Clunia, el clásico más cercano

Los festivales de teatro clásico tienen su capital en Mérida, pero este no es el único escenario de la antigua Roma que se recupera durante el periodo estival. En Peñalba de Castro, a 90 kilómetros de Burgos, se celebra durante dos fines de semana, del 8 al 16 de agosto, el Festival de Clunia, que en su XXIII edición ofrece cinco piezas dramáticas de primer nivel. Un cartel «mestizo y ecléctico» en palabras de su director artístico, Miguel Ángel Vieira, que se completa con otras actividades culturales en la la antigua ciudad romana y sus alrededores.

Clunia Sulpicia fue un enclave de gran relevancia como centro administrativo, económico y cultural. Diversos historiadores coinciden en que el emperador Galba pasó por esta ciudad antes de asumir el poder tras la muerte de Nerón. Cercana a la ribera del Duero, se encuentra en una zona fértil, lo que favoreció múltiples asentamientos rurales. La ciudad antigua cuenta con un teatro monumental que data del siglo I d.C. Lo mandó construir Tiberio y llegó a ser uno de los mayores de Hispania, con capacidad para unos 10.000 espectadores. Se utilizaba tano para representaciones teatrales como para reuniones políticas.

Por este sitio arqueológico, recuperado a principios de siglo con mil localidades, han pasado artistas de renombre como Carlos Hipólito y Rafael Álvarez 'El Brujo'. Este año actúan cinco compañías reconocidas compañías españolas y las entradas se agotaron hace dos semanas, con una destacada presencia de público vasco. En el cartel destacan sobre todo dos títulos: 'Ricardo III', la primera tragedia de Shakespeare y uno de los mayores éxitos de Atalaya, Premio Nacional de Teatro (9 de agosto), y 'Farra' (viernes 15), que ha ganado el Max a mejor espectáculo musical. La compañía valenciana Lucas Escobedo presenta una pieza lúdica y festiva que combina música, teatro, danza, circo y versos del Siglo de Oro. ,

El programa no se limita al repertorio grecolatino, aunque siempre incluye al menos uno de estos títulos. Este año, 'La Aparición', una historia de amor y humor basada en un texto del dramaturgo griego Menandro, uno de los principales representantes de la Comedia Nueva. La compañía extremeña Verbo Producciones, especializada en las obras de este periodo, la representa bajo la dirección de Paco Carrillo. Con ella se inaugura el festival este viernes. El domingo 10 se presentará 'Operetta', un montaje cómico de Cor de Teatre en el que 14 actores interpretan a capela los coros más conocidos de Rossini, Verdi, Wagner, Mozart, Offenbach y Bizet. Una combinación de dos lenguajes universales: el canto y el teatro gestual.

El certamen se cerrará el sábado 16 con un título que no necesita presentación: 'La venganza de Don Mendo', de Muñoz Seca, a cargo de El Perro Producciones. Miguel Ángel Vieira pone esta obra como ejemplo de que «es el público quien define qué es clásico». Ha alcanzado esa categoría no por su origen, sino por su trascendencia y el impacto que ha generado entre los espectadores. De hecho, fue la primera función en agotar entradas. «Lo clásico no es un concepto estático, sino una definición que va mutando con el tiempo. Hoy en día, desde disciplinas como la danza, el circo o la performance, emerge con diferentes colores», concluye. Para llegar a este escenario al aire libre, bajo el cielo estrellado de Peñalba de Castro, se ofrece un servicio de autobús ida y vuelta desde Burgos, y este año también desde Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

