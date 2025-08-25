El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gemma Martínez y Karmele Larrinaga dan vida a las protagonistas de la obra. E. C.

'La llamaban loca' amplía sus funciones ante el éxito de público

La obra dirigida por Gurutze Beitia ofrecerá representaciones adicionales el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre a las 17.30 horas

Gaspar Escobar Vallvé

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:57

Pasada la Aste Nagusia, muchas obras siguen en cartelera. 'La llamaban loca', que se ofrece desde el 16 de agosto en el Palacio Euskalduna, ha programado dos representaciones más de lo previsto ante la buena acogida del público, que está agotando las localidades disponibles. El primer fin de semana de septiembre habrá doble función tanto el sábado como el domingo, a las 17.30 y a las 20.00 horas, tras el acuerdo alcanzado entre el centro cultural y las productoras Cid FCA y Aitato.

Basada en una idea original de Jon Marín, con texto de Txemi Parra y dirección de Gurutze Beitia, 'La llamaban loca' transcurre en el Bilbao de finales de los setenta y remite a una historia que forma parte de la memoria sentimental de la cludad, la de una mujer que sufrió un desengaño amoroso y se pasaba la vida esperando en un banco de la plaza de Arriquibar. Karmele Larrinaga encarna a Rosa, una mujer moderna e independiente que trabaja como secretaria de dirección. Su vida se ve alterada por la llegada de Fortunata, interpretada por Gemma Martínez, que procede de Quintanilla, un pequeño pueblo. La relación entre ambas evoluciona entre tensiones y contrastes por sus diferentes formas de ver la vida.

Ambas actrices han sido reconocidas por su trabajo en esta pieza en los premios Zapi Sariak, otorgados por la agrupación empresarial Bilbao Centro. Estama semaba habrá función el jueves (agotada), viernes, sábado y domingo a las 20.00 horas y en septiembre los días 4 y 5 a las 20.00 horas y 6 y 7 a las 17.30 y a las 20.00.

