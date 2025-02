Las flores de Yves Saint Laurent

Abraham De Amézaga Sábado, 15 de febrero 2025, 00:01 Comenta Compartir

No fue el primero en crear colecciones en las que reinaban los motivos naturales, y en concreto florales. Antes que él lo hicieron otros grandes, como Poiret, el liberador del corsé, Doucet y Monsieur Dior. A Yves Saint Laurent (1936-2008) se le asocia más con el esmoquin negro, declinado en decenas de versiones, las colecciones inspiradas en Mondrian y Picasso y los impecables trajes chaqueta que con un estampado de rosas o margaritas. Pero como a todo maestro de la costura y alma sensible, el universo floral no le fue ajeno, y formó parte de lo que imaginó durante más de cuatro décadas. Un simple ramillete de las decenas que crecían en su jardín de Majorelle, en Marrakech, aquel que junto a su compañero y talento de los negocios Pierre Bergé adquirió a comienzos de 1980, le hubiera bastado para imaginar ilimitadas colecciones con su desbordante talento.

A Marcel Proust no solo le inspiró una magdalena, también las flores. Y no solo sus fragancias, sino sus colores y formas. Christian Dior, que vivió una feliz infancia en la casa familiar de Granville (Normandía), hoy su museo, nunca ocultó, sino todo lo contrario, su sensibilidad floral, haciendo del muguet su fetiche. «Yves Saint Laurent es heredero de esta tradición floral, así como maestro de su expresión y de su renacimiento. Tanto en el arte de la alta costura como en el prêt-à-porter, del que fue pionero, el modisto nunca perdió su gusto por las flores», sostiene Olivier Saillard, comisario de la muestra que se puede visitar hasta el 4 de mayo. Se encuentra en el que hoy es su museo, en el número 5 de la parisiense avenida Marceau, muy cerca del que fue cuartel general de Cristóbal de Balenciaga entre 1937 y 1968 y el de Hubert de Givenchy.

A lo largo de dos plantas se despliega una treintena de siluetas entre las que destacan las bordadas, que muestran un jardín imaginario, así como las inspiradas en obra de Bonnard, aparte del sugerente vestido de novia que lució la modelo Laetitia Casta en 1999. En el recorrido se ha incluido también «el homenaje a Marrakech con sus vestidos Buganvillas», explica Gaël Mamine, comisario adjunto de la exposición. Tampoco faltan coloristas bocetos sobre el tema ni vídeos de diferentes colecciones.

1. 'Homenaje a Marcel Proust'. 2. El maestro en su jardín. 3. Laetitia Casta vestida de novia. G. Marineau / Pierre Boulat / G. M.

Moda, naturaleza y literatura son los tres grandes temas de la muestra, con la estela del citado Proust de fondo, uno de los autores favoritos del diseñador. Como viene siendo habitual, el recorrido nos descubre asimismo la obra de un artista invitado, en este caso el norteamericano Sam Falls (1984), cuya obra está «realizada en simbiosis con los elementos naturales» según Elsa Janssen, directora del museo parisino. La exposición ha sido realizada conjuntamente con el museo Yves Saint Laurent de Marrakech, donde el pasado año se pudo ver la primera parte.

Un lugar que siempre sorprende es el que se encuentra al final del recorrido. Se trata del estudio de trabajo, escritorio incluido, de Saint Laurent. Un espacio abierto en el que igualmente se exponen algunos de los modelos, junto a un buen número de libros que inspiraron al maestro, entre los que el tema de las flores está también muy presente.

En los antiguos salones del modista los espacios son más propios de una mansión que de un lugar de exposiciones, y se han tenido que adaptar desde su apertura en 2017, al nuevo cometido. Eso sí, nunca defraudan por su contenido. Antes, aquí se pudieron ver otras muestras relevantes de una institución que cuenta en sus fondos con más de siete mil propuestas de alta costura, de los casi treinta mil objetos, entre prendas, accesorios y bocetos que posee. No todos no se exponen al mismo tiempo por problemas de espacio, conservación, y porque no tendría sentido desvelar el contenido íntegro de golpe.

