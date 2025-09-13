El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La escritora catalana Cristina Fernández Cubas. EFE

Fernández Cubas y el don narrativo

Narrativa breve ·

La autora catalana nos brinda media docena de relatos que oscilan entre el terror gótico y el puro placer del arte de contar

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03

Lo que no se ve

Lo que no se ve

  • Cristina Fernández Cubas

  • Ed: Tusquets

  • 168 páginas

  • 19,95 euros (ebook, 9,49)

Aunque resulte paradójico, el de saber narrar no es un don que venga garantizado por el oficio literario. Hay novelas muy valiosas que, por su ... marcado cariz técnico, experimental o intelectual, no son narrativas en el sentido de que no nos devuelven el puro goce de 'oír contar una historia'. A ese don, a su carencia, debía de referirse el Rilke de 'Los cuadernos de Malte Laurids Brigge', la única novela que se conoce de él, cuando ponía en boca del héroe una conocida sentencia: «Yo nunca he oído narrar a nadie». Por suerte, exageraba un poco la escasez de ese don pues sí hubo autores que lo poseían en su tiempo, como los sigue habiendo en nuestros días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  8. 8 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  9. 9

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción
  10. 10

    Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fernández Cubas y el don narrativo

Fernández Cubas y el don narrativo