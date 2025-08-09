El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor Javier Reverte falleció a los 76 años en octubre de 2020.
Las críticas de la semana

Javier Reverte y un noir neorrealista

La España de 1952. ·

Esta excelente obra póstuma del autor de 'El sueño de África' retrata la miseria física y moral de la posguerra

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:40

Desde que Javier Reverte nos dejó, el 30 de octubre de 2020, el sello editorial Plaza & Janés ha venido poniendo en manos del lector, y ... con carácter póstumo, cuatro de sus obras, que corresponden a diversos géneros. Ya en 2021 publicó un excelente volumen memorialístico, 'Queridos camaradas. Una vida', y la novela 'Hombre al agua', que tenía como héroe a un perdedor entre revolucionario y filosófico que vivía en una modesta pensión de Lavapiés. En 2022, llegó a las librerías 'La frontera invisible. Irán y Turquía', un libro de viajes en el que volvíamos a encontrarnos con el genuino trotamundos que logró deslumbrarnos en 1996 con 'El sueño de África'. Aquel amenísimo libro centrado en sus andanzas por Uganda, Tanzania y Kenia, que llevaba el subtítulo de 'En busca de los mitos blancos del continente negro', abrió su conocida trilogía sobre el continente africano. La misma casa editorial publica ahora 'Corazones de lobo', un texto que se enmarca en el género negro y que nos traslada a la España de 1952, que, por una parte, trataba de dejar atrás el recuerdo de la Guerra Civil, pero a la que aún no había llegado la modesta prosperidad económica del desarrollismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  2. 2

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  5. 5 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  6. 6 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  9. 9 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  10. 10

    Isabel, la camarera bilbaína que mira a los ojos de los clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Javier Reverte y un noir neorrealista

Javier Reverte y un noir neorrealista