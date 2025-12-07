El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«La IA en euskera puede unirnos en lugar de separarnos»

El investigador Ander Barrena explica cómo nació Latxa, el modelo vasco de inteligencia artificial, y los retos de desarrollar tecnología en este idioma

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:50

La historia de la Torre de Babel ha abierto la charla de Ander Barrena, investigador del centro HiTZ (Centro Vasco de Tecnología del Lenguaje de ... la UPV/EHU) y profesor de la UPV/EHU, que ha ofrecido una conferencia en la Azoka de Durango sobre la evolución de la inteligencia artificial desde la mirada del euskera. Y, aunque admite que recurrir a un pasaje bíblico «no es muy científico», lo ha utilizado para plantear una pregunta provocadora: ¿qué habría pasado si los obreros de Babel hubieran tenido inteligencia artificial para comunicarse entre lenguas?

