oriental como escenario de aventuras. David Felipe Arranz, también especialista en esta disciplina artística, filólogo y profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III, destaca otras obras ya ubicadas en el marco del conflicto como 'Corredor hacia China' dirigida por Samuel Fuller en 1957, o 'La jungla en llamas', a cargo de Marshall Thompson en 1964, y que describe la historia de amor entre un piloto derribado y una guerrillera. «Dentro de este apartado, destacaría 'El americano tranquilo' de 1954, una maravilla de Joseph L. Mankiewicz, basada en una novela de Graham Greene y que habla, por primera vez, de la guerra, el espionaje y el periodismo».

Ampliar 'El americano tranquilo' adapta un libro de Graham Greene para hablar de la guerra, el espionaje y el periodismo.

La eclosión del subgénero tiene lugar en la década de los setenta. «Supuso la época de oro de este tipo de películas y una excelente oportunidad para hacer taquillas en un tiempo de cambio de paradigma». El sistema de los grandes estudios y la pretensión de evasión daban paso a una nueva generación de cineastas muy influidos por las renovadoras teorías difundidas por la publicación 'Cahiers de Cinéma' y autores de la talla de Andrei Tarkovski o François Truffaut.

Los dos expertos destacan la transformación conceptual. «Empiezan a hacer una revisión crítica, cuando hasta entonces las películas eran meras historias de acción», arguye Arranz. En este capítulo previo, propagandístico, triunfalista y posteriormente denostado, se halla 'Los boinas verdes', firmada nada menos que por John Wayne. Ahora se imponen perspectivas más realistas. «Se proponen desromantizar la guerra con argumentos diferentes».

'El cazador' constituye, en opinión de ambos, la obra cumbre de este periodo, conocido como Hollywood Renaissance. Esta película consagró a Michael Cimino, su artífice. «Es mágica, una maravilla que aborda las secuelas mentales que sufren los combatientes y que está a la altura de 'Apocalypse Now'. Todos sus actores son grandes», indica Arranz, apreciación que comparte Godoy: «Posiblemente se trata de la mejor interpretación de Robert De Niro».

La mencionada producción de Francis Ford Coppola también es otra cima del cine de todos los tiempos. El argumento se basa en la novela 'El corazón de las tinieblas' de Joseph Conrad y en 2001 su director presentó un montaje nuevo que ampliaba su duración hasta las tres horas y media. Las secuencias del viaje de la barcaza remontando el fantasmal río Mekong, el asalto a la aldea al ritmo de 'La cabalgata de las walkirias' de Richard Wagner y la inquietante visión de Marlon Brando como un reyezuelo en su particular reino forman parte del imaginario más delirante de cualquier espectador con cierta madurez.

Ampliar Martin Sheen en 'Apocalypse Now'.

El cine de aquella época se aliaba con una poderosa corriente de la opinión pública que demandaba la repatriación de las tropas. «Hollywood siempre ha sido crítica con la Administración, tal y como se ve hoy», aduce Godoy. Entonces, las protestas sacudían los campus universitarios y las calles. Aquellas concentraciones tuvieron su culmen en la convocatoria 'Moratorium to End the War in Vietnam' del 15 de noviembre de 1969 que reunió a medio millón de manifestantes en Washington.

El patriotismo dio paso a la decepción. El retorno de sujetos traumatizados y desesperanzados a un entorno que no los acogía cálidamente se convirtió en un asunto recurrente a lo largo de los años ochenta. 'El regreso' de Hal Ashby preludió un buen número de filmes al respecto. «Ted Kotcheff, recientemente fallecido firmó 'Acorralado' sobre un soldado recibido con hostilidad», recuerda Godoy, y asimismo menciona la trilogía de Oliver Stone, el mismo veterano de guerra, compuesta por 'Platoon', otra obra maestra, 'Nacido el 4 de julio' y 'El cielo y la tierra'. Una de las últimas expresiones de esta tendencia es 'La guerra' de Jon Avnet, con Kevin Coster convertido en un ex soldado psicológicamente destruido.

La pantalla grande daba cuenta de otras facetas. La vida en la retaguardia tal y como plasma 'Buenos días, Vietnam', vehículo para el lucimiento de Robin Williams, los abusos previos en la instrucción de las tropas, retratados por Stanley Kubrick en 'La chaqueta metálica', y la ferocidad y futilidad de las acciones de guerra, objeto de 'La colina de la hamburguesa', el relato de John Irvin.

Todo es retratado, todo excepto el Vietcong, la guerrilla que horadaba el régimen pro-occidental de Saigón. «Tiene sentido que se contara sin hablar del enemigo porque los guionistas pensaban que el enemigo era su propio gobierno», señala. En el cine, los milicianos aparecían súbitamente y su único cometido era matar y morir. «Surgen como ninjas, no como tropas organizadas en una guerra de frentes. En realidad, la reflexión es interna y pivota en torno al sufrimiento».

La exigencia de responsabilidades por un drama que costó la vida de 58.000 soldados estadounidenses, más de un millón de soldados vietnamitas de ambos bandos y entre uno y dos millones de civiles es el tema de reflexión en los años posteriores. «Se diluye el drama personal y la inmediatez social para llevar a cabo un trabajo de investigación sobre las macroestructuras», aduce Arranz.

Ampliar Christopher Walken, en la ruleta rusa de 'El cazador'.

Hijos repudiados

La búsqueda de culpables era el 'leit motiv' y la no ficción se impuso. 'Los archivos del Pentágono' es un duelo interpretativo entre Tom Hanks y Meryl Streep bajo la batuta de Steven Spielberg. Entre los numerosos documentales destaca 'Rumores de guerra', sustentado en una entrevista con el ex secretario de Defensa Robert McNamara, o la reciente 'Vietnam: La guerra que cambió Estados Unidos', con la voz en off del actor Ethan Hawke.

La guerra de Vietnam ya no sugiere tramas. Cincuenta años después de que Crosby anunciara la partida de los norteamericanos, apenas se estrenan historias ambientadas en los arrozales regados por el Mekong. «Utilizando una expresión agresiva, el chicle no da para más», alega Godoy, aunque precisa que hay autores que lo refrescan aún hoy. «El cine nunca deja de sorprenderme». En 2020, Spike Lee, epígono de aquella generación de 'enfants terribles', estrenó 'Hermanos de armas', en torno a viejos camaradas que se citan en el campo de batalla para cerrar viejas heridas.

Hollywood vuelve a Vietnam, literalmente, con sus víctimas más inocentes, el fruto de la contienda. Algunos de los 50.000 'bui doi' o 'menos que polvo' pretenden conocer sus orígenes. Ellos son los hijos, a menudo repudiados, de los reclutas estadounidenses y mujeres indígenas, y muchos, ya adultos, han querido conocer sus orígenes. La discriminación social y su cuestionada identidad son problemas abordados en películas como 'Un lugar maravilloso', de Hans Petter Noland. Asimismo, los descendientes de los 'boat people', los refugiados que huyeron por mar tras el fin de la guerra, se pueden ver reflejados en 'Monsoon', de Hong Kao.

La comedia parece el marco menos adecuado para hablar de aquellos tiempos de violencia, pero, tal vez, sea el más conveniente para explicar la reciente evolución política. El sistema político de Hanoi es uno de los últimos comunistas del planeta, aunque su economía se guía por el capitalismo más feroz y se ha convertido en un socio comercial estratégico de Washington. «Es como una broma de humor negro, una paradoja cruel», lamenta Godoy. «El cine y la historia han demostrado que se envió a miles de jóvenes para nada».