El saxofonista alto Manuel Caliumi, el guitarrista Luca Zennaro y el baterista Riccardo Cocetti. Óscar Cubillo
Hackout! abriendo el 35º curso del Bilbaína Jazz Club

El trío italiano de sonido contemporáneo presentó su tercer disco, 'Cortado', en el primer jueves de una programación 2025-2026 que se antoja entre interesante y excitante

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:35

Este jueves ha comenzado el 35º curso o temporada del Bilbaína Jazz Club, ciclo que ha animado las semanas de la capital vizcaína de manera ... ininterrumpida, incluso durante la pandemia, cuando sus conciertos eran casi los únicos que se programaban en la provincia. Abrieron el cartel, llamado Auditorio para distinguirlo de otros ciclos albergados en el JazzOn Aretoa, la sede actual del club, los italianos Hackout!, y en próximas semanas les seguirán entre otros el saxofonista Jesse Davis (16 octubre), la pianista Julia Perminova (23 octubre), un tributo a Bill Evans capitaneado por el pianista José Alberto Medina (6 de noviembre), el repertorio denominado 'Speaking Tango' a cargo del baterista Minino Garay (13 de noviembre), el trompetista Chipi Chacón (4 de diciembre), o el baterista Dani Domínguez con su proyecto 'Periférico' (11 de diciembre).

