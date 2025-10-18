El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Abriendo bolerista. Óscar Cubillo
El Bafle

Soleá Morente más popera que flamenca

La hija de Enrique Morente, y hermana de Estrella y de Kiki, participó en los 29º Viernes Flamencos de Barakaldo relegando lo jondo y dosificando sus facultades mediante una voz susurrante

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Sábado, 18 de octubre 2025, 01:28

Comenta

Acudimos con incertidumbre, desconfianza e incluso temor a la sexta cita del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que propondrá diez espectáculos hasta el ... 14 de noviembre. Pero la actuante, la madrileña de 40 años Soleá Morente, hija del gran Enrique Morente, superó las expectativas y sólo se hundió en lo jondo, de lo cual apenas hubo (el segundo tema, unas alegrías muy mal cantadas, sin temple ni voz), y salvó el expediente exponiéndose cual cantante susurrante tipo una Jeanette semi-calé, pues la madre de Soleá es la bailaora gitana Aurora Carbonell.

