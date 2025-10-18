Soleá Morente más popera que flamenca

Acudimos con incertidumbre, desconfianza e incluso temor a la sexta cita del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que propondrá diez espectáculos hasta el ... 14 de noviembre. Pero la actuante, la madrileña de 40 años Soleá Morente, hija del gran Enrique Morente, superó las expectativas y sólo se hundió en lo jondo, de lo cual apenas hubo (el segundo tema, unas alegrías muy mal cantadas, sin temple ni voz), y salvó el expediente exponiéndose cual cantante susurrante tipo una Jeanette semi-calé, pues la madre de Soleá es la bailaora gitana Aurora Carbonell.

En la sala principal del Teatro Barakaldo, rozando la media entrada y en quinteto (le acompañaban la guitarra flamenca de Rubén Campos, la eléctrica de Gonzalo Navarro, y las percusiones de Popo Gabarre y de su sobrino Curro Conde Morente, hijo de Estrella; éste sustituto del anunciado piano de Borja Évora), Soleá Morente dio un concierto de 16 temas en sólo 65 minutos, pero la gente salió contenta: «ha estado bien», «me ha encantado» y alguna frase positiva más oímos al salir.

Ampliar Los cinco acabando sin bis, con un fin de fiesta fugaz Óscar Cubillo

Aunque tiene un disco nuevo y sintético titulado 'Sirio B' (25, producido por Guille Milkyway, el factótum de La Casa Azul), Soleá vino a divulgar el anterior, 'Mar en calma' (24). No obstante, más que de flamenco fue un concierto de pop, y se lo vamos a demestrar: 'Con los nudillos' muy flamenquito y lolailo, 'Cosas buenas' y su aire de chiringuito, 'Cariño' con su embate rumbero, 'El pañuelo de Estrella' de modo descarado, 'Olelorelei' pisando el rock… Y con ella susurrante, nunca jonda, muy popera, ya se ha dicho.

Además Soleá se atrevió con incursiones boleristas como las afrontaría Silvia Pérez Cruz (el tema inaugural, con ella entrando en escena), sugirió a Leonard Cohen ('Ayer', tema dedicado a su padre Enrique), modernizó la bulería (a la quinta 'No temas nada', antes de la cual saludó y nos informó de que este teatro lo inauguró Camarón y que ya han cantado en él su padre, en 1995 apuntó ella -nosotros le vimos más tarde en el mismo Teatro Barakaldo-, y su hermana Estrella -la vimos aquí en 2014 y en 2024-), recitó ('Sueños'), asimiló en su beneficio la nueva trova cubana (en 'Palabras para Julia'), una vez pensamos que es mejor que la chirigotera Maui ('Babilun' y su trabalenguas) pero en otra ocasión pensamos que no estuvo a la altura de la de Utrera ('La Chamelona'), y en un par de números la más bien tímida Soleá se puso visceral a lo María Jiménez (a la undécima, 'Lo que te falta', quitándose la chaqueta, y para acabar el concierto de sólo 65 minutos asomada al borde del escenario con 'Viniste por mí', antes del cual agradeció: «ha sido un placer enorme, gracias por el cariño y el respeto, hemos estado muy a gusto»).