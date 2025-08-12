William, Koki y Txemi adoran tocar en los bares El trío getxotarra Los Brazos ha montado un grupo paralelo de versiones de rock and roll español para actuar en garitos con el público a un palmo, y en su currículo cabe acompañar a Max Weinberg, el baterista del Boss, en un show único en San Sebastián

Los Brazos es un trío getxotarra de rock americano angloparlante con cuatro álbumes oficiales en el mercado y un caché alto sólo asumible por salas de tamaño mediano (las 600 plazas del Kafe Antzokia, por ejemplo). En 2014 titulamos una crítica de un concierto suyo como 'Emperadores de los bares', pero Los Brazos ya no tocan en locales así de pequeños. Sin embargo, sus tres miembros, William Gutiérrez (voz y guitarra), Koki Chamorro (batería, también en Los Flying Rebollos) y Txemi gandara (bajo), han montado un combo paralelo bautizado William, Koki y Txemi para tocar clásicos del rock and roll español por en los bares.

Esta semana tienen cinco bolos, dos en Bizkaia y tres fuera, a saber: miércoles en Urduliz (WK&T, Plaza del Ayuntamiento, 20 h), jueves en Portugalete (Pelotazo Taberna, medianoche, en las fiestas del pueblo, aquí estará William con su show acústico en solitario tan bien cantado), viernes en Ponferrada, León (El Náutico, 20.30 h, WK&T), sábado en Valdemora, León (fiestas, 23 h, Los Brazos), y domingo en El Barco de Valdeorras, Orense (Rúa Abdón Blanco, 20.30 h, Los Brazos).

Y por este pico de actividad entrevistamos a su líder William Gutiérrez.

Un día de hace muchas navidades que estabas tocando en un bar de La Zona de Las Arenas, me dijiste que sabías de memoria 400 canciones. ¿Cuántas sueles tocar en directo, ya sea en solitario con tu proyecto en solitario 'Plays & Tales', con el nuevo grupo versionero William, Koki y Txemi, con el esporádico The Rockabilly Pack, y con el grupo principal, claro, Los Brazos?

Es algo incontable ya. En un momento dado hice una lista de las canciones que puedo tocar de memoria, entre propias y ajenas. Paré en la 385, pero diría que actualmente la cifra no andará lejos de las 500. No he buscado batir un récord: es cosa de aprender sobre música y sobre las personas que la escriben. Y además me atrae la idea de interpretar ideas de otras personas y también variar de repertorio constantemente.

¿Por qué surgió este grupo paralelo a Los Brazos, el de William, Koki y Txemi, bautizado con los nombres de los tres componentes? ¿Para mantener rodada a la banda, para ingresar un dinero extra…?

La idea era tocar en locales más reducidos, donde Los Brazos no pueden presentarse ya. Y volver a tocar a bocajarro, en sitios pequeños, lo cual nos encanta y lo echábamos de menos.

¿Sois una banda de bares, hostelera…? Porque se os están quedando pequeños estos aforos yo creo que desde el principio.

Sí. Está este grupo funcionando muy bien y se queda pequeño el aforo. Pero los bares tienen algo especial. Nos gusta tocar en sitios pequeños con el público tan a mano. Seguramente cualquier banda adora tocar en bares, independientemente del tamaño del bar y de la banda.

¿Os ha sorprendido el éxito que está obteniendo esta banda de versiones del rock and roll español?

Bueno, por una parte nuestra quinta se pasó los años 90 escuchando todo este rock and roll, rock urbano y pop-rock que tenemos en el repertorio. Es normal que ver a una banda tocando aquéllos temas les encienda un recuerdo bonito. Es una gozada verlo, porque tenemos un punto en común muy chulo. Esta es la música con la que empezamos muchísimas bandas. Y muchísimo público, claro.

¿Cómo elegís el repertorio de William, Koki y Txemi? Tequila, Los Rebeldes, Los Ronaldos, Los Rodríguez, La Frontera...

Hemos elegido las canciones entre los tres. Son bandas con canciones muy buenas, caras B interesantes... Creíamos que tocarlas sería divertido para la banda y el público. Y, bueno, creemos que merecen perdurar.

Ya perduran por sí mismas…

Mezclamos esos temas con los primeros repertorios de Los Brazos, en inglés. Es un concierto muy potente y muy divertido.

¿Cuáles son las dos canciones que mejor funcionan en vuestros bolos?

En los conciertos de versiones funcionan muy bien 'Ojos de gata' (Los Secretos), que es universalmente conocida, y nuestra versión del 'Free bird' (Lynyrd Skynyrd), que sorprende siempre.

¿Y alguna que no haya funcionado lo esperado y la hayáis quitado del repertorio?

Qué buena pregunta, ja, ja, ja... Seguro que hemos quitado algún tema que no funciona, pero si hemos hecho eso ha sido de modo inconsciente.

Ampliar Koki, Txemi y William de clientes en un bar.

El viernes pasado montasteis una gorda en el Fangaloka de Getxo, el sábado fuisteis a Villacorta, León, y para esta semana tenéis anunciados cinco bolos de miércoles a domingo: Urduliz (miércoles, Plaza del Ayuntamiento, 20 h, como William, Koki y Txemi), Portugalete (jueves, Pelotazo Taberna, medianoche, en las fiestas, William en solitario), Ponferrada y Valdemora (en León) y El Barco de Valdeorras (Orense). Pero dinos cómo van a ser los dos bolos vizcaínos, al aire libre.

El primero, el de Urduliz, es de los tres haciendo ese recorrido por el rock desde sus orígenes. El segundo es de mí en solitario en el Pelotazo Taberna, un templo del rock portugalujo, y además en fiestas.

¿Y cómo tenéis la agenda para las próximas semanas?

Las próximas semanas vamos a descansar, si todo va como debe. La última semana de agosto estaré tocando en solitario en Asturias. Las fechas de todos estos proyectos se pueden consultar en nuestra web, losbrazos.com.

¡Ah! En San Sebastián dos miembros de Los Brazos, tú y Txemi, más tu hermano Rafael, del grupo Ontario, acompañasteis al batería de Bruce Springsteen en un concierto en el Teatro Victoria Eugenia, con todo el aforo vendido, en un día libre de los dos macro-conciertos del Boss en Anoeta. ¿Cómo os contactaron? ¿Sabían que sabes de memoria tantas canciones?

Una gente relacionada con Get In, la agencia que traía a Bruce a Anoeta, me había visto tocar en solitario, en un cumpleaños. Estaban cenando en la planta superior y al salir me vieron y se quedaron escuchando. Unas semanas después me contactaron para tocar ese concierto, ni más ni menos que acompañando a Max Weinberg. La noche del cumple estuvimos hablando del variado repertorio que toco, así que probablemente fue eso lo que les movió a proponérmelo.

Ya…

Y dado que se necesitaban un bajista y una guitarra más, yo sugerí que vinieran mi hermano y Txemi. El propio Max fue quién nos pidió que también viniera Koki (batería de Los Brazos) para tocar «percusión o lo que sea». Ese fue un increíble detalle de su parte.

Qué bien…

Koki y Txemi han puesto siempre mucho el foco en la base rítmica de Bruce, así que fue una sorpresa especial.

¿Qué repertorio hicisteis con Max Weinberg?

Stones, Beatles, Ramones, Chuck Berry, AC/DC, Springsteen… Variado. El público elegía los temas de una lista. Luego Max nos pidió que tocáramos alguna de Elvis y dos de Los Brazos. En una de estas últimas se subió a tocar con Los Brazos. Un puntazo.

Jo que sí… ¿Os firmó algo el bueno de Max Weinberg?

Sólo le pedimos que firmara un detalle para un amigo. Y se sacó unas fotos con nosotros. Eso también salió de él.

Y de ese momento único no hay grabaciones ni nada. Por contrato, ¿vedad?

No se podía grabar nada, pero la gente sacó el móvil. Hay grabaciones caseras de prácticamente todo el evento.

¡Jo, jo, jo…!

Fue muy bonito todo, la verdad. El propio manager de Max pidió grabaciones. Hay cosas en YouTube, y en nuestras redes hemos compartido algunas.