«Es la novela más emocional, nunca había llorado tanto» La joven escritora, Haizea López, vuelve a incidir en los crímenes de Getxo con su nueva obra 'El sacrificio de Basandere' y es un reclamo de fans el primer día de la Azoka

Javier García Legorburu Durango Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:36

La joven escritora de Sopela, Haizea López (1992) no paraba de firmar libros en el stand durante el primer día de la Durangoko Azoka. En su nueva obra 'El sacrificio de Basandere', vuelve a incidir en los crímenes de Getxo. «Tiene una parte muy importante de euskal mitología y nuestras raíces, pero creo que, de todas mis novelas, es la más emocional. Nunca había llorado tanto pero es muy bonita y el trabajo merece la pena. Por primera vez, la víctima es una niña pequeña», subraya a este periódico.

Ha escrito 139 novelas desde que se adentró en el mundo literario con 12 años. «Fue cuando escribí mi primera novela larga y la primera que publiqué fue con 16 con la corrección de mi profesora Marisol que me daba Lengua y Literatura en cuarto de la ESO en el instituto. Actualmente, si no me equivoco, soy la segunda autora más prolífica de España», apuntaba.

También afirma que en la obra hay unos paisajes intercalados entre Iker Ibarguren, suboficial de la Ertzaintza de Getxo que lleva la investigación y Blanca, la madre de la víctima y a la vez, protagonista de la novela, muy presente en toda la obra. «Es una víctima silenciosa que está muy presente, se pasa toda la novela gritando fuerte», reconoce.

Reconocía estar asombrada y agradecida al público por la gran acogida que había tenido desde primera hora. «El año pasado vendí más de 800 novelas, el anterior pasamos de 1.000 pero esta vez ha sido una locura. En este sentido, he traído el libro 'Maia' como novedad, dirigida a los más jóvenes. Ha sido una pasada, no dábamos abasto», detallaba.

En esta obra orientada al público infantil, la autora detalla que es muy 'Haizea López style'. «Me he ido a los más pequeños, pero manteniendo mi estilo y ambientada en Artziniega -como las anteriores obras de 'Pacto de silencio' e 'Hija de la lluvia'- y tiene mucha aventura y misterio que engancha», anunciaba, siempre con una sonrisa.

Por otro lado, López ponía en valor la Azoka de Durango. «En mi caso, he publicado en 16 editoriales diferentes, entre ellas Planeta. Es algo que espero todo el año, es algo muy importante para mí estar en la feria más importante de la cultura vasca», afirmaba.

Algunos de los cientos de seguidores preguntaban a la autora sus inicios, la frase preferida de sus novelas. «Es algo que lo voy a llevar preparado», se reía. De cara al futuro, no se pone límites y quiere seguir «disfrutando» con los encuentros con los lectores y con todo lo que le aporta la literatura.