El poeta y filosófo alemán del siglo XIX Heinrich Heine, en óleo de Moritz Daniel Oppenheim. E. C.
El Heine de Mariano Zabía

Un recién publicado ensayo resume bien la doble y paradójica naturaleza del hombre que escribió el 'Libro de las canciones', uno de los grandes poetas alemanes y filósofo de su tiempo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:00

Un ruiseñor alemán que hizo nido en la peluca de Voltaire». Con estas palabras describió Marcelino Menéndez Pelayo a Heinrich Heine. Y con ellas se ... abre el excelente ensayo que acaba de publicar Mariano Zabía sobre el gran autor judío-germano. La cita no es casual. Resume bien la doble y paradójica naturaleza del hombre que escribió el 'Libro de las canciones' ('Buch der Lieder') y que no solo fue uno de los grandes poetas alemanes sino a la vez un filósofo de su tiempo, como prueba su beligerante prosa periodística. Ese binomio nos conduce directamente a otro que puede presentarse como contradictorio: Heine fue un romántico imbricado en la tradición lírica alemana, pero también un intelectual enamorado de la Ilustración francesa. En esas dobles vertientes de su personalidad y su obra reside la clave de la complejidad de su legado. En ellas se centra lúcidamente el libro de Zabía, que de una manera significativa se titula 'La herida de Heine' (Ed. Sonora) y nos descubre unos aspectos del pensamiento de éste que, por un lado, no han gozado de una gran difusión y, por otro, le enemistaron de forma sangrante con la cultura y la mentalidad alemanas.

