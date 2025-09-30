Naroa Intxausti honra a Lorca con su primer CD en solitario

La soprano Naroa Intxausti (Bilbao, 1981) acaba de lanzar su primer disco en solitario, 'Lorca de amor y muerte'. El álbum, grabado junto al pianista ... Aurelio Viribay (Vitoria, 1963), se presentará el viernes en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El CD recoge 15 temas organizados en cuatro bloques, con música de sendos compositores: Miguel Asins Arbó (1916-1996), Hermes Luaces (1975), Borja Mariño (1982) y Elisenda Fábregas (1955). Es un registro que cuenta con el aval del sello Cezanne Producciones, con sede en Las Rozas (Madrid).

El proyecto discográfico nació a rebufo de un recital que Naroa Inxausti y Aurelio Viribay ofrecieron hace dos años en Musika Música. Ahí se puso la semilla de un CD que reivindica la vigencia de la canción española. La intérprete bilbaína y el pianista vitoriano dominan el repertorio y tienen galones. Ella formó parte durante cuatro años de la plantilla del teatro estatal de Giessen, a unos 60 kilómetros de Fráncfort, y en la actualidad es una 'freelancer' cotizada. Viribay es catedrático en la Escuela Superior de Canto de Madrid y un referente para las nuevas generaciones de pianistas y cantantes.

La grabación dura una hora y arranca con los archifamosos versos de 'La casada infiel', musicados por Asins Arbó, el único compositor fallecido del álbum, conocido por sus bandas sonoras para películas fundamentales del cine español como 'Plácido', 'El verdugo' y 'La vaquilla'. El tardorromanticismo de Asins Arbó no desentona con el sentir del poeta granadino. Introduce con delicadeza al oyente en el universo de 'La monja gitana' y 'Romance de la luna, luna'. Bastan 15 minutos para crear ambiente y preparar al oyente para las sorpresas que vienen a continuación.

Disonancias y yuxtaposiciones

Después de escuchar la voz de Intxausti al compás de Asins Arbó, llega el turno de la música de Hermes Luaces y Borja Mariño. Un tándem que arropa los textos con armonías del siglo XXI, sin traicionar el espíritu trágico y profundamente erótico de sus imágenes. Luaces se apoya en tres poemas que Lorca concibió para rendir homenaje a los poetas arábigos de Granada, mientras que Mariño se inspira en algunas piezas tempranas de 'Libros de poemas' y en otras vanguardistas de 'Poeta en Nueva York'.

El colofón llega con la música de Elisenda Fábregas y cinco textos lorquianos, tres de 'Poema del cante jondo' y dos de 'Diván del Tamarit'. Las disonancias y las yuxtaposiciones se cruzan y entrecruzan, sin que se pierda por el camino ni el orden ni el concierto. La sensualidad lorquiana se despliega hasta la última nota.

