El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Arturo Pérez-Reverte en la presentación de la novela. EFE

Arturo Pérez-Reverte o 'vuelve Alatriste'

Novela. Una briosa continuación de las aventuras del espadachín español del siglo XVII que quedaron suspendidas en 2011

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:33

En el terreno de la ficción, Diego Alatriste y Tenorio vino al mundo en el año 1582. En el del universo editorial, nació en 1996 ... iniciando 'Las aventuras del capitán Alatriste', una serie narrativa con la que Arturo Pérez-Reverte consiguió resucitar exitosamente el género juvenil de aventuras de capa y espada que ilustró las fantasías y sueños de las generaciones nacidas en los años cincuenta y sesenta, pero dotándolo de un nuevo aire, de los modos, formas y recursos literarios de nuestros días, así como de velados guiños de cariz culturalista o historicista que hicieran atractivos los argumentos para los lectores entrados ya en una edad adulta. El ciclo, que se estrenó con 'El capitán Alatriste', llegó a la séptima entrega con 'El puente de los asesinos' en 2011. Tras los catorce años de silencio que han trascurrido desde entonces, es retomado por su autor en este 2025 en que Alatriste regresa con un nuevo episodio que nos traslada a la Francia del siglo XVII.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»
  10. 10

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arturo Pérez-Reverte o 'vuelve Alatriste'

Arturo Pérez-Reverte o &#039;vuelve Alatriste&#039;