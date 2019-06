Los premiados del III Foro de Innovación Social a través de la Cultura

De etnia gitana, Lita Cabellut nació en un pequeño pueblo de Huesca y vagó por las calles de Barcelona hasta los doce años, cuando una acomodada familia catalana la adoptó. La llevaron al Museo del Prado y allí la pequeña decidió que iba a ser artista, aprendiendo a pintar mucho antes que a leer y escribir. «Yo venía de un mundo oscuro donde el arte no existía y tuve la suerte de que me adoptaran», contó en el auditorio del Guggenheim. «Pero lo que me transformó fue el arte, que me dio el poder para expresar sentimientos y dibujar ventanas donde no había salidas».