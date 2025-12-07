Parón multitudinario en la Azoka para denunciar el genocidio en Palestina

E. V. Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:23 Comenta Compartir

La Azoka de Durango ha llevado a cabo hoy un parón general para denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina. La organización de la feria ha querido lanzar un mensaje de solidaridad mediante un acto cultural que ha reunido a cientos de visitantes y a 136 participantes. Gotzon Gomez, presidente de la asociación Gerediaga, ha sido el encargado de dar comienzo al acto. «Desde este escaparate de la cultura también miramos al mundo que nos rodea, y en esta edición, aunque sea solo por un momento, hemos sentido la necesidad de parar». «Parar para decir NO al genocidio de Palestina. Parar para agitar nuestras mentes, para activar la solidaridad. Parar para lanzar un claro mensaje al pueblo de Palestina: no os dejaremos solos. También desde la cultura estamos con vosotros», ha dicho.

De este modo, la Azoka ha hecho un parón de media hora hoy en toda su actividad al que se han sumado tanto visitantes como participantes. Tras el mensaje de Gomez, ha tomado la palabra Asun Elorriaga, miembro también de Gerediaga y ha dado paso a la parte cultural del acto, que ha consistido en la lectura de poemas que Danele Sarriugarte, Itxaro Borda, Josu Goikoetxea, Ainhoa Urien, Leire Bilbao y Erika Lagoma han escrito para la ocasión. Por otro lado, Laura Mintegi, Gotzon Barandiaran, Eider Beobidey Maria Oses han leído versos de Rikardo Arregi, Nazim Hikmet, Mosab Abu Toha y Mohammed el-Kurd, respectivamente. Y por último, las hermanas Hawari han leído el poema 'Sobre esta tierra' de Mahmud Darwix. Para finalizar el acto, el grupo Esanezin ha tocado una canción en directo.

