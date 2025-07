Oasis vuelve 16 años después: los hermanos Gallagher salen de la mano en Cardiff y resucitan sus clásicos del britpop Los hermanos Gallagher bañan a 75.000 almas con un repertorio lleno de himnos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back in Anger' y 'Champagne Supernova'

Gabriel Cuesta Sábado, 5 de julio 2025, 08:15 | Actualizado 08:21h. Comenta Compartir

Dieciséis años después los arrogantes Gallagher volvieron a pisar juntos un escenario y resucitaron al grupo Oasis, un mito viviente que muchos habían perdido la esperanza de volver a ver en directo por la mala relación entre los dos hermanos. Entre tantas apuestas por acertar cuánto tardarán en pelearse de nuevo, Liam y Noel aparecieron en Cardiffdejando una imagen que seguramente casi nadie se esperaba: salieron de la mano, alzándolas al cielo ante las 75.000 personas elegidas para escuchar sus dos horas de himnos del britpop. El mensaje era claro: por ahora, hay tregua.

Liam y Noel saliendo de la mano en Cardiff. Ya no hay marcha atrás. Oasis están de vuelta #oasislive25 pic.twitter.com/4uWqYGZdpV — Adrián Moraleda (@adrimoraleda) July 4, 2025

El de este viernes fue el primero de los 41 conciertos por todo el mundo. «Hay ambiente de Mánchester por aquí», dijo Liam Gallagher, líder de la banda de esa ciudad del norte de Inglaterra, ante una entusiasta muchedumbre de 74.000 personas, poco después de salir al escenario en el Principality Stadium de Cardiff.

La banda que creó éxitos de los 1990 como 'Wonderwall', 'Don't Look Back in Anger' y 'Champagne Supernova', empezó su actuación con el tema «Hello», un «hit» de 1995. No se dejaron ninguno de ellos en el tintero. Su gira por Reino Unido luego dará paso a un viaje por todos los continentes, con paradas en Argentina, Brasil, Chile y México.

Después de Cardiff, la banda liderada por Liam y Noel Gallagher ofrecerá cinco conciertos en su ciudad natal, Manchester, a partir del 11 de julio. Después tocarán en el estadio de Wembley, en Londres, y en el de Murrayfield, en Edimburgo, en Escocia, antes de la parte internacional de su gira, que terminará en noviembre en Sao Paulo.

Ampliar

«Lo único que importa es lo que siente la gente», declaró Liam Gallagher, de 52 años, en las redes sociales la semana pasada, a pocos días del final de una larga espera para los fans. Desde la separación del grupo en 2009, tras una enésima pelea entre los hermanos Gallagher, en un festival en las afueras de París, muchos ya no esperaban volver a verlos juntos sobre el escenario.

Tras su separación, los hermanos continuaron cada uno su carrera por su cuenta, sin alcanzar realmente la gloria de la época de Oasis, y mantuvieron frecuentes enfrentamientos a través de los medios de comunicación. Que enterrasen el hacha de guerra justo hace un año para anunciar la gira fue una sorpresa realmente inesperada y desató una locura por conseguir una de las 900.000 entradas que volaron en pocas horas tras un colapso en la tiquetera por la afluencia de usuarios.

Ampliar

La gira ya se perfila como una operación financiera muy rentable. Se estima que el conjunto de los seguidores de la banda podría gastar más de 1.000 millones de libras (alrededor de 1.365 millones de dólares) en entradas y gastos relacionados como transporte y alojamiento, según una estimación del banco Barclays.