Guillermo Aguirre une realidad y ficción en una novela de creación personal. Luis Tejido|EFE

Guillermo Aguirre o la tregua del verano

Ficción de tiempo. Una novela que narra la vida de un hombre a través de los veranos que van desde su nacimiento a una madurez futurista

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:55

Si pensamos en el período estival y en tres obras españolas ambientadas en este que podamos denominar de referencia no erraremos citando 'Las bicicletas son ... para el verano', la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, o las novelas 'La insolación' y 'El mismo mar de todos los veranos' de Carmen Laforet y Esther Tusquets. En ese contexto ambiental y temático hay que situar 'Estival', la última entrega narrativa del escritor vasco Guillermo Aguirre. Lo que nos cuenta en ella es la vida de un 'alter ego' llamado Jonás a través de todos los veranos de su existencia y de unos cuantos más que se sitúan cronológicamente en el futuro y que ese personaje, que es también el narrador, vive o imagina vivir.

