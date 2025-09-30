El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Naroa Intxausti, en el parque de Doña Casilda. Ignacio Pérez

Naroa Intxausti honra a Lorca con su primer CD en solitario

La soprano graba con el pianista Aurelio Viribay un disco que pone ritmo a los versos del poeta con música neorromántica y contemporánea

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:53

La soprano Naroa Intxausti (Bilbao, 1981) acaba de lanzar su primer disco en solitario, 'Lorca de amor y muerte'. El álbum, grabado junto al pianista ... Aurelio Viribay (Vitoria, 1963), se presentará el viernes en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El CD recoge 15 temas organizados en cuatro bloques, con música de sendos compositores: Miguel Asins Arbó (1916-1996), Hermes Luaces (1975), Borja Mariño (1982) y Elisenda Fábregas (1955). Es un registro que cuenta con el aval del sello Cezanne Producciones, con sede en Las Rozas (Madrid).

