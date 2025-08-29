El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rosa Chacel tenía carisma y apuraba cada momento. Archivo

El «apetito integral» de Rosa Chacel

Defensa de lo vivido. Anna Caballé compone otra biografía monumental de una escritora tan entregada a las letras como a la propia existencia

Eduardo Laporte

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:50

No hay una efeméride concreta que haya motivado la publicación de esta rica biografía sobre Rosa Chacel (1898-1995), pero puestos a buscar una, podríamos ... hablar de los cien años de un croissant. Del momento en que el matrimonio formado por una escritora en ciernes y su marido (el pintor Timoteo Pérez Rubio) prueba por vez primera el café créme acompañado de su primer croissant en el Café de la Régence, en el corazón del París de los felices años veinte. Pequeña epifanía que la autora de 'Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel' consigna por cuanto tiene de celebración del hecho de estar vivos. «Con razón sostiene la escritora al evocar aquella mañana de 1925 que a veces son las pequeñas cosas de la vida las que impregnan nuestra memoria y la expanden infinitamente, más que una visita al Louvre o a Notre Dame, porque son recuerdos que forman parte de una experiencia personal capaz de anidar en la vida íntima». Sin querer queriendo, tanto Chacel como Caballé demuestran, con esa defensa de lo vivido, la primacía de la novela o la poesía frente a otras formas de conocimiento a menudo tratadas con más prestigio, como el ensayo. En este caso, con un bollo disfrutado no muy lejos, en tiempo y espacio, de la famosa evocación de Proust.

