Pablo Alborán arrancará el próximo mayo en Bilbao su gira española El concierto del artista malaqueño se celebrará en Miribilla

L. Gil Martes, 16 de septiembre 2025, 13:44

La gira mundial de Pablo Alborán, que le llevará a recorrer numerosos países de América y Europa, ya es una realidad. Y su primera parada en España será en Bilbao. En concreto, el 2 de mayo en el Bilbao Arena (Miribilla). Después vendrán Barcelona, Madrid... Y otras cinco ciudades más.

Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Santander Work Café en Madrid, el cantante malagueño anunciaba las primeras confirmaciones de la Primera Fase de su Global Tour: España, Portugal, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil pueden conocer ya todos los detalles de las paradas en sus ciudades, así como adquirir las entradas muy pronto.

Los clientes de Banco Santander podrán disfrutar de una preventa exclusiva para las ciudades de España, que comenzará el próximo lunes 22 de septiembre a las 10:00, hasta el 24 de septiembre a la misma hora.

Alborán anunció su vuelta a los escenarios el pasado mes de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de su single 'Clickbait'. El primer tema de su próximo álbum 'KM0' verá la luz el próximo 7 de noviembre. «Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música», ha declarado el cantante durante su comparecencia.