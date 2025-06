«No regalemos el alma a la inteligencia artificial», reclama Sergio Vila-Sanjuán

Miguel Lorenci Barcelona Jueves, 26 de junio 2025, 12:09 Comenta Compartir

Intriga, periodismo y cultura confluyen en 'Misterio en el Barrio Gótico' (Planeta), la novela con la que el periodista y escritor y Sergio Vila-Sanjuán (Barcelona, 1957), ganó hace un mes el premio Fernando Lara y que ahora llega al lector. Un autor que se niega a vender su alma a la inteligencia artificial usándola como herramienta. Referente de la información cultural en nuestro país, quiso presentar su novela en los escenarios de la Ciudad Condal que la inspiraron y donde transcurre un relato que mezcla asesinatos olvidados, enigmas, intriga y tráfico de reliquias robadas.

La novela bascula entre el pasado y el presente, pero a su autor le interesan más el ahora y el futuro. «El ayer está muy bien y nos fascina, pero lo interesante es el mañana, un futuro que no me quiero perder», asegura. Pero ese interés excluye la «perniciosa» inteligencia artificial. «No tengo la tentación de utilizarla. No quiero regalarle nada. Se apodera de lo que le preguntas cuando reclamo, junto a otros autores, que se regule la atribución de fuentes», precisa.

Ampliar Portada del libro. Planeta

Juega con los géneros en una novela que surgió de sus paseos por «teatralizado» Barrio Gótico de Barcelona que tan bien conoce. «Traslado el ambiente misterioso de un barrio un poco 'fake' y tramposo, en el que nada parece lo que es». En buena medida «el gótico fue monumentalizado como medieval en el siglo XX, como una fantasía neogótica flamígera bien restaurada», advierte en un paseo por sus callejuelas, en el corazón de una Ciudad Condal rebosante de 'guiris'.

Del Quijote a los Beatles

Condujo a una treintena de informadores del Palcio Requesens, sede de la Academia de las Buenas Letras, a la catedral, el Ayuntamiento y su Salón de Ciento. A cruzar bajo el Puente del Obispo -remedo gótico construido en 1928 por el arquitecto Joan Rubió Bellver- para llegar a la plaza de San Felipe Neri, «con una fuente renacentista que parece de la época del Quijote pero que es de 1963, del tiempo de los Beatles», precisa camino del Círculo del Liceo, el 'alehp' de la burguesía barcelonesa salvado milagrosamente del incendio de 1994.

«Debemos pensar cómo las ciudades con gran patrimonio histórico reinventan su pasado dependiendo de las circunstancias de cada época», dice Vila-Sanjuán calibrando el peso de la tradición cultural y los efectos de turistificación. No está «a favor de boicotear el turismo» y cree «suicida» hacer campañas antiturísticas en una Barcelona del siglo XXI que él encuentra «estimulante».

Protagoniza la novela Víctor Balmoral, un crepuscular periodista cultural «de muy larga carrera». Tanto como la de su creador, quien reconoce «mucho» de sí en el personaje, «aunque soy veterano, no crepuscular». Irónico, entrañable y al borde de una indeseada jubilación, el letraherido Balmoral compagina su trabajo en un diario barcelonés con algunas pesquisas biográficas por cuenta ajena.

Amenazas anónimas

Se verá envuelto en una trama de crímenes antiguos y secretos silenciados: un cadáver emparedado hallado en un palacete en ruinas, un aviso de bomba, una espada del siglo XV que desaparece... Deberá dilucidar el paradero de una mujer de pasado salvaje desaparecida tras abandonar a su marido, un renombrado empresario, y a su hija pequeña.

Unas anónimas amenazantes cartas le invitarán a desentrañar misterios entre personajes como la poderosa Isabel de Requesens, virreina de Nápoles a la que pintó Rafael en una de las joyas en el Louvre, un Fernando el Católico que sufro un atentado en barrio más antiguo de la ciudad o una tal Berta Vives, alcaldesa de Barcelona, de pasado contestatario al frente de escraches y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. «Es ficción», sonríe pícaro Vila-Sanjuán sin confirmar que se trate de un trasunto de Ada Colau.

Vila-Sanjuán en la Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Javier Ocaña

Habla Vila-Sanjuán del oficio al que ha dedicado su vida y por el que fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2020. Una profesión «en plena revolución tecnológica» que le ha hecho «tremendamente feliz». También de cómo afrontar la tercera edad «con alegría» en ausencia de compañeros de generación. Los evoca con el fantasmal personaje de Tomás Riquelme, un colega fallecido con cuyo espectro dialoga Balmoral.

«Es un libro de periodistas», concluye Vila-Sanjuán que desde 1977 ha dedicado su carrera al periodismo cultural en medios como El Correo Catalán, El Noticiero Universal y, desde 1987, en La Vanguardia, donde coordina el suplemento Cultura/s.

Como narrador, es autor de la trilogía que forman 'Una heredera de Barcelona', 'Estaba en el aire' (Premio Nadal en 2013) y 'El informe Casabona', donde combina la memoria familiar y la crónica de época. Es también autor de las piezas teatrales 'El club de la escalera' y 'La agente literaria'. Gran conocedor del mundo del libro y la edición, es autor de ensayos como 'Pasando página' (2003), 'El síndrome de Frankfurt' (2007) y 'Código best seller' (2011), textos que analizan con rigor la industria editorial y a sus agentes. En 'Otra Cataluña' (2018) reivindica la tradición cultural catalana en lengua castellana, defendiendo la interconexión entre literaturas catalana y española.