Programa Ja! Bilbao 2019: horarios de actividades y exposiciones Cartel del Festival Ja! Bilbao 2019. EL CORREO Martes, 24 septiembre 2019, 10:22

Programa completo del Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor Ja! Bilbao 2019 que se celebra del 26 de septiembre al 6de octubre, con los horarios y actividades de cada día (todas las actividades tienen entrada libre hasta completar aforo).

Martes 24 de septiembre 2019

INAUGURACIÓN DE LA 10ª EDICIÓN. Monólogo FERNANDO MARÍAS La catarata

Hora: 19:30 h. Lugar: Sala BBK

A lo largo de diez años han sido muchos los amigos que han seguido y sustentado este festival: patrocinadores y colaboradores, autores y artistas, aliados y público fiel. Para celebrar con todos ellos el décimo aniversario y agradecerles estos diez años de apoyo un buen amigo del Ja! como Fernando Marías perpetrará un monólogo humorístico que ha preparado para la ocasión.

Jueves 26 de septiembre 2019

TATIANA ŢÎBULEAC En conversación con ENRIQUE REDEL y MARIAN OCHOA DE ERIBE

Rumano con traducción consecutiva

Firma de libros tras el acto

Hora: 19:30 h. Lugar: Lugar: Sala BBK

'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes' es una novela cruel y descarnada, emocionante y poética. Desde sus primeras líneas, provoca un impacto brutal que solo alivian el tono —sarcástico, irónico, guasón— de su narrador y protagonista, Aleksy, y el perfil de algunos de sus personajes, que parecen sacados de una comedia. No se pierdan la ocasión de conocer a la autora de este libro que, tras arrasar en Rumanía y Francia, está siendo un fenómeno literario en nuestro país.

Viernes 27 de septiembre 2019

Diálogo: Las viejas prodigio. ELISA VICTORIA & SABINA URRACA. En conversación con CAROLINA ONTIVERO

Firma de libros tras el acto

Hora: 19:00 h. Lugar: Sala BBK

Las niñas prodigio de Sabina Urraca no son como Nadia Comaneci, Shirley Temple o Marisol. Son niñas normales que hacen lo que hacen las niñas normales, incluidas algunas cosas de las que no suele hablarse: desear a los amigos adultos de sus padres y a sus propias amigas, limpiar vómito ajeno, probar a introducirse plátanos en la vagina. O montar escenas porno con muñecas mientras se piensa en la muerte al estilo de Marina, la protagonista de nueve años de 'Vozdevieja', de Elisa Victoria. Ambas autoras exploran desde la autoficción y con una mirada tragicómica el fascinante abismo que se abre entre la infancia y la adolescencia. Después de atravesarlo, ¿es posible desprenderse de la experiencia psicotrópica y aposentarse en la vida adulta?

El humor en la mafia. ÍÑIGO DOMÍNGUEZ En conversación con JUAN BAS

Firma de libros tras el acto

Hora: 20:30 h. Lugar: Sala BBK

Está comprobado que en el registro de las casas de los mafiosos suele aparecer una copia de 'El Padrino', pero nunca una de 'Uno de los nuestros'. Muestra de que la mitología que rodea a la mafia alcanza incluso a sus protagonistas, los propios criminales. Íñigo Domínguez lleva años tratando de esclarecer la confusión que existe a este respecto, desenmascarando a los mafiosos y mostrándolos como lo que realmente son: unos 'Paletos salvajes'. El humor marca de la casa amortigua el espanto de sus escalofriantes crónicas.

Sábado 28 de septiembre 2019

'A vivir' Cadena SER en directo. JAVIER DEL PINO

Hora: 9:00h. Lugar: Sala BBK

No se pierdan la oportunidad de asistir en directo a la emisión de 'A vivir que son dos días', el programa líder de las mañanas del fin de semana de la cadena SER. Javier del Pino y sus ilustres colaboradores (Julio Rey, Juan José Millás, Ana Morgade) les esperan.

Dialogo: El humor en la economía. MARTA FLICH & FERNANDO TRÍAS DE BES

Firma de libros tras el acto

Hora: 19:00h. Lugar: Sala BBK

Las páginas salmón de un periódico no parecen la mejor lectura para echar unas risas. La situación económica tampoco está para muchas bromas, pero a la hora de tratar los —a veces— áridos asuntos económicos, se recurre frecuentemente al humor. Empezando por los economistas. Ahí está J.K. Galbraith, autor de 'Economía y Humor' afirmando que «la economía es extremadamente útil como una forma de empleo para los economistas». O nuestros invitados, Marta Flich y Fernando Trías de Bes. Porque como dice este último «el humor y la ironía no están reñidos con el rigor».

MARUJA TORRES. Entrevistada por EDU GALÁN

Firma de libros tras el acto

Hora: 20:30h. Lugar: Sala BBK

Desde sus comienzos en revistas como 'Por Favor' y 'El Papus', pasando por sus desopilantes novelas ('¡Oh, es él!', 'Ceguera de amor'), y llegando a sus inolvidables crónicas y artículos periodísticos, la trayectoria profesional de Maruja Torres está marcada por la agudeza, la parodia y el humor corrosivo. Dice estar «hoy más que nunca retirada del circo», tanto del periodismo como de la escritura, pero para nosotros sigue tan presente que ya iba siendo hora de tenerla en nuestro festival.

Domingo 29 de septiembre 2019

Fallo y entrega de premios. V CONCURSO ESCOLAR DE HUMOR GRÁFICO

Hora: 12:00 h. Lugar: Edificio Ensanche

Fallo y entrega de premios del 5º Concurso Escolar de Humor Gráfico Ja! Bilbao.

ANA MORGADE. Entrevistada por AZUL TEJERINA

Hora: 19:00 h. Lugar: Sala BBK

Raro es el programa televisivo de tono humorístico en el que no haya intervenido Ana Morgade. La hemos visto en el late show de Buenafuente, en 'Zapeando', en 'El hormiguero', en 'Tu cara me suena'. También en 'El Club de la Comedia', clásico que ha llegado a presentar. Tras sus características gafas sin cristal, Morgade puede hablar como una metralleta sin apenas tomar aire. No conviene, eso sí, ponerla furiouser, porque empieza a soltar zascas. Por si acaso, no falten a la cita. Se merece que la sala se llene de aplausers.

Miércoles 2 de octubre 2019

De Chernóbil al ocaso soviético. ANDREI KURKOV Entrevistado por GUILLERMO ALTARES

Inglés con traducción consecutiva

Firma de libros tras el acto

Hora: 19:30 h. Lugar: Bidebarrieta Kulturgunea

Andrei Kurkov fue educado bajo el régimen soviético. Además de a sus hámsters muertos, sus primeros escritos infantiles estuvieron dedicados a Lenin. Trabajó para la KGB —como traductor de japonés— y fue —un pésimo— vigilante de prisiones en Odesa. Toda esta experiencia, pasada por el filtro de su mirada irónica y su característico humor negro, han hecho de Kurkov un experto en el mundo soviético y postsoviético. También en Chernóbil, tema del que tiene varias anécdotas que contar.

Jueves 3 de octubre 2019

IBAN ZALDUA Entrevistado por IÑIGO ASTIZ

(Euskeraz)

Firma de libros tras el acto

Hora: 19:00 h. Lugar: Sala BBK

La huella de autores como Borges, Monterroso, Córtazar o Kundera está en la obra de Iban Zaldua: La reconocemos en el gusto por los juegos literarios, la mezcla de fantasía y cotidianidad, o el uso de la ironía como un espejo en el que se refleja la realidad que nos rodea. Sobre esa superficie afilada y paródica se proyectaron las capuchas de ETA. A Zaldua solo le interesa el humor más peligroso, ese que no gusta a todo el mundo.

MANUEL VILAS Entrevistado por FERNANDO MARÍAS

Firma de libros tras el acto

Hora: 20:30 h. Lugar: Sala BBK

Vilas tiende tendencia a la hipérbole: sus historias pueden suceder en el año 22011, estar protagonizadas por setecientos millones de rinocerontes o por la parodia de su propio personaje, El Gran Vilas. El autor reconoce que el humor le ha acompañado toda su vida, incluso en los «momentos en los que he querido transmitir dolor». Le ocurre en 'Ordesa', su última y más celebrada novela, donde trata asuntos tan espinosos como la muerte de sus padres, su propia separación o la adicción al alcohol.

Viernes 4 de octubre 2019

Diálogo: Yo también quiero ser macho. CRISTINA MORALES & IVÁN REPILA En conversación con ALICIA SAN JUAN

Firma de libros tras el acto

Hora: 19:00 h. Lugar: Sala BBK

Los protagonistas de los últimos libros de Morales y Repila están lejos de la convención. A un lado, cuatro discapacitadas intelectuales, disfrutonas con su cuerpo y su sexualidad, que levantan la voz ante todo lo que vulnera su dignidad. Por el otro, un aliado feminista que, para precipitar un cambio social, emprende una campaña de machismo extremo. Ambos autores coinciden en abordar el feminismo y la igualdad desde prismas tan novedosos como incómodos, provocando, a partes iguales, la risa y la reflexión.

ANTONIO MUÑOZ MOLINA Entrevistado por CÉSAR COCA

Firma de libros tras el acto

Hora: 20:30 h. Lugar: Sala BBK

Detrás de grandes títulos de la literatura en castellano de nuestro tiempo —libros como 'Sefarad', 'La noche de los tiempos' o 'Plenilunio'— hay un Antonio Muñoz Molina que se enreda sin reparos en la literatura humorística: el autor de 'Los misterios de Madrid', 'Carlota Fainberg' y los relatos de 'Nada del otro mundo'. Por otro lado, como marido de nuestra homenajeada Elvira Lindo, el sentido del humor le va en el cargo.

Sábado 5 de octubre 2019

ELVIRA LINDO Premio BBK Ja! Bilbao 2019. Entrega del Premio. ELVIRA LINDO entrevistada por TXANI RODRÍGUEZ

Firma de libros tras el acto

Hora: 19:00h. Lugar: Sala BBK

Elvira Lindo será distinguida con Premio BBK Ja! Bilbao 2019 por ser una humorista vocacional, una escritora cuyo sentido del humor con mirada propia está presente de modo inseparable tanto en su obra como en su manera de afrontar la vida. Tras la entrega del premio, charlará de lo humano y de lo humano con la escritora Txani Rodríguez. En años anteriores el Premio BBK Ja! Bilbao ha recaído en Tom Sharpe, Francisco Ibáñez, Ismail Kadaré, Robert Crumb, Julian Barnes, Fernando Trueba, John Cleese, Joyce Carol Oates y Álex de la Iglesia.

Domingo 6 de octubre 2019

Las 10 secuencias de humor favoritas de DAVID TRUEBA. Presentado por JUAN BAS

Firma de libros tras el acto

Hora: 19:00 h. Lugar: Sala BBK

Nueva entrega de esta sección en la que un invitado comenta junto al director del festival la proyección de sus diez secuencias de humor favoritas. Esta edición la protagonizará David Trueba, escritor y director de películas como 'La buena vida', 'Soldados de Salamina' o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'.